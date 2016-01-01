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GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (5)
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Комментарии

Никак не налюбуюсь

отметили
36
человек

Погорелово 

Добавил waplaw waplaw 2 Декабря
4 комментария
проблема (2)
Комментарии участников:
shaman
+6
shaman, 2 Декабря , url

Красиво :)

V.I.Baranov
+3
V.I.Baranov, 10 часов 21 минуту назад , url

Спасибо за публикацию!

i16chatos
+3
i16chatos, 10 часов 10 минут назад , url

Но, ребята, деревянное зодчество недолговечно. Красота эта хрупка и ранима. Реставрация дорога безумно. В результате от средневековых русских городов остались единичные каменные церкви, да еще редкие городские стены. А з.Европа базирует свой туризм на старинных городских центрах, хотя жить там было по нашим меркам невыносимо.

magmaster
+6
magmaster, 7 часов 48 минут назад , url

Рационально.

Но всёравно красиво. И недолговечность обостряет эту красоту.

Наверно и в человеке то же самое.

Недолговечность придаёт красоте сочность. Чувство момента пика красы в бытии.



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