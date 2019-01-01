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В арсенале фронтового бомбардировщика Су-34 к 2020 году появится новое оружие

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Летные испытания фронтового бомбардировщика Су-34, оснащенного новыми авиационными средствами поражения (АСП) и усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием, завершатся в 2019 году, сообщили «Интерфаксу-АВН» в авиапроме.

«С 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил», — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что «все усовершенствования самолета по его вооружению и БРЭО будут внедряться в ходе продолжающегося серийного производства самолета».

По словам собеседника агентства, за счет возможности применения новых АСП, в том числе авиационных ракет большой дальности, а также усовершенствованного БРЭО боевой потенциал Су-34 будет существенно увеличен.

«Что касается возможности модернизации ранее выпущенных серийных Су-34 с внедрением в них результатов проводимых ОКР, то это будет зависеть от решения заказчика — ВКС России», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в ходе проводимой модернизации будет также усовершенствовано специальное оборудование, в частности, комплекс бортовой обороны (КБО) и системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) с возможностью групповой защиты.

Разработанный ОКБ Сухого и серийно производимый на Новосибирском авиационном заводе (входят в состав компании «Сухой») фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наемных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Бомбардировщик обладает развитой системой боевой живучести, в том числе, на нем установлена бронированная кабина экипажа. В настоящее время идет плановое наращивание боевого потенциала самолетов за счет включения в состав вооружения новых авиационных средств поражения.

Дальность полета Су-34 — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.

Добавил waplaw waplaw 5 часов 42 минуты назад
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