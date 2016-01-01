Комментарии участников:
Украинский Чук к старости стал забавным))
… у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались.
Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы....
Да уж. Вот так и у нас в подъезде семейка алкоголиков, тунеядцев и дебоширов очень осуждает моральный облик остальных жильцов.
Как говорится в старом анекдоте:
Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?
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