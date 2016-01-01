источник: shvabe.com

Холдинг «Швабе» изготовил установочную партию новой модели малогабаритного фотометра КФК. Прибор анализирует состав растворов, транслируя результаты на цифровое табло.

Новинка предприятия Холдинга «Швабе» – Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) – фотометр КФК предоставляет специалистам данные измерения коэффициентов направленного пропускания (СКНП), оптической плотности прозрачных жидких растворов и концентрации веществ в растворах. В сельском хозяйстве с его помощью можно проводить химический анализ вод, кормов, оценку плодородия и загрязненности почв и решать другие задачи. Изделие также найдет применение на предприятиях водоснабжения, в пищевой, химической, металлургической промышленности и других отраслях.

«Наш прибор обладает высокой стабильностью в работе и позволяет осуществлять исследования химических растворов в широком спектральном диапазоне. Фотометр уже представлен на российском рынке и в среднесрочной перспективе будет поставляться в страны СНГ», – сообщил генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев.

КФК имеет компактные размеры и малый вес. Прибор оснащен высокотехнологичным осветителем. При его создании применялись девять дискретных энергоэффективных светодиодов с различной длиной волны, поэтому в процессе эксплуатации не нужно использовать стеклянные светофильтры.

Кроме того, новинка позволяет применять разнообразные кюветы с длиной рабочего хода до 50 мм. Это существенно расширяет эксплуатационные возможности изделия: с его помощью можно проводить экспресс-анализы.

До конца 2017 года предприятие «Швабе» планирует реализовать около 20 единиц нового изделия.