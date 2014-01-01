МОК так-то никак к ФИФА не относится. И вообще, УЕФА проводит пробы футболистов во время матчей в еврокубках (до/после). Так попался Ерёменко на кокаине, например. И пробы не только на наркоту берутся. Так что бред всивой кобылы, что наши игроки под допингом (игроки ведущих клубов, которые представляют страну в Лиге Чемпионов/Лиге Европы). Так что все эти списки… ну такое. Если есть подозрения, что наши спортсмены не чистые, значит, и других спорстменов, других сборных можно подозревать в употреблении запрещенных веществ. За такой возможный прецедент (не путать с нашим) МОК и их чинуш просто загрызут ребята из ФИФА/УЕФА.
В пятницу УЕФА объявил решение по делу полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. Футболист отстранен на два года от всех соревнований, после того как положительный результат дала его допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером», который состоялся 14 сентября в Германии. Анализ пробы А показал наличие в организме кокаина и его метаболита – стимулятора, относящегося к категории запрещенных веществ согласно списку ВАДА за 2016 год по классу S6, его употребление запрещено в соревновательный период.
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