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Экс-глава ФТС Андрей Бельянинов возглавил правление Евразийского банка развития

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Экс-глава ФТС Андрей Бельянинов возглавил правление Евразийского банка развития

Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) принял решение о назначении Андрея Бельянинова с 1 декабря 2017 года на должность председателя правления. Как сообщается в пресс-релизе банка, соответствующее решение было принято на очередном заседании совета ЕАБР, которое состоялось в Астане 15 ноября.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре поручил Минфину внести кандидатуру Бельянинова для назначения председателем правления ЕАБР.

В ходе заседания совет банка также обсудил текущие и перспективные направления деятельности ЕАБР, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами и реализации совместных интеграционных проектов.

В июле 2016 года Бельянинов ушел в отставку сразу после проведенного у него ФСБ обыска, в ходе которого, в частности, в обувных коробках в шкафу были найдены примерно 10 миллионов рублей, 300 тысяч долларов и 400 тысяч евро (в сумме на тот момент — примерно 66 миллионов рублей), не считая ряда дорогих ручек и старинных картин.Обыски, как сообщалось, проводились в рамках дела о контрабанде алкоголя, главным фигурантом является бизнесмен Дмитрий Михальченко. У Бельянинова в деле был статус свидетеля. Расследование дела Михальченко пока не завершено.

В декабре президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что в отношении Бельянинова не возбуждалось никаких уголовных дел, назвав «недопустимым» тот факт, что информация о проведенных у него обысках получила широкую огласку

.Вскоре после заявления Путина, писал «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники, Бельянинову вернули изъятые при обыске деньги, а также «предложили несколько высоких должностей».В феврале Бельянинов заявлял, что готов занять любую должность: «Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором».

 

Добавил fStrange fStrange 4 часа 13 минут назад (исправил comander comander)
5 комментариев
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Комментарии участников:
fStrange
0
fStrange, 4 часа 11 минут назад , url

Думаю Бельянинов в связи с новым назначением уже прикупил обувных коробок. Должность важная воровать много придется.

waplaw
0
waplaw, 3 часа 57 минут назад , url

Ты дурак что-ли? Из сексшопа с фаллоимитаторами сразу в жопу лезешь)) 

djamix
+2
djamix, 1 час 42 минуты назад , url

Семьи гудковых, бушей, клинтонов и других, честных коммерцов — шлют тебе чмоки и лайки.

Голодающий, млять, британского Поволжья)))

djamix
+2
djamix, 1 час 34 минуты назад , url

Кстати...

 

***

Вскоре после заявления Путина, писал «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники, Бельянинову вернули изъятые при обыске деньги, а также «предложили несколько высоких должностей

***

 

Можно указать эти *информированные источники*? Опять с РБК или с Новой?:-)



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