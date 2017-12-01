МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Собственники автомобилей, купленных в рамках адресных программ поддержки спроса, не будут платить налог на доходы физических лиц на 10%-ную скидку, предоставляемую государством в рамках этих программ, говорится в опубликованном в пятницу нормативном акте.



«Принимая во внимание социальную значимость обеих программ, Минпромторг России заблаговременно инициировал изменения в статью 217 НК РФ, чтобы избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“, — сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



По состоянию на 19 ноября в России продано более 37 тысяч автомобилей по программе „Семейный автомобиль“ и более 26 тысяч в рамках „Первого автомобиля“. Обе программы будут продолжены с начала 2018 года.