Комментарии участников:
+3
Спасибо за публикацию!
Но, ребята, деревянное зодчество недолговечно. Красота эта хрупка и ранима. Реставрация дорога безумно. В результате от средневековых русских городов остались единичные каменные церкви, да еще редкие городские стены. А з.Европа базирует свой туризм на старинных городских центрах, хотя жить там было по нашим меркам невыносимо.
Рационально.
Но всёравно красиво. И недолговечность обостряет эту красоту.
Наверно и в человеке то же самое.
Недолговечность придаёт красоте сочность. Чувство момента пика красы в бытии.
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