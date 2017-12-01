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Сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая на ЧМ-2018

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Сборная России по футболу сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии в группе A на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом стало известно в результате жеребьевки группового этапа турнира, которая завершилась в Государственном Кремлевском дворце.

Российская команда в матче открытия турнира сыграет со сборной Саудовской Аравии, встреча состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». Таким образом, впервые в матче открытия чемпионатов мира сыграют участники с самым низким рейтингом Международной федерации футбола (ФИФА) -россияне занимают 65-е место, команда Саудовской Аравии — 63-е. Во втором туре группового этапа сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге сыграет с египтянами, в заключительном туре — 25 июня в Самаре с уругвайцами.

В начале церемонии жеребьевки с приветственным словом выступили президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино. В зале Кремлевского дворца присутствовали представители национальных сборных, которые примут участие в финальной стадии чемпионата мира, а также звезды футбола — Пеле, Роналдо, Роналдиньо и другие.

Жеребьевка сопровождалась красочной шоу-программой, которую вели певица Алсу и телеведущий Иван Ургант. Алсу спела песню о мечте под аккомпанемент гитариста-виртуоза Нуно Беттанкура. Также на сцене выступили ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, певица Лариса Долина с джазовой композицией.

Непосредственно жеребьевкой управляли бывший нападающий сборной Англии Гарри Линекер и российская телеведущая Мария Командная. Ассистентами жеребьевки стали знаменитые в прошлом футболисты — Никита Симонян, Диего Марадона, Карлес Пуйоль, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу и Диего Форлан.

Линекер, забивший 10 мячей на мировых первенствах, признался, что вести жеребьевку очень волнительно. «Легче пробить пенальти в финале чемпионата мира», — сказал он с улыбкой.

Подготовка сборной России к чемпионату мира

Сборная России как хозяйка соревнований была освобождена от отборочного турнира и с августа 2016 года играла товарищеские матчи, а также приняла участие в домашнем Кубке конфедераций. В общей сложности российская команда провела 14 товарищеских матчей — против команд Турции (0:0), Ганы (1:0), Коста-Рики (3:4), Катара (1:2), Румынии (1:0), Кот-д'Ивуара (0:2), Бельгии (3:3), Венгрии (3:0), Чили (1:1), Южной Кореи (4:2), Ирана (1:1), Аргентины (0:1), Испании (3:3), а также против московского «Динамо» (3:0). На Кубке конфедераций россияне провели три матча — с командами Новой Зеландии (2:0), Португалии (0:1) и Мексики (1:2), заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф соревнований.

С 11 августа 2016 года сборную России возглавляет Станислав Черчесов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Добавил waplaw waplaw 45 минут назад
2 комментария
Комментарии участников:
nikandrovich
0
nikandrovich, 36 минут назад , url

Ну уж, ели и осюда не выйдут, то… просто слов нет

А группа собралась для нас отличная, удачи ребятам, а нам наслаждения игрой)

источник: pbs.twimg.com

nikandrovich
0
nikandrovich, 6 минут назад , url

«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018

Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионат мира по футболу........



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