МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в пятницу полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного в ходе расследования уголовного дела имущества и денежных средств на общую сумму свыше 9 млрд рублей, полученных бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко, передает корреспондент ТАСС.



«Удовлетворить иск прокуратуры в полном объеме», — огласила решение судья. Суд также взыскал госпошлину в размере 60 тыс. рублей. Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы. Решение пока не вступило в законную силу, у сторон есть месяц на его обжалование.



Как сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко, защита намерена обжаловать решение суда.



«Решение суда об удовлетворении иска прокуратуры в полном объеме незаконно, мы будем обжаловать его в Мосгорсуде», — сказал адвокат.



Прокуратура просила обратить в доход государства имущество на общую сумму около 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места, в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей.



Позиция Захарченко и других ответчиков состоит в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом, а происхождение наличных средств не установлено.



Следствие планирует выделить из уголовного дела Захарченко часть эпизодов, по которым расследование завершено, и передать их в суд в ближайшее время, сообщил надзирающий за делом прокурор Сергей Бочкарев.



«Ряд инкриминируемых Захарченко эпизодов расследован, по другим расследование продолжается. Следствие в ближайшее время может выделить расследованные эпизоды и направить обвинительные заключения по ним в прокуратуру для последующей передачи в суд», — сказал собеседник агентства. Бочкарев не уточнил, какие именно эпизоды могут быть переданы в суд. В то же время он не исключил предъявления новых обвинений в ходе продолжения расследования.



Захарченко предъявлены обвинения по статьям УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования и о получении взятки. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о предстоящем проведении обыска в Нота-банке и предупредил об этом его финансового директора Галину Марчукову.



Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с расследованием хищения 26 млрд рублей у Нота-банка.