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Громкая операция по «освобождению» сел под Горловкой обернулась бегством (ВСУ понесли серьезные потери и отступили из оккупированных населенных пунктов в ДНР)

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Громкая операция по «освобождению» сел под Горловкой обернулась бегством (ВСУ понесли серьезные потери и отступили из оккупированных населенных пунктов в ДНР)

Боевики батальона «Айдар» 54 бригады ВСУ из-за серьезных потерь были вынуждены оставить ранее занимаемые позиции в оккупированных населенных пунктах Травневое и Гладосово под Горловкой.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба «АТО» Василий Лабай.

«Обстановка в районе Горловки внезапно обострилась. Бойцы батальона „Айдар“ 54 бригады под прессом огня террористов вынуждены были оставить занимаемые позиции в Травневом и Гладосово для пополнения вследствие потерь», — говорится в сообщении.

«Удерживать занятые поселки в настоящее время невозможно. С 23 ноября подразделения потеряли 12 бойцов убитыми и 5 ранеными. В основном защитники погибали от снайперского огня, который велся в том числе с тыла.

Расположение занимаемых позиций в низине не позволяет нам контролировать поселки. А с сегодняшней ночи враг начал минировать дороги. В результате чего, на одной из них подорвался наш грузовой автомобиль, подвозивший воду. От взрыва погибли еще 3 военнослужащих», — добавил Лабай.

источник: rusvesna.su
Добавил nikandrovich nikandrovich 4 часа 32 минуты назад
10 комментариев
проблема (2)
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Комментарии участников:
axes
+2
axes, 4 часа 29 минут назад , url

Громкая операция по «освобождению» сел под обернулась бегством

nikandrovich
+2
nikandrovich, 4 часа 25 минут назад , url

источник: pbs.twimg.com

nikandrovich
0
nikandrovich, 4 часа 24 минуты назад , url

А что, не так ?

oleg_ws
+1
oleg_ws, 4 часа 21 минуту назад , url

название явно пропущено — очепятка

oleg_ws
+1
oleg_ws, 4 часа 22 минуты назад , url

очевидно имеется в виду — под Горловкой

nikandrovich
+3
nikandrovich, 4 часа 19 минут назад , url

Поправил, спасибо ВСЕМ :)

magmaster
+3
magmaster, 3 часа 35 минут назад , url

А вот и начали захлопываться миникотлы, созданные специально для майдаунов — «кастрюльки». )) Они их любят. Так и норовят голову засунуть.

Stopor
0
Stopor, 3 часа 28 минут назад , url

«Кастрюльки» comander величайше запретил. https://news2.ru/story/486536/comment2087322/

Остались только котелки.

magmaster
+2
magmaster, 3 часа 18 минут назад , url

Запретили только овальные. )

PM
0
PM, 1 час 22 минуты назад , url

Поэтому аккуратннее, не дай бог помять )))



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