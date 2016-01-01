Боевики батальона «Айдар» 54 бригады ВСУ из-за серьезных потерь были вынуждены оставить ранее занимаемые позиции в оккупированных населенных пунктах Травневое и Гладосово под Горловкой.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба «АТО» Василий Лабай.

«Обстановка в районе Горловки внезапно обострилась. Бойцы батальона „Айдар“ 54 бригады под прессом огня террористов вынуждены были оставить занимаемые позиции в Травневом и Гладосово для пополнения вследствие потерь», — говорится в сообщении.

«Удерживать занятые поселки в настоящее время невозможно. С 23 ноября подразделения потеряли 12 бойцов убитыми и 5 ранеными. В основном защитники погибали от снайперского огня, который велся в том числе с тыла.

Расположение занимаемых позиций в низине не позволяет нам контролировать поселки. А с сегодняшней ночи враг начал минировать дороги. В результате чего, на одной из них подорвался наш грузовой автомобиль, подвозивший воду. От взрыва погибли еще 3 военнослужащих», — добавил Лабай.

источник: rusvesna.su