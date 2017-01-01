Великий слепой Паниковских могёт. Псевдоинвалид привык шмонать по чужим карманам.
-Дядь. дай с горки прокатиться— Хрюн Моржов (@HrunMorgov) 1 декабря 2017 г.
-Отвали, не видишь я тут с Путиным борюсь
-Это наша горка
-Продайте ее и мне деньги пришлите pic.twitter.com/2xbKSfm03g
Што ты мне писульку с кривыми строчками, без печати, но со штампиком КОПИЯ выложил? Это достоверная малява от стренжа?
На, утрись
Самарский областной суд подтвердил незаконность проведения митинга сторонников Алексея Навального
Организаторы анонсированного на 3 декабря митинга с участием Алексея Навального на пл. Кирова в Самаре не смогли оспорить полученное от мэрии уведомление о невозможности его проведения.
Рассмотрев апелляционную жалобу администрации Самары на решение Ленинского районного суда Самары от 28 ноября, областной суд подтвердил доводы представителей органа МСУ о том, что площадь будет занята при проведении ранее запланированного ежегодного культурного мероприятия «Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. Самара-2017», о чем организаторы митинга были официально уведомлены.
В этой связи распространяемая информация о согласовании митинга не соответствует действительности. Участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность, отмечают в мэрии.
Ну, что ты опять с темы соскакиваешь? Ты меня обвинил, я ответил, что ты, мягко говоря, подставу выложил. Тебе привел другую новость от суда Самары, ты оказался в корне не прав.
Но тут же: Все что нужно знать о властях. Подлоги и вранье.
Наврал то ты, своей писулькой и в кусты.
:)))))
А причем тут решение суда по Саранску, если речь идет о митинге в Саратове?
Или он город перепутал?
При том, что привычка врать, у властей одна и та же. И появляется по звонку с Мск.
Но и на Саратов недолго нарыть.
Ранее мэрия Саратова отказала в митинге-встрече с Навальным по несуществующей статье закона (vk.com/wall-143157143_5264).
Администрация Саратова также незаконно отклонила все 2018 уведомлений о проведении митинга-встречи с Алексеем Навальным, поданные ранее нашим штабом (vk.com/wall-143157143_5017).С
квер героев Краснодона — гайд-парк, проведение мероприятий в гайд-парках не требует уведомления, а значит, мероприятие согласовано.
Во время монтажа сцены приехали полицейские, задержали регионального менеджера Александра Тагирова, юриста Вячеслава Гимади и подрядчиков, начали по беспределу грузить и увозить сцену.Также задержаны Владимир Чарский и Андрей Копшев.upd
4:50: все, кроме подрядчиков, на свободе; приехала машина с надписью «Разминирование».
upd 10:30: подрядчиков и монтажников отпустили.
источник: pp.userapi.comМноголетние традиции лжи и подлогов.
А как иначе «выборы» Путина в Путины «выигрывать»?
… привычка врать, у властей одна и та же
Стренжик, вот это про тебя, картинка из вчерашнего поста, но она воя на веки, дарю
А причем тут решение суда по Саранску
Да ему все «ПО....», есть отмазка, рЭжим кровавый, все воры, только навальный пушистый и «честный вор» :)
26 сент. 2017 г. — В Самаре суд
У Вас на картинке 28 ноября.
А еще у меня на картинке не Саратов, а Самара. Ко.
Это как то меняет суть путинских властей?
Это как то меняет суть путинских властей?
Это в очередной раз показывает, что для тебя все фейки и подлоги хороши, псевдоливератор:(
Вообще то фейк в твоей новости. Уже второй про «несанкционированность». И факты я приводил, но мне недолго процитировать.
Ранее мэрия Саратова отказала в митинге-встрече с Навальным по несуществующей статье закона (vk.com/wall-143157143_5264).
Администрация Саратова также незаконно отклонила все 2018 уведомлений о проведении митинга-встречи с Алексеем Навальным, поданные ранее нашим штабом (vk.com/wall-143157143_5017).С
квер героев Краснодона — гайд-парк, проведение мероприятий в гайд-парках не требует уведомления, а значит, мероприятие согласовано.
Скажи ка мне почему власти Саратова врут про несанкционированность и почему ты распостраняешь ложные сведения?
почему ты распостраняешь ложные сведения?
Почему ТЫ, запостил фейковую «квитанцию» из Самары, выдавая её за Саратов. Ответь сначала, а потом поговорим.
Иди географию России подучи, учОный
Тебе выше показывали ссылкуnews2.ru/story/535352/comment2087463/
А ты мне ВКонтакте, ть… у
Старый тупой фейкометчик
модератор, успокойте парня
Стрэндж, вы в качестве аргументов используете информацию от самих представителей Навального. Они, конечно, будут говорить про незаконность и кровавый режим. Поэтому — вес этого аргумента стремится к 0.
Ну и насчёт подлога — прием с картинкой, где про Самару — ну это совсем нечистоплотный приём.
Но, для вас -либералов — оппозиционеров это нормально. Но, вы таковы, каковы ваши лидеры. Вот почему ваших лидеров нельзя е власти подпускать.
Неправда. Те, кто хамят и оскорбляют других в каментах — вредят нашим либеральным лидерам. :)
Нельзя вместо обсуждения самого Навального или там Обамы, Путина скатываться к личным оскорблениям.
Юль, ты ж сама всё видела… Вот почитай реплику Семы внизу ещё.
Тут 4 либерала — ты, Стрэндж, Тюркиш и Сема. И трое из них хамят. И зачастую постят всякую хрень. Вот тебе и статистика… Только не говори, что «они здесь власть» а потому им можно...;)
Как можно такой бред нести? Какое-то чмо, без роду без племени сидит и утверждает, что можно аргументы той или иной стороны пренебречь, потому что они с той стороны и это же чмо ох какие хохлы плохие ххх кастрюлеголовые какие не любят альтернативных мнений. Шизофреник откровенный
Стрэндж, вы в качестве аргументов используете информацию от самих представителей Навального.
гайд-парк саратов. гугл. несите извинения. до свидания.
Очень внятный ответ...:)))))))))
Хорошо. Но учти счас опять будешь мокреньким.
Задаю вопрос. Митинг был проведен на законных основаниях?
Да\нет.
Если нет. Обосновывай.
Еще как раз меняет. Выходит, используя решение суда по Самаре, решили провести митинг в Сратове, суть путинского режима одинаковая, а раз суть одинаковая, то в Саратове тоже неправильно отказали. Не важно, что заявленое место еще раньше было другим мероприятием занято, путинский режим, он же «лживый»!
Интересно, а почему в Самару не поехали, там же было можно проводить?
Уныленько. Специально привел же ниже. Про Саратов и гайд парк.
Признаете что митинг проведен на законных основаниях или и в этой новости тоже будете юлить?
А можно ссылочку на ФЗ, где сказано, что в гайд-парке согласование на митинг не требуется?
И ссылочку на нормативный документ, что территория, про которую говорим, в настоящее время отнесена к гайд-паркам
ДАвай уточним. Если я выполняю за тебя работу по гуглингу и приношу закон в клювике, то ты извиняешься и признаешь законность митинга?
ДАвай уточним. Если я выполняю за тебя работу
Давай уточним. Не за меня, за себя. Ты привел довод, подтвердить его не можешь, а требуешь, что бы я за тебя это делал! Ну и наглость. Пишешь фейк, а я еще твой фейк должен обсновывать!
Хотя образец для подражания на лицо...
Ну так что? Т.е. ты готов обвинять в фейках, но не готов отвечать за свои слова?
Я вот готов, и ссылочка наготове, но запросто так, нет.
Да. Твоя фраза будет до тех пор фейком, пока ты ее не обоснуешь. В любом случае, я все равно пошел спать, так что продолжим завтра
А когда я приведу искомое, ты признаешь что митинг законный и твои слова про фейк были неверны?
Эта новость, которую мы обсуждаем — тоже частично фейк и пропаганда.
Сейчас, перед выборами много таких будет.
Вообще-то в данном случае разговор не о самой новости, а о тезисе, который мой собеседник привел, но не может обосновать
Вы как свидетельство незаконности действий выложили картинку? То есть, решение на ней изображённое — решение «путинских властей»?
Пообщайся с никандровичем когда он закончит приводить себя в порядок. Это твой уровень.
закончит приводить себя в порядок
Я то в порядке, а вот ты в этой новости облажался и пытаешся вывернуться. На все любые вопросы к тебе отвечаешь вопросом или «иди погуглись»
Нет, вот ты пишешь «путинские власти» и выкладываешь « резолютивку» о признании незаконным решения. Это судебное решение, как я понимаю, ты полагаешь законным и справедливым. То есть, суд — не «путинские власти»?
Или все проще: когда тебя удовлетворяет, то законно, а когда нет, то « путинские власти».
Увы но нет. Ты плохо себя вел последний годик, поэтому не будет тебе ответа.
Сколько по вашему Навальный занёс бабла «продажному судье», чтобы наш «продажный» суд принял такое решение?
Как же корежет пропагандонов, уже и с выборов сняли и все равно боятся навального, ссут в штаны, клепают фейки и кто-то ведь платит этим уродам.
navalny.com/p/5645/ Как все было
Приезжаем: стоит куча людей. Идём к сцене, вокруг неё огорожена — буквально 5Х5 пятачок. Это, типа, митинг неких «патриотов». Патриотов человек шесть — дядьки в камуфляже. На сцене кто-то поёт песни о любви к родине, а самое смешное, что объявляет их майор прлиции в форме. Я такое первый раз видел, очень смешно. Натурально к стойке микрофона подходит майор, смотрит в бумажку и объявляет «а теперь песня о родных березах».
Зову главного патриота и говорю ему: это мой митинг и все люди пришли ко мне. У нас тут больше тысячи стоит, а вас шесть человек, давай микрофон.
источник: st.navalny.com
Патриот наотрез отказывается. Милиция стоит с ним в загончике и сурово смотрит на меня. Ну и ладно. Кто мы такие, чтобы мешать людям ставить песни о родных берёзах. Отошли на 300 метров, чтобы не было слышно их музыки и провели совершенно отличный митинг в этом же сквере гайд-парке.
источник: st.navalny.com
В целом тасс, властям и никандровичу спасибо. Если бы они не врали настолько глупо, народ на митинги было бы собрать значительно труднее.
модератор, рецидивист панов опять гадит в комментах((
Семушка, это ты с кумиром селфишсИ?
источник: pbs.twimg.com
Ты молодец чем больше фоток навального с молодежью, тем быстрее даже ты поймешь, что молодежь за него, а там где молодежь там будущее.
А ваш нелепый карлик на лабутенах вызывает только смех.
Я не представляю как сдерживают смех Лукашенко, Назарбаев и прочие президенты, когда на переговоры приходят 2а карлика на лабутенах.
Позор.
И даже тут без фейка не обошлось. Никандрович не в состоянии сверить возраст «младенца» и прогуглить когда появился материнский капитал. Лишь в состоянии тиражировать вранье :)
Да тебя то кто спрашивает? Иди селфисьсьсь с законником ;)
ты совсем тупой или из тебя говно поперло
модератор, это не хорошо
Ой уссывуха
Уровень. Старый пердун, а лексика и интелект на уровне младенца с фоточки выше.
Да это у него возрастное
Да хрен вы меня даже двоем в оборот возьмете
модератор, панов пакостничает в комментах, опять(
У вас срач не по взаимному согласию?
Никандрович, благодаря каментам новость быстрее в топ вышла! Зачем столько жалоб? :)
Йюль, мне похрену ТОП, ведите себя корректно
Ты про Што, учОный географ?
Про твои подставы и подлоги?
еще раз, уссаться:))))
Это у тебя старческое
Ну, а ты думал, что я, как ты в 40+ а все с зайкиными ушками скачу?
Не, это твое :))))
:) никандрович. Ты не тот фейк начепятал. Есть еще круче вариант.
В Саратове на митинг афганцев в сквер героев Краснодона пришли 1300 человек
Комсомольская правда · 7 часов назад
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