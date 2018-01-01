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Такси с вертикальным взлетом

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Российская частная компания разработала проект уникального самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Аппарат летает на электроприводе и может доставлять грузы и людей на неподготовленные площадки — ему не нужны взлетно-посадочные полосы. Маневренная и малошумная машина также пригодится военным. По мнению экспертов, современные технологии позволяют создавать летательные аппараты, которые дешевле и экономичнее вертолетов и самолетов.

Как рассказали «Известиям» в компании Napoleon Aero, на первом этапе создается четырехместная машина под названием VTOL с максимальным взлетным весом около 1,5 т и полезной нагрузкой 400 кг. Проектная дальность полета на одной зарядке — около 100 км.

— При наличии ресурсов мы будем готовы через три года представить машину на сертификационные испытания. Еще чуть более двух лет потребуется на сертификацию Авиарегистром, — заявил «Известиям» руководитель проекта Napoleon Aero Михаил Нуриджанов.

По его словам, отличие проекта от разработок конкурентов заключается в использовании двух групп электродвигателей: одна поднимает аппарат в воздух и создает вертикальную тягу, вторая обеспечивает горизонтальный полет.

— Конкуренты при создании вертикально взлетающих самолетов в эту сторону не смотрят. И мне кажется, в этом их ошибка, — сказал Михаил Нуриджанов. — Такие аппараты будут востребованы в ближайшие 20–30 лет, пока развитие технологий не позволит создать надежные и экономичные конвертопланы. Сегодня конвертопланная схема с изменением вектора тяги двигателей ненадежна. Существующие аппараты такого типа часто падают и стоят свыше $100 млн.

По оценкам разработчиков, стоимость эксплуатации электросамолета с двумя винтомоторными группами существенно ниже, чем конвертоплана или вертолета. Перемещение килограмма груза на 1 км с помощью нового аппарата будет примерно в 2,5 раза дешевле, чем на вертолете.

Другая особенность VTOL — это роботизированный комплекс, который во многом управляется искусственным интеллектом. Поэтому, по словам разработчиков, уверенно пилотировать его сможет даже неопытный летчик.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал «Известиям», что прогресс в развитии силовых установок и систем управления воздушными судами позволяет создавать экономичные, недорогие и высокоавтоматизированные аппараты.

— Они совмещают достоинства вертолета, который вертикально взлетает и садится, с высокой крейсерской скоростью и большой дальностью самолета, — отметил Олег Пантелеев. — Созданием таких аппаратов, предназначенных прежде всего для частного использования и работы в формате аэротакси, занято много компаний в разных странах.

По экономичности самолет-вертолет Napoleon Aero будет сопоставим с автомобильным транспортом — он сможет взять на себя часть автомобильного трафика. В перспективе может быть создано целое семейство таких аппаратов различной грузоподъемности, в том числе в интересах военных. Подобные гибриды могут базироваться и на кораблях.

За рубежом разрабатывается несколько проектов самолетов вертикального взлета и посадки. Такие проекты разрабатывают концерны Airbus и Boieng. Немецкий стартап Lilium Aviation получил финансирование для создания частного электросамолета, способного взлетать с обычной лужайки. Компания создала прототип и планирует представить полноразмерную версию в конце 2018 года.

Добавил shaman shaman 5 часов 53 минуты назад
1 комментарий
проблема (3)
Комментарии участников:
comander
0
comander, 1 час 30 минут назад , url

прооджект типа «але венчуры! дайте нам бабла»



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