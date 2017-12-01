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Депутаты Госдумы пригласили Ким Чен Ына посетить Москву в 2018 году

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Визит может быть приурочен к 70-летнему юбилею установления дипломатических отношений между странами.
 
 
источник: static.life.ru
 
 

Депутаты Госдумы, которые в ноябре по «линии дружбы» нанесли визит в КНДР, пригласили северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Москву с ответным визитом. По задумке парламентариев, это можно было бы сделать уже 2018 году, когда Москва и Пхеньян будут отмечать 70-летний юбилей установления дипломатических отношений.

— Мы пригласили наших товарищей во главе с руководством парламента, Трудовой партии Кореи посетить Москву, — рассказал глава российской делегации, координирующий связи с Парламентом КНДР, Казбек Тайсаев. –Руководителем Трудовой партии Кореи является непосредственно лидер КНДР Ким Чен Ын.

Отметим, в середине октября в Москве гостила делегация Верховного народного собрания Северной Кореи. Депутатов принимали в Совфеде, где они провели ряд переговоров. Кроме того, зампредседателя Верховного народного собрания Северной Кореи Ан Дон Чхуy передал спикеру Совфеда Валентине Матвиенко послание от Ким Чен Ына. А делегация КНДР получила в подарок от Совфеда «фирменный» чайный сервиз.

Добавил nikandrovich nikandrovich 29 минут назад
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nikandrovich, 5 минут назад , url

В тему КНДР

Доверяют только России: депутаты Госдумы посетили КНДР

 

источник: cdn2.img.ria.ru



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