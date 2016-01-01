+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

Суд изъял имущество семьи полковника Захарченко на сумму более 9 млрд рублей

отметили
29
человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в пятницу полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного в ходе расследования уголовного дела имущества и денежных средств на общую сумму свыше 9 млрд рублей, полученных бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить иск прокуратуры в полном объеме», — огласила решение судья. Суд также взыскал госпошлину в размере 60 тыс. рублей. Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы. Решение пока не вступило в законную силу, у сторон есть месяц на его обжалование.

Как сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко, защита намерена обжаловать решение суда.

«Решение суда об удовлетворении иска прокуратуры в полном объеме незаконно, мы будем обжаловать его в Мосгорсуде», — сказал адвокат.

Прокуратура просила обратить в доход государства имущество на общую сумму около 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места, в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей.

Позиция Захарченко и других ответчиков состоит в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом, а происхождение наличных средств не установлено.

Следствие планирует выделить из уголовного дела Захарченко часть эпизодов, по которым расследование завершено, и передать их в суд в ближайшее время, сообщил надзирающий за делом прокурор Сергей Бочкарев.

«Ряд инкриминируемых Захарченко эпизодов расследован, по другим расследование продолжается. Следствие в ближайшее время может выделить расследованные эпизоды и направить обвинительные заключения по ним в прокуратуру для последующей передачи в суд», — сказал собеседник агентства. Бочкарев не уточнил, какие именно эпизоды могут быть переданы в суд. В то же время он не исключил предъявления новых обвинений в ходе продолжения расследования.

Захарченко предъявлены обвинения по статьям УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования и о получении взятки. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о предстоящем проведении обыска в Нота-банке и предупредил об этом его финансового директора Галину Марчукову.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с расследованием хищения 26 млрд рублей у Нота-банка.

Добавил shaman shaman 4 часа 33 минуты назад
5 комментариев
Комментарии участников:
vmizh
+1
vmizh, 4 часа 22 минуты назад , url

Трэш какой-то. Корейко что-ли? Вообще нихера не понятно

свидетель из
0
свидетель из, 3 часа 54 минуты назад , url

4toSnamiStalo
+1
4toSnamiStalo, 3 часа 56 минут назад , url

Так. Схема должна сработать: если признает вину и заплатит штраф в пару мультов, то дадут условку.

oleg_ws
0
oleg_ws, 3 часа 5 минут назад , url

Позиция Захарченко и других ответчиков состоит в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом, а происхождение наличных средств не установлено.

И декларацию о доходах представили, в которых обоснованы средства, которые пошли на покупку недвижимости?

zkijpkdpc
-5
zkijpkdpc [новый участник] [БАН], 39 минут назад , url


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
29
Эксперт оценил решение о запрете входа в Госдуму американским СМИ — 4 часа 24 минуты назад
54
США продолжат практику задержаний в третьих странах россиян, обвиняемых американским правосудием - глава ФБР — 1 Декабря
57
Представители антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл» добились увольнения «отца КВН» Александра Маслякова с поста руководителя ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» — 30 Ноября
43
Экс-сотрудники "Роснефти" арестованы за мошенничество на 300 млн рублей — 30 Ноября
68
В Конституционнсм суде назвали окончательным решение о запрете участия в выборах для судимых — 29 Ноября
68
[«Я принял яд»] Бывший хорватский генерал Слободан Праляк, принявший яд во время оглашения вердикта по апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), скончался — 29 Ноября
59
Прокурор Татарстана: В республике отменяется обязательное изучение татарского языка — 29 Ноября
65
Штаб Навального обязали вернуть пожертвование 50 тыс. руб на предвыборную кампанию — 29 Ноября
74
Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России — 29 Ноября
Лучшее в категории
Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России
[Обидно, клянусь] Кудрин назвал закон об "иностранных агентах" слишком жестким
В Конституционнсм суде назвали окончательным решение о запрете участия в выборах для судимых
[«Я принял яд»] Бывший хорватский генерал Слободан Праляк, принявший яд во время оглашения вердикта по апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), скончался
Штаб Навального обязали вернуть пожертвование 50 тыс. руб на предвыборную кампанию
Правозащитники РФ на своем съезде потребовали отменить ряд законов
Прокурор Татарстана: В республике отменяется обязательное изучение татарского языка
Представители антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл» добились увольнения «отца КВН» Александра Маслякова с поста руководителя ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН»
Бывший президент Guru Media Broadcast Group арестован по делу об убийстве российского посла Карлова
В Совфеде ответили на претензии США к закону об иноагентах
США продолжат практику задержаний в третьих странах россиян, обвиняемых американским правосудием - глава ФБР
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+