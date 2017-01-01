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Из Мордовии в фотоконкурсе ОНФ «Убитые дороги» приняли участие 112 работ

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За месяц, в течение которого проходил фотоконкурс Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Убитые дороги», жители прислали 1641 фотографию из 65 регионов страны. Победителей, которые получат в подарок фотоаппараты, приглашения на «Форум действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» и футболки, выбирало специальное жюри. Лучшие работы, а также наиболее интересные фотографии, будут представлены на фотовыставке, организованной Народным фронтом.

Эксперты рассказали, что большинство фотографий (1276 работ) авторы прислали через социальную сеть «ВКонтакте», в Instagram было размещено 260 работ и 105 фотографий — в Facebook. Участники конкурса прислали работы на разные сюжеты, среди которых: «убитые» дороги, нарушение технологий ремонта, огромные ямы. На фотографиях изображены дороги как в крупных городах, так и в сельской местности.

Наиболее активное участие в конкурсе приняли жители Приволжского федерального округа (ПФО) – оттуда поступило 654 работы. Лидером стала Саратовская область, делегировавшая 165 работ, Республика Мордовия – 112 работ, по 102 – прибыли из Республики Башкортостан и Кировской области.

По итогам конкурса экспертным жюри были определены три победителя, которые выиграли зеркальные фотоаппараты. Пять человек получат приглашения на «Форум действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря 2017 г. и еще 20 авторам фотографий вручат брендированные футболки.

Список победителей доступен на сайтах onf.ru и dorogi-onf.ru.

Добавил ОНФ в Республике Мордовия ОНФ в Республике Мордовия 3 часа 17 минут назад
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