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Посол США в РФ объявил об отмене поездки на Дальний Восток из-за отказа местных властей его принять

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Посол США в РФ объявил об отмене поездки на Дальний Восток из-за отказа местных властей его принять

Посол США в России Джон Хантсман отменил поездку на Дальний Восток в связи с тем, что никто из официальных лиц в регионе, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области, мэра Южно-Сахалинска, не смог найти возможность встретиться с ним. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу, 1 декабря, на сайте посольства.

«Реакция местных властей привела к тому, что мы были вынуждены отозвать наш запрос о возможности для посла Хантсмана побеседовать с командующим Тихоокеанским флотом России во время поездки по вопросам безопасности в Тихоокеанском регионе, которые представляют обоюдный интерес», — указали в дипмиссии.

В заявлении говорится, что Хантсман счел успешными поездки в Екатеринбург и Санкт-Петербург в ноябре и рассчитывал «продолжить практику поездок для проведения такого конструктивного диалога во Владивостоке и Южно-Сахалинске на следующей неделе».

Отмена поездки, добавили в диппредставительстве, «вызывает особое разочарование в контексте открытых и продуктивных встреч посла Джона Хантсмана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими членами правительства России, губернаторами и официальными лицами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге».

«Совершенно очевидно, что путь к улучшению отношений между США и Россией начинается с готовности вести откровенный и открытый диалог. Посол Хантсман привержен установлению такого диалога, но и российская сторона должна проявить к этому готовность», — говорится в заявлении посольства.

На протяжении долгого времени американские конгрессмены отказывались встречаться с послом РФ в США Анатолием Антоновым для обсуждения тех или иных вопросов. Как отмечает ТАСС, в настоящее время высокопоставленный дипломат совершает поездку по штату Калифорния, которая продлится до 3 декабря.

В Сан-Франциско Антонов планирует осмотреть снаружи объекты захваченной российской дипломатической собственности, так как ему отказано в том, чтобы зайти на их территорию. Он жаловался, что конгрессмены отказывались встречаться с ним, хотя российские парламентарии, напротив, тепло встретили посла США в РФ Джона Хантсмана.

Антонов тогда выразил надежду, что ситуация изменится благодаря готовности российских парламентариев взаимодействовать с послом США в России.

16 ноября Антонов выступил в посольстве России в Вашингтоне на приеме по случаю вручения им верительных грамот президенту США Дональду Трампу, заявив о стремлении налаживать конструктивный диалог с американцами. Те, по его словам, демонстрируют доброжелательное отношение, а контакты президентов двух стран показали, что сотрудничество возможно.

Антонова назначили послом РФ в США в августе текущего года. На этом посту он сменил Сергея Кисляка, который на фоне проводимого Вашингтоном расследования связей администрации Белого дома с Россией стал для американских СМИ одним из главных подозреваемых в проведении тайной политики РФ в Соединенных Штатах.

Добавил sant sant 28 минут назад
3 комментария
проблема (1)
Комментарии участников:
i16chatos
+2
i16chatos, 25 минут назад , url

Опустили деды салабона)

срф
+1
срф, 22 минуты назад , url

отказались принять или послали?

Stopor
0
Stopor, 4 минуты назад , url

Вот жеж горе то какое горькое.

Не посылайте, да не будете посланы. ©



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