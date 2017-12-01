Борцуна с коррупцией уволили и всё?
Дело возбудили. Со службы уволили, а тебе всё мало))) Наверное хочешь чтобы как в 1918. Тройка зачитала приговор и расстреляла без суда и следствия.
Дадада. Слышал я эти песни. Если бороться с коррупцией а не заниматься фаллоимитацией, то будет как в 1918 или как в 37-м. В зависимости от верований пациента.
Судя по тексту ты сейчас из сексшопа вещаешь. И что там делает борцун с коррупцией))
Не троечка, но пятерочка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-полевой_суд#Военно-полевые_суды_1906_—_1907_годов
Военно-полевой суд состоял из председателя и 4 членов суда, назначаемых из строевых офицеров начальником местного гарнизона (командиром порта) по приказу генерал-губернатора или главнокомандующего. Предварительное следствие не проводилось, вместо него использовались материалы охранного отделения или жандармского управления. Обвинительный акт заменялся приказом о предании суду. Судебное заседание проводилось без участия в нем прокурора (функцию которого перенимали судьи), защитника (обвиняемый должен был защищать себя сам) и без свидетелей защиты при закрытых дверях, при этом допускались допросы свидетелей со стороны обвинения (чаще всего в их роли выступали чины полиции). Приговор должен был выноситься не позже чем через 48 часов и в течение 24 часов приводиться в исполнение по распоряжению начальника гарнизона. Осужденные имели право подавать прошение о помиловании, однако 7 декабря 1906 года военное министерство отдало распоряжение «оставлять эти просьбы без движения». За восемь месяцев своего существования военно-полевые суды вынесли 1 102 смертных приговора, однако реально казнено было лишь 683 человека.[3]
Военнослужащих должны были расстреливать, а гражданских лиц вешать. Но из-за нехватки палачей повешение часто заменяли расстрелом, который производился воинскими подразделениями. Командующий Одесским военным округом А. Каульбарс доносил 20 сентября 1906 военному министру, что частые казни «через расстрел производят неблагоприятное впечатление на войска». На этом основании он просил отпустить ему аванс на оплату палачей для совершения казней через повешение вместо расстрела. Однако в этой просьбе ему было отказано.[4]
Дело в том, что это были суды, а не пятерочки или двойки и тройки большевиков. Отличались они от революционного террора тем, что действовали всего 8 месяцев на основании Положения о военно-полевых судах от 19 августа 1906 года. (были ликвидированы в апреле 1907 г.), т.е. это были суды, а не чрезвычайные комиссии с внесудебными полномочиями ВЧК.
Советские тройки действовали с августа 1937 по ноябрь 1938 года, т.е. 15 месяцев — это принципиально?
Второе прокоментируйте вот это, и можете сравнить с воено-полевыми судами
Советские тройки действовали с августа 1937 по ноябрь 1938 года, т.е. 15 месяцев — это принципиально? Второе прокоментируйте вот это, и можете сравнить с военно-полевыми судами
Движок глючить не могу ссылку вставить. Найдите сами = Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № П 4387 от 17.11.1938
На эти темы не одна диссертация написана. В ГВП, до сего времени, работает целое управление по реабилитации репрессированных. Если Вам что-то не понятно из происходящего, в нашей стране, то я в этом не виноват
Приведу простой пример. В Ленобласти всем репрессированым назначили какую-то (сумму не помню — смотреть надо) компенсацию, причем ежемесячную (может ежегодную). Прошу прощения за неточности — в 2010-11 годах было, помню только выступление ГВП по ленобласти.
Сначала народ ломанулся, а потом выяснились, что почти все — уголовники или экономические престуления. Буквально за полгода весь поток попыток получить деньги за политические репрессии — выдохся. Большая часть «политически» репрессированных оказалась грабителями, убийцами, насильниками, ну и ворами. Не все — это факт, но подавляющее большинство.
О чем главный прокурор в ленобласти и сказал тогда же.
Второй пример. В 1953 году Берия провел масштабную реабилитацию. В стране произошел дичайший всплеск уголовных преступлений. Это политические пошли грабить и резать граждан СССР?
В 1953 г. никакой реабилитации ( восстановление в прежних правах; восстановление чести и репутации опороченного лица) не было. Была амнистия (освобождение от наказания), а не реабилитация.
Согласен, не реабилитация — амнистия. Я — не юрист. Но суть от этого не меняется. Те, «не винно» политически посаженные устроили бандитизм в массовом порядке.
Суть -смысл)) Ещё как меняется))) Амнистия освобождает от наказания виновных, а реабилитация доказывает, что наказаны были невиновные)))
Согласен. Но это не отменяет бандитизм выросший в десятки раз :)
ЗЫ. Что текущие реабилитации — есть подмена, а не разбирательство, причем через суд :)
ЗЫ2. Кстатит да, как Вам МАССОВЫЕ реабилитации — это нормально для правовой судебной системы?
Массовых реабилитаций в нашей стране никогда не было.
Реабилитация — это сложный и каждый раз очень индивидуальный процесс, в ходе которого решается вопрос в отношении конкретного субъекта (субъектов), если они объединены обстоятельствами одного уголовного дела. Каждый раз это полноценное расследование по конкретному уголовному делу.
Массовых реабилитаций в нашей стране никогда не было.
Органами прокуратуры РФ с 1992 по 2004 гг. было рассмотрено 978891
223! заявления в день! Ничего массового :)
Вы не теми источниками пользуетесь. Ваши данные от девочки, которая в реабилитации разбирается на уровне ботаника.
Могу только ещё раз сказать, что юридическая реабилитация это очень сложный и индивидуальный процесс. В России реабилитацией занимается управление Генеральной прокуратуры. Статистика у них закрытая. То, что наковыряла в своих изысканиях на написание автореферата историчка Путилова, мне не интересно.
я ее не знаю. приведите альтпрнативу, а главное — судебные заседания по реабилитации каждого не винно обвиненного с прокурором и адвокатом
ЗЫ. Вас занесло (
Это вас занесло когда вы стали минусовать комментарии вместе с liquidvae
Ликбез закончен)
Отвечаю в Вашем стиле — слив засчитан:)
ЗЫ. Проблема известна. Надо искать договоренности.
ст. 133 УПК РФ читайте, изучайте, если вас это интересует.
Массовая реабилитация))) Это надо же такое выдумать))
Ваши вопросы о том сколько болтов у паровоза не интересны
Задам один вопрос — в Российской Империи — было? В СССР было? Когда появилось и когда была практика :)
Задам один вопрос — в Российской Империи — было? В СССР было? Когда появилось и когда была практика :)
источник: static.my-shop.ru
источник: static.katushka.org
источник: emovieposter.com
Че там за охранители — едросы стабильно норм материал минусуют?
А тут нужен суд и следствие? С неба что ли 2,5 ляма упали?
«Генерал-майором полиции Р.В. Деевым принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям»»
Всё ясно и понятно уже на этом: гнида воровала.
Стандартно: часть заплатил, часть «подарили».Соответственно, оформили. Первый раз что ли.В этой стране заводы уходили за хорошие посиделки в бане, а вы про тачку))
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