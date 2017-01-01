Администрация Саратова объявила, что Алексей Навальный в пятницу вторгся на памятный митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. При этом официального уведомления о проведении акции в мэрию блогер не подавал, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Сегодня в сквере героев Краснодона прошла несанкционированная встреча Алексея Навального с жителями Саратова. Навальный вместе со сторонниками вторгся в сквер во время проведения памятного мероприятия, посвященного Дню неизвестного солдата. Официального уведомления о проведении акции в администрацию города он не подавал», — поясняет пресс-служба.

Навальный прибыл в город в пятницу днем, сообщение о готовящемся митинге за несколько дней появилось на страницах его штаба в социальных сетях. Так как в сквер, куда прибыл Навальный, уже был занят — несколько сотен саратовцев собрались у монумента героям Краснодона, — ему пришлось переместиться на соседнюю аллею.

Там, за неимением трибуны, Навальный влез на детскую горку, откуда и общался с горожанами.

источник: pbs.twimg.com