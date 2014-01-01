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Инфантино: решение МОК по российским спортсменам не повлияет на проведение ЧМ-2018

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МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в Играх 2018 года не повлияет на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Решение МОК об участии сборной России в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будет объявлено 5 декабря.

«Что касается ФИФА, то решение МОК не будет влиять на футбол. Мы говорим о чемпионате мира по футболу и эти вопросы нас не касаются», — заявил Инфантино.

«Что касается других вопросов, то ФИФА и я не участвуют в спекуляциях относительно той ситуации, которая будет иметь место в будущем, — сказал Инфантино. — На турнирах ФИФА игроки всегда проверяются на допинг, и все проверки с 2014 года, которые мы проводили, показали отрицательные результаты. А если будут выявлены нарушения, то мы будем применять санкции», — заключил глава ФИФА.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Добавил shaman shaman 5 часов 54 минуты назад
1 комментарий
проблема (1)
Комментарии участников:
owari
0
owari, 2 часа 4 минуты назад , url

МОК так-то никак к ФИФА не относится. И вообще, УЕФА проводит пробы футболистов во время матчей в еврокубках (до/после). Так попался Ерёменко на кокаине, например. И пробы не только на наркоту берутся. Так что бред всивой кобылы, что наши игроки под допингом (игроки ведущих клубов, которые представляют страну в Лиге Чемпионов/Лиге Европы). Так что все эти списки… ну такое. Если есть подозрения, что наши спортсмены не чистые, значит, и других спорстменов, других сборных можно подозревать в употреблении запрещенных веществ. За такой возможный прецедент (не путать с нашим) МОК и их чинуш просто загрызут ребята из ФИФА/УЕФА. 

В пятницу УЕФА объявил решение по делу полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. Футболист отстранен на два года от всех соревнований, после того как положительный результат дала его допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером», который состоялся 14 сентября в Германии. Анализ пробы А показал наличие в организме кокаина и его метаболита – стимулятора, относящегося к категории запрещенных веществ согласно списку ВАДА за 2016 год по классу S6, его употребление запрещено в соревновательный период.



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