Украина сегодня оказалась в окружении противников. Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук во время дискуссии относительно всеукраинского референдума 1991 года.

«Вокруг нас оказались одни противники. Россия — враг, воюет. Польша хочет управлять Украиной, даже кадры расставлять. Венгры говорят — будут сражаться против нас. Румыния под вопросом и так далее.

Мы оказались в окружении стран, которые постоянно имеют к нам какие-то претензии. Хотят, чтобы мы улицы называли так, как они хотят, чтобы мы своих героев, если они им не нравятся, не выставляли как героев, а как врагов», — жалуется Кравчук, заодно найдя и объяснение такой ситуации.