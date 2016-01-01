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[«Не, ну, наболело!»] «Башкой ломаю эти знания!» Первоклассник со слезами на глазах высказал всё, что накипело за 3 месяца учёбы

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[«Не, ну, наболело!»] «Башкой ломаю эти знания!» Первоклассник со слезами на глазах высказал всё, что накипело за 3 месяца учёбы
Ученик из Дагестана высказал всё, что он думает об учёбе в начальной школе. Вернувшись домой, расстроенный первоклассник пожаловался, что портфель слишком тяжёлый, а учеба занимает всё свободное время: приходится сидеть за уроками круглыми сутками. Мама записала чистосердечное признание сына на камеру и выложила видео в Сеть.

источник: cs5.livemaster.ru

источник: atkritka.com

Добавил suare suare 2 часа 56 минут назад
11 комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
vmizh
+3
vmizh, 2 часа 52 минуты назад , url

Проблема понятна. Альтернатива — пущай не учится.

k-s
+6
k-s, 2 часа 41 минуту назад , url

Пора ему рассказть про работу, пусть ребенок порадуется перспективам.

suare
+2
suare, 2 часа 39 минут назад , url

пусть ребенок порадуется перспективам

 Точнее, их полному отсутствию, да так, чтобы он возопил: «Мама! Роди меня обратно!».

источник: riadagestan.ru

Лиман
+5
Лиман, 2 часа 27 минут назад , url

Да, мало у нас у нас в России дагестанских металлургов, и с шахтерами проблемы. Не спешат дагестанские предприниматели организовывать крупные производства у себя на родине.

А да кирпичные заводы. Но как то не рвутся туда гордые горцы

Tamriko
+5
Tamriko, 2 часа 34 минуты назад , url

Никакого детства, блин!

suare
+3
suare, 2 часа 31 минуту назад , url

… и отрочества, и юности, и молодости.

Невидимые миру слёзы.

источник: j.livelib.ru

vmizh
+4
vmizh, 2 часа 12 минут назад , url

Очень хорошие и умные дневники, изложенные художественно. С удовольствием дважды прочел, один раз в школьном возрасте — другой во взрослом 

Tamriko
+2
Tamriko, 1 час 19 минут назад , url

«Сделать хотел грозу,

А получил козу!...

… Мудрых преподавателей

    Сушал я невнимательно,

    Всё, что ни задавали мне,

     Делал я кое-как! Да-да!»     Короче, достали!

Barban
0
Barban, 1 час 57 минут назад , url

Серьезный пацан, ответсвенно учебу воспринимает...

i16chatos
0
i16chatos, 47 минут назад , url

Э-э, пацан, иначе мужчинами не становятся) 

Stopor
0
Stopor, 7 минут назад , url

Странный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай — всё едино». И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали. По крайней мере, большинство из них. «Ан масс», как сказал бы Выбегалло.

Цитата братьев Стругацких (Стругацкий Аркадий Натанович и Стругацкий Борис Натанович) из произведения «Понедельник начинается в субботу» (1965 г.). Это лозунг отдела Абсолютного Знания


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