Комментарии участников:
Думаю Бельянинов в связи с новым назначением уже прикупил обувных коробок. Должность важная воровать много придется.
Ты дурак что-ли? Из сексшопа с фаллоимитаторами сразу в жопу лезешь))
Семьи гудковых, бушей, клинтонов и других, честных коммерцов — шлют тебе чмоки и лайки.
Голодающий, млять, британского Поволжья)))
Кстати...
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Вскоре после заявления Путина, писал «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники, Бельянинову вернули изъятые при обыске деньги, а также «предложили несколько высоких должностей
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Можно указать эти *информированные источники*? Опять с РБК или с Новой?:-)
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