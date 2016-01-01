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Украину окружают одни враги, — экс-президент Кравчук

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Украину окружают одни враги, — экс-президент Кравчук

Украина сегодня оказалась в окружении противников. Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук во время дискуссии относительно всеукраинского референдума 1991 года.

«Вокруг нас оказались одни противники. Россия — враг, воюет. Польша хочет управлять Украиной, даже кадры расставлять. Венгры говорят — будут сражаться против нас. Румыния под вопросом и так далее.

Мы оказались в окружении стран, которые постоянно имеют к нам какие-то претензии. Хотят, чтобы мы улицы называли так, как они хотят, чтобы мы своих героев, если они им не нравятся, не выставляли как героев, а как врагов», — жалуется Кравчук, заодно найдя и объяснение такой ситуации.

«Почему? Я вам скажу почему. На коленях стоим. Когда выпрямимся? В 1991 году нам удалось распрямиться».


Добавил vmizh vmizh 4 часа 30 минут назад
8 комментариев
проблема (3)
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Комментарии участников:
vmizh
+11
vmizh, 4 часа 29 минут назад , url

Может что-то не так в самой Украине?

precedent
+6
precedent, 4 часа 28 минут назад , url

Но, враг не пройдёт! (враг уже внутри) 

waplaw
+2
waplaw, 1 час 3 минуты назад , url

Украинский Чук к старости стал забавным))

… у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались.

Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы....

i16chatos
+5
i16chatos, 4 часа 11 минут назад , url

Да уж. Вот так и у нас в подъезде семейка алкоголиков, тунеядцев и дебоширов очень осуждает моральный облик остальных жильцов.

Tamriko
0
Tamriko, 1 час 42 минуты назад , url

«Не лучше ли, кума, да на себя оборотиться?!»   )))

02sparco
0
02sparco, 1 час 41 минуту назад , url

или она для всех враг)))

KsRus
+4
KsRus, 56 минут назад , url

Как говорится в старом анекдоте:

Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?

zkijpkdpc
-6
zkijpkdpc [новый участник] [БАН], 39 минут назад , url


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