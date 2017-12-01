Крутые виражи в судьбе наших спортсменов сборной по бобслею и скелетону. Не успели утихнуть эмоции по поводу решения комиссии МОК пожизненно отстранить россиян от участия в Олимпийских играх, как Международная федерация бобслея и скелетона приняла совершенно иное решение. Комиссия пришла к выводу, что достаточных оснований для наказания наших спортсменов нет.

источник: cdn3.img.ria.ru

Алексей Пушкарев не сдерживает эмоций. Сергей Чудинов показывает знак «виктория». «Сегодня мы сделали один шаг», — говорит спортсмен. Шаг, благодаря которому спортсмены смогут выступить на этапе кубке мира в немецком Винтерберге. Несмотря на обвинения и временное отстранение от всех соревнований, они продолжали бороться, верили и тренировались с еще большим усердием, чтобы показать лучший результат.

«Мы будем стараться выходить и доказывать результатом, что мы правы! Мы готовы к соревнованиям и вся команда наша! Мы готовы побеждать!» — говорит Алексей Пушкарев.

«Пока нас допустили, пока мы готовимся, пока наша работа — выступать на Кубке мира», — отмечает Александр Третьяков.

Спрашиваем, как это было? Какие вопросы задавала комиссия? Все же происходило абсолютно в закрытом режиме. Международная федерация арендовала зал в конгресс-центре мюнхенского аэропорта. Журналистов в здание не пустили. Более того «проветриться» отправили даже главного тренера сборной Данила Чабана. Согласно первоначальному личная беседа с каждым атлетом должна была длиться примерно 45 минут. А решения ждали только в понедельник. В последний момент перед соревнованиями.

«Конечно, тяжеловато, но мы ни в коем случае не опускали руки, каждый день ходили тренировались и, конечно, рассчитывали на положительный результат. Комиссия, конечно, согласилась, для них нет никаких доказательств для отстранения», — уверена Елена Никитина.

«Мы зашли, нам объявили, что все временные отстранения были сняты, и все хорошо, тренируйтесь дальше, занимайтесь дальше», — говорит Александр Касьянов.

А вот и адвокат наших ребят, швейцарец Филипп Бертш. Это его выступление и его доводы комиссии показались настолько удивительными, что спортсменов расспросами решили не мучить.

«Нет ни одного подтвержденного факта, который показывал бы, что атлеты нарушили антидопинговый закон. Это, в свою очередь, показывает, что проведенные до этого заседания мероприятия были чрезвычайно нечестными и не уважающими права спортсменов. Большинство обвинительных заключений опирается на заявления доктора Родченкова, но мы считаем их нечестными и ненадежными», — заявил адвокат Филипп Берч.

Президент Российской федерации бобслея и скелетона Александр Зубков говорит, выслушав юриста: комиссия сделала выводы и на будущее.

«Материальной базы нету, может быть, она выйдет, но на сегодняшний день, опять же международная федерация в лице генерального секретаря, она сказала: «Мы будем очень тщательно смотреть, прежде чем выносить подобные решения в следующий раз», — рассказывает Александр Зубков.

Но вот сегодня же Международный комитет пожизненно отстранил от участия в Играх биатлонистку Ольгу Зайцеву и лыжниц Юлию Чекалеву и Анастасию Доценко. Как получается так, что для Международной федерации бобслея и скелетона доказательств в допинговых нарушений недостаточно, а для МОК достаточно? Ведь и там и там, по сути, все упирается в показания Григория Родченкова.

Об обстоятельствах его увольнения и разговоре с президентом ВАДА Крейгом Риди сегодня рассказал экс-министр спорта Виталий Мутко: «Я когда увольнял этого директора лаборатории, лично увольнял, он мне сказал: «Слушайте, не увольняйте меня. Мы взорвем ВАДА и МОК. У меня столько информации. Я сказал: «Не надо». Я просто сел в самолет, приехал и сказал президенту ВАДА: «Я его уволю, но он на трех Олимпиадах работал». Это он мне говорил, что знает все. Кто и как побеждал. Я им сказал: «Вы понимаете, он сейчас переедет в Америку, и скажет, что это мы тут его заставляли все». Они сказали: «Он для нас недобросовестный свидетель, мы не будем его слушать». Через неделю они стали делать из него добросовестного свидетеля, который все рассказывает».

Тут можно вспомнить еще один любопытный момент, который отметил немецкий адвокат российских лыжников Легкова и Белова Кристоф Вишеманн. Списки имен, в том числе знаменитый список «Дюшес» Родченкова, в котором якобы перечислены атлеты, получавшие от него стероидный коктейль, не дополняет, а скорее противоречит данным обследования бутылочек с пробами. Лишь на 22% из всего числа проб атлетов из списка обнаружены подозрительные царапины. Впрочем, теперь дисквалифицируют даже атлетов, на чьих пробах даже пресловутых царапин нет. Ну, а некоторые спортсмены других стран, особенно если отобранные у россиян медали переходя им, рады.

«У них праздник. Те, кто ждут эти медали, которые мы никогда не отдадим, они не показывают тех результатов, которые показывают наши спортсмены после Сочи, до Сочи, и сейчас на всех этапах Кубка мира», — отмечает Александр Зубков.

Лишь несколько дней назад российский экипаж во главе с Александром Касьяновым победил в соревнования четверок на этапе кубка мира по бобслею в Канаде. Александр Зубков, а комиссия МОК дисквалифицировала и его, лишив заодно двух золотых сочинских медалей, говоря о допинг-скандале, несколько раз во время интервью произносит слово «политика».

Пресс-релиз Международной федерации бобслея и скелетона о снятии ограничений на участие в соревнованиях наших атлетов. Именно сейчас страна в зависимости от выступлений своих спортсменов набирает квоты, путевки для участии в Олимпийских играх в Корее.