МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту предложит палате запретить ее посещение всем американским СМИ в ответ на лишение RT аккредитации в Конгрессе США. Об этом сообщила в пятницу журналистам председатель комитета Ольга Савастьянова.«Нашим комитетом планируется провести внеочередное заседание, на котором мы будем рассматривать проект постановление, который будет внесен на Совет Госдумы во вторник и дальше на пленарное заседание в среду [6 декабря]», — сказала парламентарий. «Это запрет на посещение Госдумы журналистов, представляющих все американские СМИ», — пояснила она, говоря о содержании проекта постановления.Кроме того, палата намерена призвать принять аналогичные решения законодательные собрания регионов РФ. «Выходя с такой инициативой, мы хотим обратиться к законодательным органам субъектов РФ, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли соответствующие решения», — заявила Савастьянова, уточнив, что речь пойдет о рекомендациях Госдумы коллегам в заксобраниях регионов.Внеочередное заседание по этому вопросу думского комитета по регламенту состоится в понедельник, 4 декабря.

Добавил shaman 6 часов 27 минут назад

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