Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило 89,7 миллиона евро для модернизации легких ракет Vega и разработку многоразового корабля Space Rider. Об этом сообщает Space News.

Модернизация Vega, на которую компании Avio выделили 53 миллиона евро, предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя РД-843, работающего на гептиле и тетраоксиде азота. Ракеты будут отличаться от текущей версии «европеизированной» верхней ступенью, на которую установят немецкий двигатель, действующий на жидких кислороде и метане.

Это не только обеспечит экологическую безопасность новой ракеты, но и увеличит ее грузоподъемность до 2300 килограммов на низкой околоземной орбите, что на 800 килограммов больше по сравнению с текущей версией. По словам Ренато Лафранкони, ответственного за программу Vega в ЕКА, целью является «европеизировать то, что не является европейским».

В целом ракеты планируется модернизировать по двум направлениям: C (Common) и E (Evolution). Полет первой намечен на 2019 год, второй — на 2024-й. В версии Е по сравнению с C будет уменьшено с четырех до трех число ступеней. Фактически носитель Е будет облегченной версией C, у которого удалена третья ступень.