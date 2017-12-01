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Покупатели машин по программам первого и семейного авто получат льготы

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Собственники автомобилей, купленных в рамках адресных программ поддержки спроса, не будут платить налог на доходы физических лиц на 10%-ную скидку, предоставляемую государством в рамках этих программ, говорится в опубликованном в пятницу нормативном акте.

«Принимая во внимание социальную значимость обеих программ, Минпромторг России заблаговременно инициировал изменения в статью 217 НК РФ, чтобы избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“, — сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По состоянию на 19 ноября в России продано более 37 тысяч автомобилей по программе „Семейный автомобиль“ и более 26 тысяч в рамках „Первого автомобиля“. Обе программы будут продолжены с начала 2018 года.

Добавил shaman shaman 5 часов 49 минут назад
5 комментариев
проблема (1)
Комментарии участников:
v8
0
v8, 2 часа 2 минуты назад , url

какая щедрость, на каску хватит

Субсидии предоставляются в целях реализации в 2017 году 350 тыс. автомобилей.

 не срослось

comander
0
comander, 2 часа 1 минуту назад , url

13% от 10% — это погрешность. пол-опции в авто

v8
0
v8, 1 час 47 минут назад , url

Скидка 10 процентов на покупку автомобиля

Суть новых госпрограмм заключается в том, что государство оплачивает часть первоначального взноса за водителя. А именно, предоставляется скидка в размере 10 процентов от стоимости машины.

Поскольку максимальная стоимость автомобиля в госпрограмме составляет 1 450 000 рублей, максимальный размер скидки — 145 000 рублей.

Согласитесь, это весьма существенно.

Обратите внимание, что водитель может получить скидку 10 процентов либо по программе «Семейный автомобиль», либо по программе «Первый автомобиль». Суммирование скидок не предусмотрено.

 как бы исходя из этого

а налог, да, согласен

comander
0
comander, 1 час 39 минут назад , url

скорее всего какие-то ушлые налоговики решили что с этих гипотетических 145000 надо налог взять. вот им по рукам и надавали на уровне норм.

v8
0
v8, 1 час 14 минут назад , url

я уже ни чему не удивлюсь =)



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