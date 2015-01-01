источник: securitylab.ru

Трекеры собирают информацию о пользователях для повышения эффективности таргетированной рекламы.

Специалисты YALE Privacy Lab при Йельском университете и представители французской некоммерческой организации Exodus Privacy обнаружили множество легальных Android-приложений со встроенными трекерами, сообщает The Intercept. По данным исследователей, фонарики, приложения с прогнозом погоды, приложения для знакомств и пр. содержат десятки разнообразных трекеров, собирающих большие объемы информации о пользователях в целях повышения эффективности таргетированной рекламы.

Эксперты Exodus обнаружили 44 трекера в 300 Android-приложениях, в общей сложности загруженных миллиарды раз. В настоящее время специалисты Йельского университета работают над подтверждением результатов исследования Exodus и уже выпустили отчет о 25 трекерах. Они анализируют только программы для Android, однако, по их словам, терекеры могут также содержаться в iOS-приложениях, поскольку разработчики, как правило, выпускают версии продукта для обеих платформ.

Несмотря на присутствие в Android системы, позволяющей пользователям давать разрешения на те или иные действия и управлять своими персональными данными, исследователи отмечают повсеместность использования трекеров. В приложениях для знакомств Tinder и OkCupid, программе Weather Channel и фонарике Superbright LED Flashlight эксперты обнаружили шесть-семь трекеров. В приложении музыкального сервиса Spotify было обнаружено четыре трекера, в том числе два от Google. Три трекера используются в приложении Uber, и еще несколько – в Skype, Lyft, Accuweather и Microsoft Outlook.

У некоторых приложений есть собственные аналитические платформы, однако они также используют трекеры и от других компаний. К таковым в частности относится Tinder. Трекеры позволяют компаниям анализировать поведения пользователей и продавать эти сведения сторонним компаниям. К примеру, в 2015 году Tinder продавала компании Gillette статистические данные о количестве просмотров профилей гладковыбритых и бородатых парней.

Несмотря на то, что разработчики многих приложений указывают наличие трекеров в условиях пользовательских соглашений, пользователи редко их читают и не всегда осознают, какие данные о них собираются.