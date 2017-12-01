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Европа откажется от украинских ракетных двигателей

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Европа откажется от украинских ракетных двигателей

Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило 89,7 миллиона евро для модернизации легких ракет Vega и разработку многоразового корабля Space Rider. Об этом сообщает Space News.

Модернизация Vega, на которую компании Avio выделили 53 миллиона евро, предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя РД-843, работающего на гептиле и тетраоксиде азота. Ракеты будут отличаться от текущей версии «европеизированной» верхней ступенью, на которую установят немецкий двигатель, действующий на жидких кислороде и метане.

Это не только обеспечит экологическую безопасность новой ракеты, но и увеличит ее грузоподъемность до 2300 килограммов на низкой околоземной орбите, что на 800 килограммов больше по сравнению с текущей версией. По словам Ренато Лафранкони, ответственного за программу Vega в ЕКА, целью является «европеизировать то, что не является европейским».

В целом ракеты планируется модернизировать по двум направлениям: C (Common) и E (Evolution). Полет первой намечен на 2019 год, второй — на 2024-й. В версии Е по сравнению с C будет уменьшено с четырех до трех число ступеней. Фактически носитель Е будет облегченной версией C, у которого удалена третья ступень.

Добавил Anton-f Anton-f 3 часа 38 минут назад
4 комментария
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Комментарии участников:
istinspring
+3
istinspring, 3 часа 21 минуту назад , url

«европеизировать то, что не является европейским»

 лол, да «а у генерала свой сын есть»

KaperDonjon
+3
KaperDonjon, 3 часа 6 минут назад , url

Но ведь Украина это тоже Европа...

источник: static.diary.ru

V.I.Baranov
+2
V.I.Baranov, 2 часа 22 минуты назад , url

Умедали две стороны. Одна лицевая, а вторая оборотная....

fStrange
0
fStrange, 35 минут назад , url

Заголовочек.

Прямо как будто ЕКА только спало и грезило об украинских двигателях и как их заменить.



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