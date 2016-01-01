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Госдума намерена запретить посещение палаты всем американским СМИ

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МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту предложит палате запретить ее посещение всем американским СМИ в ответ на лишение RT аккредитации в Конгрессе США. Об этом сообщила в пятницу журналистам председатель комитета Ольга Савастьянова.«Нашим комитетом планируется провести внеочередное заседание, на котором мы будем рассматривать проект постановление, который будет внесен на Совет Госдумы во вторник и дальше на пленарное заседание в среду [6 декабря]», — сказала парламентарий. «Это запрет на посещение Госдумы журналистов, представляющих все американские СМИ», — пояснила она, говоря о содержании проекта постановления.Кроме того, палата намерена призвать принять аналогичные решения законодательные собрания регионов РФ. «Выходя с такой инициативой, мы хотим обратиться к законодательным органам субъектов РФ, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли соответствующие решения», — заявила Савастьянова, уточнив, что речь пойдет о рекомендациях Госдумы коллегам в заксобраниях регионов.Внеочередное заседание по этому вопросу думского комитета по регламенту состоится в понедельник, 4 декабря.
Добавил shaman shaman 6 часов 27 минут назад
7 комментариев
проблема (2)
Комментарии участников:
suare
+8
suare, 6 часов 25 минут назад , url

Почему только в Госдуму, а не во всё Федеральное собрание, включая Совет Федерации?

shaman
+3
shaman, 5 часов 43 минуты назад , url

И почему только американские? Лучше бы все, имеющие непрозрачное (для нас) финансирование. Если какая-нибудь дойче велле только с германии финансируется — пусть работает пока. Но если какая-нибудь дойче-папирус финансируется «фондами поддержки всего и согласия со всем» — лесом, лесом ее.

extrimko
+6
extrimko, 5 часов 20 минут назад , url

источник: politikus.ru

источник: aftershock.news

shaman
+5
shaman, 4 часа 57 минут назад , url

Угу. Но когда Алексеева начала целовать руки ВВП в свой ДР, я чуть со стула не грохнулся :) У меня случился разрыв шаблона :)))))))

blogman
0
blogman, 3 часа 36 минут назад , url

А разве американские СМИ лишили RT аккредитации в Конгрессе США?

ИМХО не очень то симетричный выходит ответ ...

Вот наложили бы санкции на принявших решение и на всех третих лиц имеющих к ним отношение, вот это был бы ответ ..

comander
0
comander, 1 час 53 минуты назад , url

вроде в ленте уже было.

там вообще жестко бортуют иностранных агентов. правда RT первой будет. фактически ее выключают из «эфира»



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