какая щедрость, на каску хватит
Субсидии предоставляются в целях реализации в 2017 году 350 тыс. автомобилей.
не срослось
Скидка 10 процентов на покупку автомобиля
Суть новых госпрограмм заключается в том, что государство оплачивает часть первоначального взноса за водителя. А именно, предоставляется скидка в размере 10 процентов от стоимости машины.
Поскольку максимальная стоимость автомобиля в госпрограмме составляет 1 450 000 рублей, максимальный размер скидки — 145 000 рублей.
Согласитесь, это весьма существенно.
Обратите внимание, что водитель может получить скидку 10 процентов либо по программе «Семейный автомобиль», либо по программе «Первый автомобиль». Суммирование скидок не предусмотрено.
как бы исходя из этого
а налог, да, согласен
скорее всего какие-то ушлые налоговики решили что с этих гипотетических 145000 надо налог взять. вот им по рукам и надавали на уровне норм.
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