Почему только в Госдуму, а не во всё Федеральное собрание, включая Совет Федерации?
И почему только американские? Лучше бы все, имеющие непрозрачное (для нас) финансирование. Если какая-нибудь дойче велле только с германии финансируется — пусть работает пока. Но если какая-нибудь дойче-папирус финансируется «фондами поддержки всего и согласия со всем» — лесом, лесом ее.
Угу. Но когда Алексеева начала целовать руки ВВП в свой ДР, я чуть со стула не грохнулся :) У меня случился разрыв шаблона :)))))))
А разве американские СМИ лишили RT аккредитации в Конгрессе США?
ИМХО не очень то симетричный выходит ответ ...
Вот наложили бы санкции на принявших решение и на всех третих лиц имеющих к ним отношение, вот это был бы ответ ..
вроде в ленте уже было.
там вообще жестко бортуют иностранных агентов. правда RT первой будет. фактически ее выключают из «эфира»
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