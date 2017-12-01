В конце ноября в интернете появилось видео, на котором мужчина дарит девушке белый автомобиль, украшенный подарочным бантом. СМИ сообщали, что дорогостоящий подарок сделал своей девушке сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции на 8 Марта. МВД по Башкирии начало проверку. Позже девушка в интервью СМИ заявляла, что является законной супругой и обещала прояснить ситуацию.

«Подразделением собственной безопасности МВД по Башкирии завершена служебная проверка в отношении руководителя одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства. В ходе нее тщательно изучались сведения о работе данного сотрудника, соблюдения им действующего законодательства и служебной дисциплины. Генерал-майором полиции Р.В. Деевым принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Данные служебной проверки УСБ, в которых указывались обстоятельства произошедшего, переданы в следственные органы. СУСК РФ по Башкирии принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий».