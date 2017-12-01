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В Крыму предложили признать украинский национализм формой нацизма

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Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе потребовал от международной общественности признать крайний украинский национализм формой нацизма.

«Крайний, как они сами говорили — интегральный, украинский национализм перешел все грани и превратился в нацистское движение. Мы также постоянно видим его проявление и в современной Украине в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как „Правый сектор“*, партия „Свобода“, Радикальная партия», — сказал Иоффе РИА Новости.

 

источник: cdn5.img.ria.ru

 

Он подчеркнул, что эти организации —части «нацистского крайнего украинского национализма».

По словам Иоффе, международная общественность должна дать нацизму на Украине принципиальную оценку и назвать вещи своими именами.

«Нюрнбергский процесс прошел. В ближайшее время не предвидится подобного масштаба процессов. Поэтому правоведы должны подумать, как можно провести какое-то юридическое действие, привести доказательства, чтобы это вылилось в решение созданного органа, который должен быть наднациональным, надгосударственным», — добавил он.

 


Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям бандеровцев, совершенным в разные годы.

Константинов заявил, что Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, Одесса, Донбасс и блокада Крыма — это следствие одной преступной идеологии.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.



Добавил nikandrovich nikandrovich 7 часов 13 минут назад
2 комментария
проблема (5)
Комментарии участников:
Tamriko
-1
Tamriko, 5 часов 35 минут назад , url

Идея Константинова отличная, но местом проведения конференции можно предложить ФРГ..., как страну, справившуюся с этой напастью… ?

Юлька с н2
+1
Юлька с н2, 5 часов 20 минут назад , url

Давно пора. А всех афроамериканцев в Крыму не предложили признать формой негров? Получилась бы интересная новость.



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