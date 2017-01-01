+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

Китайский производитель медоборудования Mindray локализуется в Екатеринбурге

отметили
7
человек

4 декабря в рамках выставки «ФармМедПром-2017» состоится церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Triton Electronic Systems, Ltd (ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС») и Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. В торжественном мероприятии примет участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Анатольевич Цыб.

Сотрудничество предусматривает создание локализованного производства оборудования для анестезиологии и реанимации. На базе «Тритон-ЭлектроникС» (Екатеринбург) будет выпускаться линейка наркозно-дыхательных аппаратов WATO RUS и мониторов пациента Beneview RUS. В российскую модификацию будут включены измерительные функциональные модули, разработанные компанией «Тритон-ЭлектроникС».

Дополнительные возможности для создания новых измерительных модулей российская компания получила при софинансировании Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». В рамках проекта: «Разработка и организация производства монитора пациента нового поколения с открытой модульной архитектурой» компания «Тритон-ЭлектроникС» разработала и запустила в производство серию модулей: капнография в прямом потоке, мониторинг уровня седации и глубины анестезии, мониторинг концентрации газовых анестетиков и пр. Именно эти новые измерительные модули теперь будут использованы при производстве линейки оборудования, совместно с компанией «Mindray» (КНР).

Такая модификация оборудования существенно снижает стоимость владения медицинской техникой для конечного потребителя и решает множество сложностей. Теперь лечебные учреждения могут сформировать любую необходимую комплектацию за меньшие деньги.

Также компания «Тритон-ЭлектроникС» возьмет на себя обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, инсталляции оборудования и обучению персонала.

Расходные материалы для измерительных каналов в новой линейке медицинской техники будут также производиться компанией «Тритон-ЭлектроникС». Низкая стоимость расходных материалов позволит лечебным учреждениям любого уровня использовать самые современные медицинские технологии.

Потенциальный объем продаж оборудования в 2018-2020 годах составит не менее 10 млн. долларов. Начало совместного проекта с компанией Mindray позволит внедрить в российскую массовую медицинскую практику высокотехнологичное оборудование экспертного уровня.

Кроме того, компания «Тритон-ЭлектроникС» активно развивает направлениеОЕМ модулей для медицинского оборудования как новое перспективное направление бизнеса. Компания начала инвестировать в развитие экспорта приборов и ОЕМ-модулей в страны Евросоюза, Азии, Африки, Южной Америки, что соответствует приоритетам государственной политики России по увеличению доли несырьевого экспорта. Данные ОЕМ модули представляют собой высокотехнологичные решения, имеющие единичные аналоги в мире.

Добавил Наталия Кулагина Наталия Кулагина 1 час 23 минуты назад
2 комментария
проблема (1)
Комментарии участников:
oleg_ws
+1
oleg_ws, 1 час 14 минут назад , url

Пресс-релиз, а не новость

oleg_ws
0
oleg_ws, 1 час 8 минут назад , url

модератор модератор систематическое размещение пресс-релизов



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
21
[«Не, ну, наболело!»] «Башкой ломаю эти знания!» Первоклассник со слезами на глазах высказал всё, что накипело за 3 месяца учёбы 2 2 — 2 часа 59 минут назад
49
Рособрнадзор уличил вузы в завышении оценок на экзаменах: в 86 из 331 экзамена (25,9%) оценки экзаменатора и независимых экспертов разошлись, в ряде случаев уровень объективности оказался ниже 75% — 30 Ноября
48
Школьники будут изучать государственные языки республик два часа в неделю — 25 Ноября
50
В Китае успешно прошла первая в мире трансплантация человеческой головы на труп. Об этом заявил итальянский хирург Серджио Канаверо 4 — 17 Ноября
51
Васильева связала косноязычие у детей с "зависанием" в интернете — 15 Ноября
70
«Пришла пора заявлять об этом во всеуслышание: общество само виновато в том, что у нашей системы здравоохранения нет возможности вылечить всех тяжелобольных» — 14 Ноября
59
Сенсационное открытие в борьбе с онкологией сделали учёные ДВФУ — 13 Ноября
47
Главный генетик Минздрава: генетическое оружие создать в принципе невозможно — 13 Ноября
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+