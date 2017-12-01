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The Guardian: Христиане должны молиться, чтобы принц Джордж стал геем

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Служитель шотландской церкви и член ЛГБТ-сообщества Келвин Холдсворт выразил надежду, что когда сын принца Уильяма принц Джордж вырастет, его «полюбит хороший молодой человек», сообщила газета The Guardian.

Служитель собора Святой Мери полагает, что таким образом англиканскую церковь можно будет склонить на сторону сторонников легализации ЛГБТ-браков. Свое мнение священник выразил в комментарии в блоге, реагируя на новость об обручении принца Гарри и Меган Маркл.

«Нужно молиться, чтобы принц Джордж однажды был благословлен любовью к красивому молодому человеку», – написал он.

Бывший капеллан Королевы Гавен Ашенден считает этот комментарий «недобрым» и глубоко антихристианским. Он отметил, что такое пожелание напоминает «теологический аналог проклятия злой ведьмы в сказке». По словам Ашендена, подобная молитва не принимает во внимание ни государственную роль, которую возможно предстоит исполнить юному принцу Джорджу, ни его личные желания.

Принц Джордж – старший ребенок принца Уильяма, одного из наследников британского престола, и его супруги герцогини Кембриджской. В этом году четырехлетний Джордж пошел в школу. Его сестре – принцессе Шарлотте – всего два года, сейчас герцогиня беременна третьим ребенком, рождения которого ожидают в апреле.

Добавил gorvl gorvl 9 минут назад
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