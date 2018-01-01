источник: laspace.ru

Наиболее вероятное место падения разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками — северная часть Атлантического океана, установила аварийная комиссия по расследованию причин нештатного пуска с космодрома Восточный 28 ноября. Об этом говорится в сообщении госкопорации «Роскосмос».

«Проведенные расчеты показали, что наиболее вероятное место падения КГЧ (космической головной части — прим. ТАСС) — северная часть Атлантического океана, 42» северной широты, 38" западной долготы с разбросом по трассе падения -120 +230 км, +-45 км перпендикулярно трассе падения", — говорится в сообщении.