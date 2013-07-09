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«Роскосмос» перепутал Байконур и Восточный

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Источник «Интерфакс» в космической отрасли рассказал о предварительных выводах, полученных в ходе анализа телеметрической информации аварийного пуска ракеты «Союз-2.1б». По его словам, причиной потери спутника «Метеор-М» является неправильный маневр разгонного блока. Эти выводы подтверждает специализирующийся на российской космонавтике сайт RussianSpaceWeb.com, согласно которому «Союз-2.1б» был запрограммирован для пуска не с Восточного, а с Байконура.

«Разгонный блок «Фрегат» выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным — и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», — сказал собеседник.

По словам источника, причиной неправильной ориентации стала ошибка в полетном задании, в результате чего «перед маневром «Фрегат» начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки».

В настоящее время госкомиссия, отмечает собеседник, выясняет стадию, на которой была допущена ошибка: «на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания».

Ракета «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» оснащены различными системами управления. Согласно RussianSpaceWeb.com, система управления носителя была запрограммирована для пуска с Восточного, тогда как полетное задание для разгонного блока было рассчитано, как если бы ракета стартовала с Байконура.

Добавил fStrange fStrange 17 минут назад
3 комментария
проблема (2)
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Комментарии участников:
fStrange
-2
fStrange, 15 минут назад , url

согласно которому «Союз-2.1б» был запрограммирован для пуска не с Восточного, а с Байконура.

 … видно в понедельник их мама родила. (с)

fStrange
-1
fStrange, 11 минут назад , url

источник: pbs.twimg.com



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