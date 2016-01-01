Ученик из Дагестана высказал всё, что он думает об учёбе в начальной школе. Вернувшись домой, расстроенный первоклассник пожаловался, что портфель слишком тяжёлый, а учеба занимает всё свободное время: приходится сидеть за уроками круглыми сутками. Мама записала чистосердечное признание сына на камеру и выложила видео в Сеть.

источник: cs5.livemaster.ru источник: atkritka.com