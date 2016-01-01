Пора ему рассказть про работу, пусть ребенок порадуется перспективам.
пусть ребенок порадуется перспективам
Точнее, их полному отсутствию, да так, чтобы он возопил: «Мама! Роди меня обратно!».
источник: riadagestan.ru
Да, мало у нас у нас в России дагестанских металлургов, и с шахтерами проблемы. Не спешат дагестанские предприниматели организовывать крупные производства у себя на родине.
А да кирпичные заводы. Но как то не рвутся туда гордые горцы
… и отрочества, и юности, и молодости.
Невидимые миру слёзы.
источник: j.livelib.ru
Очень хорошие и умные дневники, изложенные художественно. С удовольствием дважды прочел, один раз в школьном возрасте — другой во взрослом
«Сделать хотел грозу,
А получил козу!...
… Мудрых преподавателей
Сушал я невнимательно,
Всё, что ни задавали мне,
Делал я кое-как! Да-да!» Короче, достали!
Странный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай — всё едино». И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали. По крайней мере, большинство из них. «Ан масс», как сказал бы Выбегалло.Цитата братьев Стругацких (Стругацкий Аркадий Натанович и Стругацкий Борис Натанович) из произведения «Понедельник начинается в субботу» (1965 г.). Это лозунг отдела Абсолютного Знания
Войдите или станьте участником, чтобы комментировать