Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия продолжают держать на контроле качество проведения инфраструктуры дворовых территорий. В настоящее время в регионе отремонтировано 245 дворов. На 11 из них работы до сих пор продолжаются и будут завершены только к середине декабря.

«На особом контроле Народного фронта находятся 30 дворов и еще одна общественная территория. Ремонтные работы по благоустройству там полностью завершены, кроме новой парковой зоны, расположенной в районе жилого комплекса «Тавла», – отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Мордовии Алексей Зюзин. Он также подчеркнул, что по состоянию на 29 ноября в рейтинге регионов России по выполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Республика Мордовия заняла 42-е место и набрала 53 балла.

В ходе рейдов, которые проводились в рамках деятельности Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, общественники выявляли недостатки в выполнении тех или иных работ. Например, возле дома №28 по улице Гожувской в Саранске заштукатуренная во время ремонта опорная стена уже имеет дефекты. Во многих дворах были зафиксированы факты формального подхода к созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Выслушали активисты ОНФ и жалобы от граждан по вырубке деревьев в связи с увеличением парковочных карманов. Так, жители домов №30, №32, №34 по улице Ленина в Рузаевке выступили против вырубки нескольких берез, растущих в их дворе.

Активно участвовали в изменении инфраструктуры придомовой территории и жители дома №15 корпус 6 по улице Энгельса. По их словам, они не примут двор до тех пор, пока не установят все заявленные сметой объекты. В ряде территорий не оборудованы должным образом водоотводные стоки. По этой причине в дождливую погоду на дорожках образовались лужи. С наступлением холодов они покрылись льдом и стали опасными для передвижения людей.

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия продолжают держать на контроле ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе до его полного завершения.