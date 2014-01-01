МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в Играх 2018 года не повлияет на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.



Решение МОК об участии сборной России в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будет объявлено 5 декабря.



«Что касается ФИФА, то решение МОК не будет влиять на футбол. Мы говорим о чемпионате мира по футболу и эти вопросы нас не касаются», — заявил Инфантино.



«Что касается других вопросов, то ФИФА и я не участвуют в спекуляциях относительно той ситуации, которая будет иметь место в будущем, — сказал Инфантино. — На турнирах ФИФА игроки всегда проверяются на допинг, и все проверки с 2014 года, которые мы проводили, показали отрицательные результаты. А если будут выявлены нарушения, то мы будем применять санкции», — заключил глава ФИФА.



Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.