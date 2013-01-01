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"Мегафон" оценил свои потери от "закона Яровой" в 35-40 млрд рублей за 5 лет

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — «Мегафон» оценивает свои затраты на реализацию так называемого «закона Яровой» в 35-40 млрд рублей суммарно в течение пяти лет.

«Реализация закона Яровой будет второй итерацией СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий). Он может потребовать 35-40 млрд рублей суммарно в течение пяти лет», — сообщил «Интерфаксу» глава «Мегафона» Сергей Солдатенков.

Расчёты приведены исходя из параметров, предполагающих хранение трафика передачи данных в течение месяца, голоса — до полугода. «Я исхожу из предпосылок, что данные нужно будет хранить 1 месяц, разговоры — 6 месяцев, а оборудование будет российским», — пояснил глава оператора.

7 июля прошлого года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совфеда Виктором Озеровым (так называемый «закон Яровой»), которые обязывают операторов связи и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Операторы также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Вместе с «антитеррористическим» пакетом был подписан перечень поручений правительству, касавшихся, в том числе, утверждения этапов и объемов выполнения закона.

В начале октября глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что министерство рассчитывает на появление итогового варианта постановления правительства о порядке реализации «закона Яровой» в скором времени. В любом случае, как отмечал министр, у операторов останется не так много времени для реализации требований закона. «Операторам и поставщикам оборудования предстоит очень напряженная работа», — заявлял он.

Согласно текущим подзаконным актам, информацию о содержании звонков и сообщений требуется хранить в течение месяца с дальнейшим возрастанием сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе.

По оценке Никифорова, это позволит снизить единовременные затраты крупных операторов на организацию хранения до «нескольких десятков миллиардов рублей» (для небольших операторов затраты будут, соответственно, ниже). Никифоров подчеркивал, что это гораздо меньше, чем те суммы, которые изначально назывались участниками рынка после утверждения «закона Яровой» летом 2016 года.

Добавил shaman shaman 5 часов 57 минут назад
3 комментария
Комментарии участников:
istinspring
-1
istinspring, 4 часа 38 минут назад , url

«потери», опсос охерел в край.

«Мегафон» оценивает свои затраты на реализацию так называемого «закона Яровой» в 35-40 млрд рублей суммарно в течение пяти лет.

ну вот и отличненько, инвестиции в инфраструктуру, ДЦ откроют то се, облака, потом продавать будут.

shaman
0
shaman, 4 часа 33 минуты назад , url

Мегафон в хорошей позиции для торга. Пока, во всяком случае.
К нему пока нет претензий. У него огромная база клиентов (и тот самый трафик, за которым надо следить). Он прибылен для акционеров.
Так что — имхо это новость просто для выцыганивания каких-то поблажек. Либо снижения налогов (хотя бы временно), или для «господдержки», или что-то еще.
Если государство не сможет взять мегафон за яйца и покрутить — вероятно придется договариваться кулуарно о чем-то.

Trin
+1
Trin, 4 часа 13 минут назад , url

Как они будут продавать облака, если они будут под завязку забиты непонятной фигней?

Вчера пробежал по ценам провайдеров, они уже поднялись рублей на 200 в среднем от того что было еще год назад.



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