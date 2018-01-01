+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

Роскосмос назвал наиболее вероятное место падения "Фрегата" с 19 спутниками

отметили
11
человек

источник: laspace.ru

Наиболее вероятное место падения разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками — северная часть Атлантического океана, установила аварийная комиссия по расследованию причин нештатного пуска с космодрома Восточный 28 ноября. Об этом говорится в сообщении госкопорации «Роскосмос».

«Проведенные расчеты показали, что наиболее вероятное место падения КГЧ (космической головной части — прим. ТАСС) — северная часть Атлантического океана, 42» северной широты, 38" западной долготы с разбросом по трассе падения -120 +230 км, +-45 км перпендикулярно трассе падения", — говорится в сообщении.

Добавил waplaw waplaw 36 минут назад
1 комментарий
На эту же тему:
42
Фрагменты первой ступени «Союз-2.1б» найдены в Тындинском районе Приамурья — 29 Ноября
67
Запущенные с Восточного 19 спутников уже упали в океан — 29 Ноября
85
Запущенный с космодрома "Восточный" спутник упал в Атлантический океан — 28 Ноября
65
С космодрома Восточный запущен "Союз-2.1б" (Этот запуск стал вторым в истории космодрома, ракета выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли и еще 18 малых космических аппаратов) — 28 Ноября
Комментарии участников:
waplaw
+1
waplaw, 29 минут назад , url

Там сейчас находится ССВ Янтарь



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
51
Латвия намерена запустить ракету в космос в 2018 году — 29 Ноября
42
Фрагменты первой ступени «Союз-2.1б» найдены в Тындинском районе Приамурья — 29 Ноября
67
Запущенные с Восточного 19 спутников уже упали в океан — 29 Ноября
65
С космодрома Восточный запущен "Союз-2.1б" (Этот запуск стал вторым в истории космодрома, ракета выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли и еще 18 малых космических аппаратов) — 28 Ноября
34
SpaceX прекратит разработку Falcon 9 — 23 Ноября
57
В России прошли первые испытания марсианского посадочного модуля — 20 Ноября
55
[Не новость] Порошенко назвал Украину космической державой — 19 Ноября
48
Космические планы Китая на следующие 30 лет — 18 Ноября
68
Первая ступень ракеты Falcon 9 загорелась после посадки на плавучую платформу — 31 Октября
Лучшее в категории
Запущенные с Восточного 19 спутников уже упали в океан
С космодрома Восточный запущен "Союз-2.1б" (Этот запуск стал вторым в истории космодрома, ракета выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли и еще 18 малых космических аппаратов)
Латвия намерена запустить ракету в космос в 2018 году
Фрагменты первой ступени «Союз-2.1б» найдены в Тындинском районе Приамурья
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+