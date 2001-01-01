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Пятничное: Оптический прицел переменной кратности PV1-7×25ML стал победителем в номинации «Промышленные товары для населения» и получил статус «Новинка года»

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Оптический прицел для охотничьего стрелкового оружия Холдинга «Швабе», вышедший на рынок в 2017 году, признан лауреатом 20-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Прибор на 70% состоит из отечественных компонентов и до 50% дешевле аналогов.

Высокой награды удостоена разработка предприятия Холдинга «Швабе» – Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) – оптический прицел переменной кратности PV1-7×25ML. Прибор стал победителем в номинации «Промышленные товары для населения» и получил статус «Новинка года».

«На протяжении многих лет продукция нашего завода входит в сотню лучших товаров России. Конкурс активно стимулирует отечественных приборостроителей на применение передовых решений и технологий при создании новинок. Отсутствие в новом механическом прицеле параллакса позволяет стрелку осуществлять более точное прицеливание как на ближних, так и на средних дистанциях», – рассказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Прицел PV1-7×25ML выпускается в пыле-брызгозащищенном исполнении и работает в широком температурном диапазоне – от минус 40 до плюс 50°C при дальности стрельбы до 150 метров. Он предназначен для поиска и выслеживания дичи, а также загонной охоты как в дневное время, так и в сумерки. Прибор оснащен подсветкой прицельной сетки, выдерживает ударные нагрузки с ускорением 800 g в течение 0,5-1 мс без потери эксплуатационных свойств и позволяет вести стрельбу патронами калибра 7,62. Он на 70% состоит из отечественных компонентов и до 50% дешевле аналогов.

Новинка предприятия «Швабе» вышла на рынок в начале 2017 года и в настоящее время она широко представлена во всех регионах России. В среднесрочной перспективе планируется продвижение изделия на зарубежных рынках.

ВОМЗ принимает участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» с 2001 года. За это время лауреатами соревнования стали 18 изделий завода – оптические прицелы постоянной и переменной кратности, а также коллиматорные и ночные прицелы.

Добавил waplaw waplaw 5 часов 2 минуты назад
8 комментариев
проблема (1)
Комментарии участников:
Anton-f
0
Anton-f, 5 часов 0 минут назад , url

И что с этим делать?

Смотреть как люди в доме напротив сексом занимаются? Неинтересно...

waplaw
+4
waplaw, 4 часа 55 минут назад , url

Я про Фрейда сейчас сразу забуду и вообще «нем как рыба»)))

oleg_ws
+1
oleg_ws, 3 часа 8 минут назад , url

отстреливать обидчиков с использованием более точного прицела :)))

fStrange
0
fStrange, 4 часа 25 минут назад , url

Судя по новостям на ньюс2 в РФ только Швабе и работает. Ну еще производство всякого военного дерьма.

comander
0
comander, 1 час 29 минут назад , url

ты тоже не работаешь? ) подсказать вакансию?

shaman
+1
shaman, 4 часа 18 минут назад , url

А почему пятничное?

Хорошая, устойчивая к стрельбе оптика на нашем рынке сейчас не очень то имеется. Либо барахло, которое от ППП разлетается, либо что-то очень дорогое.

Хорошая новость. Хочу.

comander
0
comander, 1 час 31 минуту назад , url

на яндекс маркете есть. 18000 примерно

comander
0
comander, 1 час 30 минут назад , url

что такое ППП?



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