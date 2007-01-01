+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (3)
Кухня News2
Комментарии

Счетная палата констатировала развал медицины в России

отметили
26
человек
Счетная палата констатировала развал медицины в России

Материально-техническая база российской системы здравоохранения деградирует, а состояние инфраструктуры в медицинских учреждениях не соответствует современным требованиям.

Об этом в интервью «Ведомостям»сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

 

По ее словам, износ основных фондов — оборудования и инфраструктуры — в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения в среднем по стране превысил 56%. При этом инвестиции в обновление и модернизацию снижаются: за 10 лет их доля в ВВП обвалилась в 2,2 раза: с 2,7% до 1,2%.

«Статистика за 2016 год говорит о том, что у 31% медицинских организаций нет водопровода, у 35,5% — канализации, у 40,5% — центрального отопления», — привела пример Голикова.

Каждый третий рентгеновский аппарат в российских клиниках работает уже больше 10 лет и нуждается в замене. То же касается 24,6% аппаратов УЗИ и 52,7% оборудования для лабораторной диагностики.

«Коэффициент обновления на низком уровне и последние три года снижается. <...> Уменьшаются средства на оборудование, капитальные ремонты, что приводит к несоответствию современным требованиям инфраструктуры», — заявила Голикова.

Сборы с населения, уходящие в Фонд обязательного медицинского страхования, покрывают лишь текущие расходы системы здравоохранения — зарплаты, коммунальные услуги, связь, транспорт, лекарства, оборудование не дороже 100 тысяч рублей. «Все, что стоит дороже 100 тысяч должно финансироваться из бюджета», — сказала Голикова.

В проекте федерального бюджета-2018, принятом Госдумой в ноябре, на здравоохранение заложено 460 млрд рублей — в 11 раз меньше, чем на армию и полицию (5 трлн рублей) и втрое меньше расходов на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (1,23 трлн рублей).

По сравнению с прошлым годом медицинские расходы увеличатся всего на 6 млрд рублей, или 1,3%, что меньше даже официальной инфляции, которую Росстат на октябрь оценивал в 2,4%.

По вложениям в человеческий капитал Россия движется в прямо противоположном направлении по сравнению с большинством развитых стран, отмечают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.

«Так, в период с 2007 по 2015 гг. средняя доля расходов на здравоохранение в бюджетах стран ОЭСР увеличилась с 17 до 18,7%, а в России за тот же период она сократилась с 12,1 до 10,8%. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР в последнее десятилетие сохранялась на уровне около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8 до 9,9%», — приводят данные в ВШЭ.

«Сохранение существующих расходных приоритетов еще больше отдалит Россию от развитых стран и приблизит ее к государствам третьего мира», — предупреждают эксперты.

Добавил Альтаир Альтаир 5 часов 58 минут назад
9 комментариев
проблема (4)
Комментарии участников:
rednail
+3
rednail, 4 часа 23 минуты назад , url

жирафы и утки таллинского зоопарка вчера с возумущением узнали о распаде СССР

Stopor
+3
Stopor, 4 часа 1 минуту назад , url

Медуза класса водных беспозвоночных типа стрекающих.

vmizh
+7
vmizh, 4 часа 19 минут назад , url

Совершенно логичные последствия реформы/оптимизации здравоохранения

fStrange
-2
fStrange, 30 минут назад , url

Но Путин не виноват!

Tamriko
+4
Tamriko, 2 часа 25 минут назад , url

Хотя бы поменять долю расходов чиновничьего аппарата на долю расходов на здравоохранение! И то была бы хоть маленькая, но польза… Сталин ходил, блин, всю жизнь в сапогах и прекрасно себя чувствовал, не отрываясь от народных масс!...

shaman
+2
shaman, 2 часа 10 минут назад , url

за 10 лет их доля в ВВП обвалилась в 2,2 раза: с 2,7% до 1,2%.

А давайте ка в конкретных цифрах, а не в доле! А то ведь и ВВП за последние 10 лет очень нехило изменился, и может статься, что 1.2% сегодня, это куда больше, чем 2.7% тогда ;)
Это раз.

«Статистика за 2016 год говорит о том, что у 31% медицинских организаций нет водопровода, у 35,5% — канализации, у 40,5% — центрального отопления», — привела пример Голикова.

А статистика не говорит, сколько по стране ФАПов деревенских, и на кой хер им канализация, водопровод и центральное отопление?
Это два

Каждый третий рентгеновский аппарат в российских клиниках работает уже больше 10 лет и нуждается в замене. То же касается 24,6% аппаратов УЗИ и 52,7% оборудования для лабораторной диагностики.

А статистика не говорит, сколько закуплено новых комплексов КТ, МРТ, УЗИ? По моим данным — очень не мало ;)
Это три

«Коэффициент обновления на низком уровне и последние три года снижается. <...> Уменьшаются средства на оборудование, капитальные ремонты, что приводит к несоответствию современным требованиям инфраструктуры», — заявила Голикова.

А она не забыла, что наша экономика в осадном положении?
Это четыре

В проекте федерального бюджета-2018, принятом Госдумой в ноябре, на здравоохранение заложено 460 млрд рублей — в 11 раз меньше, чем на армию и полицию (5 трлн рублей) и втрое меньше расходов на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (1,23 трлн рублей).

А давайте, опять же, в конкретных цифрах затраты на здравоохранение в 2007 году и в 2017, тогда и поговорим об ухудшении за последние 10 лет...
Это пять

По сравнению с прошлым годом медицинские расходы увеличатся всего на 6 млрд рублей, или 1,3%, что меньше даже официальной инфляции, которую Росстат на октябрь оценивал в 2,4%.

Почти все крупные больницы РФ уже оснащены современным дорогостоящим оборудованием типа КТ и МРТ установок. Пора бы аппетиты поумерить, на такие установки в следующем году тратить надо уже существнно меньше.
Это шесть

По вложениям в человеческий капитал Россия движется в прямо противоположном направлении по сравнению с большинством развитых стран, отмечают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.

А при чем тут счетная палата? ВШЭ пусть блох идёт ловить. В белом доме. С мышами и тараканами.
Это семь

На лицо имеем ОЧЕНЬ наглую манипуляцию выборочными данными.
Заметьте, я не говорю, что это ложь. Но факты (если это факты) представленны тенденциозно и очень однобоко, сравнительный анализ приведен по выгодным, а не по объективным срезам.

istinspring
+1
istinspring, 32 минуты назад , url

ну как бы да, уверен, проблем много. но я как бы своими глазами видел что у нас на ДВ в городе все больнички отремонтировали везде завезли новое оборудование.

shaman
0
shaman, 29 минут назад , url

Ну так и я о том же. При том я не говорю же, что проблем нет. Есть, дофига. Но в данном случае слишком наглая попытка манипулировать выгодными срезами статистики.



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+