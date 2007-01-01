Материально-техническая база российской системы здравоохранения деградирует, а состояние инфраструктуры в медицинских учреждениях не соответствует современным требованиям.

Об этом в интервью «Ведомостям»сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

По ее словам, износ основных фондов — оборудования и инфраструктуры — в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения в среднем по стране превысил 56%. При этом инвестиции в обновление и модернизацию снижаются: за 10 лет их доля в ВВП обвалилась в 2,2 раза: с 2,7% до 1,2%.

«Статистика за 2016 год говорит о том, что у 31% медицинских организаций нет водопровода, у 35,5% — канализации, у 40,5% — центрального отопления», — привела пример Голикова.

Каждый третий рентгеновский аппарат в российских клиниках работает уже больше 10 лет и нуждается в замене. То же касается 24,6% аппаратов УЗИ и 52,7% оборудования для лабораторной диагностики.

«Коэффициент обновления на низком уровне и последние три года снижается. <...> Уменьшаются средства на оборудование, капитальные ремонты, что приводит к несоответствию современным требованиям инфраструктуры», — заявила Голикова.

Сборы с населения, уходящие в Фонд обязательного медицинского страхования, покрывают лишь текущие расходы системы здравоохранения — зарплаты, коммунальные услуги, связь, транспорт, лекарства, оборудование не дороже 100 тысяч рублей. «Все, что стоит дороже 100 тысяч должно финансироваться из бюджета», — сказала Голикова.

В проекте федерального бюджета-2018, принятом Госдумой в ноябре, на здравоохранение заложено 460 млрд рублей — в 11 раз меньше, чем на армию и полицию (5 трлн рублей) и втрое меньше расходов на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (1,23 трлн рублей).

По сравнению с прошлым годом медицинские расходы увеличатся всего на 6 млрд рублей, или 1,3%, что меньше даже официальной инфляции, которую Росстат на октябрь оценивал в 2,4%.

По вложениям в человеческий капитал Россия движется в прямо противоположном направлении по сравнению с большинством развитых стран, отмечают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.

«Так, в период с 2007 по 2015 гг. средняя доля расходов на здравоохранение в бюджетах стран ОЭСР увеличилась с 17 до 18,7%, а в России за тот же период она сократилась с 12,1 до 10,8%. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР в последнее десятилетие сохранялась на уровне около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8 до 9,9%», — приводят данные в ВШЭ.

«Сохранение существующих расходных приоритетов еще больше отдалит Россию от развитых стран и приблизит ее к государствам третьего мира», — предупреждают эксперты.