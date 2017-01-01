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Комментарии

Мэрия Саратова сообщила о вторжении Навального на чужой митинг

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человек

Администрация Саратова объявила, что Алексей Навальный в пятницу вторгся на памятный митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. При этом официального уведомления о проведении акции в мэрию блогер не подавал, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Сегодня в сквере героев Краснодона прошла несанкционированная встреча Алексея Навального с жителями Саратова. Навальный вместе со сторонниками вторгся в сквер во время проведения памятного мероприятия, посвященного Дню неизвестного солдата. Официального уведомления о проведении акции в администрацию города он не подавал», — поясняет пресс-служба.

Навальный прибыл в город в пятницу днем, сообщение о готовящемся митинге за несколько дней появилось на страницах его штаба в социальных сетях. Так как в сквер, куда прибыл Навальный, уже был занят — несколько сотен саратовцев собрались у монумента героям Краснодона, — ему пришлось переместиться на соседнюю аллею.

Там, за неимением трибуны, Навальный влез на детскую горку, откуда и общался с горожанами.

источник: pbs.twimg.com

На замечание представителей власти, что митинг не санкционирован, блогер не отреагировал. Однако ни его, ни его сторонников полиция задерживать не стала.

По данным пресс-службы мэрии, на встречу собрались порядка 400 человек. В основном это были молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет.

Ранее администрация Саратова сообщила, что в адрес мэрии поступила телеграмма от физического лица с информацией о намерении Навального провести митинг 1 декабря в сквере героев Краснодона. Однако такая телеграмма не является основанием для проведения публичного мероприятия.



Добавил nikandrovich nikandrovich 2 часа 36 минут назад
70 комментариев
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65
Согласованных нам не надо (Согласованы и официально подтверждены митинги в семи российских городах, а Навальный едет на несанкционированный в Самару) — 30 Ноября
Комментарии участников:
Stopor
+4
Stopor, 2 часа 32 минуты назад , url

Великий слепой Паниковских могёт. Псевдоинвалид привык шмонать по чужим карманам.

precedent
+4
precedent, 2 часа 30 минут назад , url

На детские сады переключился. Дальше -ясли. 

nikandrovich
+5
nikandrovich, 2 часа 21 минуту назад , url
nikandrovich
+2
nikandrovich, 2 часа 11 минут назад , url

Што ты мне писульку с кривыми строчками, без печати, но со штампиком КОПИЯ выложил? Это достоверная малява от стренжа?

nikandrovich
+4
nikandrovich, 2 часа 8 минут назад , url

На, утрись

Самарский областной суд подтвердил незаконность проведения митинга сторонников Алексея Навального

Организаторы анонсированного на 3 декабря митинга с участием Алексея Навального на пл. Кирова в Самаре не смогли оспорить полученное от мэрии уведомление о невозможности его проведения.


Рассмотрев апелляционную жалобу администрации Самары на решение Ленинского районного суда Самары от 28 ноября, областной суд подтвердил доводы представителей органа МСУ о том, что площадь будет занята при проведении ранее запланированного ежегодного культурного мероприятия «Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. Самара-2017», о чем организаторы митинга были официально уведомлены.

В этой связи распространяемая информация о согласовании митинга не соответствует действительности. Участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность, отмечают в мэрии.

nikandrovich
+5
nikandrovich, 1 час 58 минут назад , url

 Ну, что ты опять с темы соскакиваешь? Ты меня обвинил, я ответил, что ты, мягко говоря, подставу выложил. Тебе привел другую новость от суда Самары, ты оказался в корне не прав.

Но тут же:  Все что нужно знать о властях. Подлоги и вранье.

Наврал то ты, своей писулькой и в кусты.

:)))))

oleg_ws
+4
oleg_ws, 2 часа 5 минут назад , url

А причем тут решение суда по Саранску, если речь идет о митинге в Саратове?

Или он город перепутал?

fStrange
-3
fStrange, 1 час 59 минут назад , url

При том, что привычка врать, у властей одна и та же. И появляется по звонку с Мск.

Но и на Саратов недолго нарыть.

Ранее мэрия Саратова отказала в митинге-встрече с Навальным по несуществующей статье закона (vk.com/wall-143157143_5264).

Администрация Саратова также незаконно отклонила все 2018 уведомлений о проведении митинга-встречи с Алексеем Навальным, поданные ранее нашим штабом (vk.com/wall-143157143_5017).С

квер героев Краснодона — гайд-парк, проведение мероприятий в гайд-парках не требует уведомления, а значит, мероприятие согласовано.

 

Во время монтажа сцены приехали полицейские, задержали регионального менеджера Александра Тагирова, юриста Вячеслава Гимади и подрядчиков, начали по беспределу грузить и увозить сцену.Также задержаны Владимир Чарский и Андрей Копшев.upd

4:50: все, кроме подрядчиков, на свободе; приехала машина с надписью «Разминирование».

upd 10:30: подрядчиков и монтажников отпустили.

 

источник: pp.userapi.comМноголетние традиции лжи и подлогов.

А как иначе «выборы» Путина в Путины «выигрывать»?

nikandrovich
+1
nikandrovich, 1 час 50 минут назад , url

… привычка врать, у властей одна и та же

 

Стренжик, вот это про тебя, картинка из вчерашнего поста, но она воя на веки, дарю

nikandrovich
+1
nikandrovich, 1 час 13 минут назад , url

А причем тут решение суда по Саранску

 Да ему все «ПО....», есть отмазка, рЭжим кровавый, все воры, только навальный пушистый и «честный вор» :)

oleg_ws
+2
oleg_ws, 1 час 9 минут назад , url

ну и я о том же

precedent
0
precedent, 1 час 33 минуты назад , url

26 сент. 2017 г. — В Самаре суд

 У Вас на картинке 28 ноября. 

fStrange
-2
fStrange, 1 час 31 минуту назад , url

А еще у меня на картинке не Саратов, а Самара. Ко.

Это как то меняет суть путинских властей?

nikandrovich
+1
nikandrovich, 1 час 27 минут назад , url

Это как то меняет суть путинских властей?

 Это в очередной раз показывает, что для тебя все фейки и подлоги хороши, псевдоливератор:(

fStrange
-1
fStrange, 1 час 22 минуты назад , url

Вообще то фейк в твоей новости. Уже второй про «несанкционированность». И  факты я приводил, но мне недолго процитировать.

 

Ранее мэрия Саратова отказала в митинге-встрече с Навальным по несуществующей статье закона (vk.com/wall-143157143_5264).

Администрация Саратова также незаконно отклонила все 2018 уведомлений о проведении митинга-встречи с Алексеем Навальным, поданные ранее нашим штабом (vk.com/wall-143157143_5017).С

квер героев Краснодона — гайд-парк, проведение мероприятий в гайд-парках не требует уведомления, а значит, мероприятие согласовано.

Скажи ка мне почему власти Саратова врут про несанкционированность и почему ты распостраняешь ложные сведения?

nikandrovich
0
nikandrovich, 1 час 7 минут назад , url

почему ты распостраняешь ложные сведения?

 Почему ТЫ, запостил фейковую «квитанцию» из Самары, выдавая её за  Саратов. Ответь сначала, а потом поговорим.

Иди географию России подучи, учОный

Тебе выше показывали ссылку

15
news2.ru/story/535352/comment2087463/

А ты мне ВКонтакте, ть… у

nikandrovich
+1
nikandrovich, 30 минут назад , url

Старый тупой фейкометчик

 модератор модератор, успокойте парня

RussiaRulit
+2
RussiaRulit, 40 минут назад , url

Стрэндж, вы в качестве аргументов используете информацию от самих представителей Навального. Они, конечно, будут говорить про незаконность и кровавый режим. Поэтому — вес этого аргумента стремится к 0.

Ну и насчёт подлога — прием с картинкой, где про Самару — ну это совсем нечистоплотный приём.

Но, для вас -либералов — оппозиционеров это нормально. Но, вы таковы, каковы ваши лидеры. Вот почему ваших лидеров нельзя е власти подпускать.

Юлька с н2
-1
Юлька с н2, 36 минут назад , url

Неправда. Те, кто хамят и оскорбляют других в каментах — вредят нашим либеральным лидерам. :) 

Нельзя вместо обсуждения самого Навального или там Обамы, Путина скатываться к личным оскорблениям. 

RussiaRulit
+2
RussiaRulit, 22 минуты назад , url

Юль, ты ж сама всё видела… Вот почитай реплику Семы внизу ещё.

Тут 4 либерала — ты, Стрэндж, Тюркиш и Сема. И трое из них хамят. И зачастую постят всякую хрень. Вот тебе и статистика… Только не говори, что «они здесь власть» а потому им можно...;)

Семен Панов
-3
Семен Панов [БАН], 31 минуту назад , url

Как можно такой бред нести? Какое-то чмо, без роду без племени сидит и утверждает, что можно аргументы той или иной стороны пренебречь, потому что они с той стороны и это же чмо ох какие хохлы плохие ххх кастрюлеголовые какие не любят альтернативных мнений. Шизофреник откровенный

fStrange
-1
fStrange, 30 минут назад , url

Стрэндж, вы в качестве аргументов используете информацию от самих представителей Навального.

 гайд-парк саратов. гугл. несите извинения. до свидания.

RussiaRulit
+1
RussiaRulit, 27 минут назад , url

Очень внятный ответ...:)))))))))

fStrange
-2
fStrange, 25 минут назад , url

Хорошо. Но учти счас опять будешь мокреньким.

Задаю вопрос.  Митинг был проведен на законных основаниях?

Да\нет.

Если нет. Обосновывай.

fStrange
0
fStrange, 1 минуту назад , url

Ну что смолк то? Так долго бегал за мной и теперь в кусты?

oleg_ws
+1
oleg_ws, 1 час 12 минут назад , url

Еще как раз меняет. Выходит, используя решение суда по Самаре, решили провести митинг в Сратове, суть путинского режима одинаковая, а раз суть одинаковая, то в Саратове тоже неправильно отказали. Не важно, что заявленое место еще раньше было другим мероприятием занято, путинский режим, он же «лживый»!

Интересно, а почему в Самару не поехали, там же было можно проводить?

fStrange
-2
fStrange, 28 минут назад , url

Уныленько. Специально привел же ниже. Про Саратов и гайд парк.

Признаете что митинг проведен на законных основаниях или и в этой новости тоже будете юлить?

oleg_ws
+1
oleg_ws, 24 минуты назад , url

А можно ссылочку на ФЗ, где сказано, что в гайд-парке согласование на митинг не требуется?

И ссылочку на нормативный документ, что территория, про которую говорим, в настоящее время отнесена к гайд-паркам

fStrange
-2
fStrange, 22 минуты назад , url

Не возражаю. Гугли.

oleg_ws
+2
oleg_ws, 22 минуты назад , url

Понятно, не можешь. Значит фейк. Тема закрыта

fStrange
-1
fStrange, 19 минут назад , url

ДАвай уточним. Если я выполняю за тебя работу по гуглингу и приношу закон в клювике, то ты извиняешься и признаешь законность митинга?

oleg_ws
+1
oleg_ws, 15 минут назад , url

ДАвай уточним. Если я выполняю за тебя работу

Давай уточним. Не за меня, за себя. Ты привел довод, подтвердить его не можешь, а требуешь, что бы я за тебя это делал! Ну и наглость. Пишешь фейк, а я еще твой фейк должен обсновывать!

Хотя образец для подражания на лицо...

fStrange
-1
fStrange, 13 минут назад , url

Ну так что? Т.е. ты готов обвинять в фейках, но не готов отвечать за свои слова?

Я вот готов, и ссылочка наготове, но запросто так, нет.

oleg_ws
+1
oleg_ws, 11 минут назад , url

Да. Твоя фраза будет до тех пор фейком, пока ты ее не обоснуешь. В любом случае, я все равно пошел спать, так что продолжим завтра

fStrange
0
fStrange, 10 минут назад , url

А когда я приведу искомое, ты признаешь что митинг законный и твои слова про фейк были неверны?

Юлька с н2
0
Юлька с н2, 18 минут назад , url

Эта новость, которую мы обсуждаем — тоже частично фейк и пропаганда.

Сейчас, перед выборами много таких будет.  

oleg_ws
+1
oleg_ws, 13 минут назад , url

Вообще-то в данном случае разговор не о самой новости, а о тезисе, который мой собеседник привел, но не может обосновать

precedent
+1
precedent, 30 минут назад , url

Вы как свидетельство незаконности действий выложили картинку?  То есть, решение на ней изображённое — решение «путинских властей»? 

fStrange
-2
fStrange, 27 минут назад , url

Пообщайся с никандровичем когда он закончит приводить себя в порядок. Это твой уровень.

nikandrovich
0
nikandrovich, 14 минут назад , url

закончит приводить себя в порядок

 Я то в порядке, а вот ты в этой новости облажался и пытаешся вывернуться. На все любые вопросы к тебе отвечаешь вопросом или «иди погуглись»

precedent
+1
precedent, 13 минут назад , url

Нет, вот ты пишешь «путинские власти» и выкладываешь « резолютивку» о признании незаконным решения.  Это судебное решение, как я понимаю, ты полагаешь законным и справедливым.  То есть, суд — не «путинские власти»? 

Или все проще: когда тебя удовлетворяет, то законно, а когда нет, то « путинские власти». 

fStrange
-2
fStrange, 12 минут назад , url

Увы но нет. Ты плохо себя вел последний годик, поэтому не будет тебе ответа.

KsRus
+1
KsRus, 1 час 28 минут назад , url

Сколько по вашему Навальный занёс бабла «продажному судье», чтобы наш «продажный» суд принял такое решение?

Семен Панов
-3
Семен Панов [БАН], 1 час 22 минуты назад , url

Как же корежет пропагандонов, уже и с выборов сняли и все равно боятся навального, ссут в штаны, клепают фейки и кто-то ведь платит этим уродам.

fStrange
0
fStrange, 1 час 5 минут назад , url

navalny.com/p/5645/ Как все было

Приезжаем: стоит куча людей. Идём к сцене, вокруг неё огорожена — буквально 5Х5 пятачок. Это, типа, митинг неких «патриотов». Патриотов человек шесть — дядьки в камуфляже. На сцене кто-то поёт песни о любви к родине, а самое смешное, что объявляет их майор прлиции в форме. Я такое первый раз видел, очень смешно. Натурально к стойке микрофона подходит майор, смотрит в бумажку и объявляет «а теперь песня о родных березах».

Зову главного патриота и говорю ему: это мой митинг и все люди пришли ко мне. У нас тут больше тысячи стоит, а вас шесть человек, давай микрофон.

 источник: st.navalny.com

Патриот наотрез отказывается. Милиция стоит с ним в загончике и сурово смотрит на меня. Ну и ладно. Кто мы такие, чтобы мешать людям ставить песни о родных берёзах. Отошли на 300 метров, чтобы не было слышно их музыки и провели совершенно отличный митинг в этом же сквере гайд-парке.

 источник: st.navalny.com

В целом тасс, властям и никандровичу спасибо. Если бы они не врали настолько глупо, народ на митинги было бы собрать значительно труднее.

nikandrovich
0
nikandrovich, 1 час 3 минуты назад , url

модератор модератор, рецидивист панов опять гадит в комментах((

nikandrovich
+2
nikandrovich, 58 минут назад , url

Семушка, это ты с кумиром селфишсИ?

источник: pbs.twimg.com

Семен Панов
-2
Семен Панов [БАН], 56 минут назад , url

Ты молодец чем больше фоток навального с молодежью, тем быстрее даже ты поймешь, что молодежь за него, а там где молодежь там будущее.

А ваш нелепый карлик на лабутенах вызывает только смех.

Я не представляю как сдерживают смех Лукашенко, Назарбаев и прочие президенты, когда на переговоры приходят 2а карлика на лабутенах.

Позор.

fStrange
-2
fStrange, 56 минут назад , url

И даже тут без фейка не обошлось. Никандрович не в состоянии сверить возраст «младенца» и прогуглить когда появился материнский капитал. Лишь в состоянии тиражировать вранье :)

nikandrovich
+1
nikandrovich, 50 минут назад , url

Да тебя то кто спрашивает? Иди селфисьсьсь с законником ;)

nikandrovich
0
nikandrovich, 12 минут назад , url

ты совсем тупой или из тебя говно поперло

 модератор модератор, это не хорошо

precedent
0
precedent, 4 минуты назад , url

Забанен он уж давно. 

fStrange
0
fStrange, 48 минут назад , url

Ой уссывуха

 Уровень. Старый пердун, а лексика и интелект на уровне младенца с фоточки выше.

Семен Панов
-1
Семен Панов [БАН], 47 минут назад , url

Да это у него возрастное

nikandrovich
+1
nikandrovich, 44 минуты назад , url

Да хрен вы меня даже двоем в оборот возьмете

nikandrovich
0
nikandrovich, 33 минуты назад , url

модератор модератор, панов пакостничает в комментах, опять(

Юлька с н2
-1
Юлька с н2, 27 минут назад , url

У вас срач не по взаимному согласию? 

Никандрович, благодаря каментам новость быстрее в топ вышла! Зачем столько жалоб? :)

nikandrovich
+1
nikandrovich, 20 минут назад , url

Йюль, мне похрену  ТОП, ведите себя корректно

nikandrovich
0
nikandrovich, 46 минут назад , url

Ты про Што, учОный географ?

Про твои подставы и подлоги?

еще раз, уссаться:))))

nikandrovich
0
nikandrovich, 42 минуты назад , url

Это у тебя старческое

 Ну, а ты думал, что я, как ты в 40+ а все с зайкиными ушками скачу?

Не, это твое :))))

fStrange
0
fStrange, 5 минут назад , url

:) никандрович. Ты не тот фейк начепятал. Есть еще круче вариант.

В Саратове на митинг афганцев в сквер героев Краснодона пришли 1300 человек
Комсомольская правда · 7 часов назад



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