Комментарии участников:
+2nikandrovich, 4 часа 25 минут назад , url
источник: pbs.twimg.com
0nikandrovich, 4 часа 24 минуты назад , url
А что, не так ?
+3nikandrovich, 4 часа 19 минут назад , url
Поправил, спасибо ВСЕМ :)
А вот и начали захлопываться миникотлы, созданные специально для майдаунов — «кастрюльки». )) Они их любят. Так и норовят голову засунуть.
«Кастрюльки» comander величайше запретил. https://news2.ru/story/486536/comment2087322/
Остались только котелки.
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