Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) официально запретил венчаться людям, сменившими пол. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на документ «О канонических аспектах церковного брака».

«Церковь не разрешает венчать следующих лиц: осуществивших так называемую смену пола; признанных недееспособными в установленном законом порядке в связи с психическим расстройством, хотя в исключительных случаях епархиальный архиерей может принять решение о возможности вступления таких пар в церковный брак; удочеривших с удочеренными, усыновивших с усыновленными, приемных родителей с приемными детьми», — говорится в документе.

Кроме того, запрещено венчать однополые пары, а также людей, уже состоящих в церковном или государственном браке; состоящих друг с другом практически во всех степенях кровного родства; людей, которые после крещения уже успели заключить три брака (учитываются как венчания, так и браки, оформленные в органах ЗАГС). Не допускаются церковные браки крестных родителей с крестными детьми, между монашествующими и различными духовными лицами. Также нельзя сочетаться религиозным браком с еретиками, «враждебными церкви» и нехристианами. В то же время прописано, что церковь может со «снисхождением» относиться к бракам, уже заключенным с теми, кто не исповедует христианство. Помимо этого, не допускается венчать лиц, не достигших брачного возраста согласно государственному законодательству. Церковные браки должны заключаться по обоюдному согласию.

В тех случаях, когда священнослужитель затрудняется определить наличие или отсутствие препятствий к совершению обряда, вопрос должен быть решен епархиальным архиереем.

Ранее пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков сообщил, что РПЦ сохранила ограничение на количество венчаний православных христиан – сочетаться церковным браком можно не более трех раз.