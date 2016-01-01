Комментарии участников:
Да все они прекрасно всё понимают — сказать только не могут — а низзя! И только экс-ы иногда имеют на это право… )))
Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Политик отметил, что кампания против RT ведётся в большинстве стран Запада в том числе потому, что телеканал передаёт ту информацию, которую британские и американские СМИ предпочитают скрывать.
«Мне кажется, я ни разу не видел, чтобы в эфире RT кто-нибудь врал. Им не нравится RT, потому что ваш канал рассказывает о таких вещах, которые американские и британские власти предпочли бы держать от нас в тайне», — заявил Ливингстон.
источник: img.gazeta.ru
В этом контексте он отметил неоднозначность подхода властей Великобритании к ведению политики в отношении некоторых ближневосточных государств.
«У нас на британском телевидении всё время говорят про войну в Сирии — как там всё плохо, что во всём виноваты русские, во всём виноват Путин, который поддерживает Асада. Но при этом никто почему-то не говорит, что Великобритания поставляет оружие Саудовской Аравии, а Саудовская Аравия потом использует это оружие, чтобы убивать ни в чём не повинных мирных жителей в Йемене», — заявил политик.
29 ноября сообщалось, что Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США приняла решение о лишении RT аккредитации в связи с тем, что телеканал был зарегистрирован в качестве иноагента.
источник: atkritka.com
источник: atkritka.com
Да все они прекрасно всё понимают — сказать только не могут — а низзя! И только экс-ы иногда имеют на это право… )))