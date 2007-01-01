жирафы и утки таллинского зоопарка вчера с возумущением узнали о распаде СССР
Совершенно логичные последствия реформы/оптимизации здравоохранения
Хотя бы поменять долю расходов чиновничьего аппарата на долю расходов на здравоохранение! И то была бы хоть маленькая, но польза… Сталин ходил, блин, всю жизнь в сапогах и прекрасно себя чувствовал, не отрываясь от народных масс!...
за 10 лет их доля в ВВП обвалилась в 2,2 раза: с 2,7% до 1,2%.
А давайте ка в конкретных цифрах, а не в доле! А то ведь и ВВП за последние 10 лет очень нехило изменился, и может статься, что 1.2% сегодня, это куда больше, чем 2.7% тогда ;)
Это раз.
«Статистика за 2016 год говорит о том, что у 31% медицинских организаций нет водопровода, у 35,5% — канализации, у 40,5% — центрального отопления», — привела пример Голикова.
А статистика не говорит, сколько по стране ФАПов деревенских, и на кой хер им канализация, водопровод и центральное отопление?
Это два
Каждый третий рентгеновский аппарат в российских клиниках работает уже больше 10 лет и нуждается в замене. То же касается 24,6% аппаратов УЗИ и 52,7% оборудования для лабораторной диагностики.
А статистика не говорит, сколько закуплено новых комплексов КТ, МРТ, УЗИ? По моим данным — очень не мало ;)
Это три
«Коэффициент обновления на низком уровне и последние три года снижается. <...> Уменьшаются средства на оборудование, капитальные ремонты, что приводит к несоответствию современным требованиям инфраструктуры», — заявила Голикова.
А она не забыла, что наша экономика в осадном положении?
Это четыре
В проекте федерального бюджета-2018, принятом Госдумой в ноябре, на здравоохранение заложено 460 млрд рублей — в 11 раз меньше, чем на армию и полицию (5 трлн рублей) и втрое меньше расходов на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (1,23 трлн рублей).
А давайте, опять же, в конкретных цифрах затраты на здравоохранение в 2007 году и в 2017, тогда и поговорим об ухудшении за последние 10 лет...
Это пять
По сравнению с прошлым годом медицинские расходы увеличатся всего на 6 млрд рублей, или 1,3%, что меньше даже официальной инфляции, которую Росстат на октябрь оценивал в 2,4%.
Почти все крупные больницы РФ уже оснащены современным дорогостоящим оборудованием типа КТ и МРТ установок. Пора бы аппетиты поумерить, на такие установки в следующем году тратить надо уже существнно меньше.
Это шесть
По вложениям в человеческий капитал Россия движется в прямо противоположном направлении по сравнению с большинством развитых стран, отмечают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.
А при чем тут счетная палата? ВШЭ пусть блох идёт ловить. В белом доме. С мышами и тараканами.
Это семь
На лицо имеем ОЧЕНЬ наглую манипуляцию выборочными данными.
Заметьте, я не говорю, что это ложь. Но факты (если это факты) представленны тенденциозно и очень однобоко, сравнительный анализ приведен по выгодным, а не по объективным срезам.
ну как бы да, уверен, проблем много. но я как бы своими глазами видел что у нас на ДВ в городе все больнички отремонтировали везде завезли новое оборудование.
Ну так и я о том же. При том я не говорю же, что проблем нет. Есть, дофига. Но в данном случае слишком наглая попытка манипулировать выгодными срезами статистики.
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