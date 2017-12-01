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Сестру основателя Facebook отказались спасать от домогательств в самолете

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человек

источник: palacesquare.rambler.ru

Генеральный директор Zuckerberg Media, сестра основателя компании Facebook Рэнди Цукерберг рассказала в своем Twitter о сексуальных домогательствах попутчика в самолете.

Инцидент произошел с Цукерберг на рейсе компании Alaska Airlines из Лос-Анджелеса (США) в Масатлан (Мексика). Как только она заняла свое место в бизнес-классе самолета, пассажир на соседнем кресле начал рассказывать ей о своих сексуальных фантазиях и отпускать комментарии по поводу фигур женщин, проходивших мимо.

Женщина пожаловалась на соседа одному из бортпроводников еще до начала полета, однако сотрудница авиакомпании заявила, что этот пассажир часто летает рейсами Alaska Airlines, и предложила Рэнди либо не обращать внимания на его поведение, либо пересесть ближе к хвосту самолета.

Цукерберг пишет, что сначала даже хотела согласиться на предложение, но все же решила, что пересадить должны именно мужчину, поскольку это она является жертвой домогательств. Экипаж самолета так и не предпринял попыток усмирить ее соседа, поэтому Рэнди в течение трех часов перелета выслушивала непристойности. Ее особенно возмутило то, что стюардессы в течение полета подходили к ее соседу и хихикали, с улыбкой интересуясь, будет ли он себя снова плохо вести.

По завершении полета Рэнди Цукерберг связалась с авиакомпанией и рассказала об инциденте. Представители Alaska Airlines пообещали женщине провести расследование по ее обращению, а также сообщили, что временно поставили запрет на пользование привилегиями компании указанным в жалобе пассажиром

Добавил oleg_ws oleg_ws 34 минуты назад
1 комментарий
Комментарии участников:
prisde
+1
prisde, 6 минут назад , url

охренеть. чья то сестра

почему еще в ножки не поклонились



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