«Крайний, как они сами говорили — интегральный, украинский национализм перешел все грани и превратился в нацистское движение. Мы также постоянно видим его проявление и в современной Украине в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как „Правый сектор“*, партия „Свобода“, Радикальная партия», — сказал Иоффе РИА Новости.

источник: cdn5.img.ria.ru Он подчеркнул, что эти организации —части «нацистского крайнего украинского национализма». По словам Иоффе, международная общественность должна дать нацизму на Украине принципиальную оценку и назвать вещи своими именами. «Нюрнбергский процесс прошел. В ближайшее время не предвидится подобного масштаба процессов. Поэтому правоведы должны подумать, как можно провести какое-то юридическое действие, привести доказательства, чтобы это вылилось в решение созданного органа, который должен быть наднациональным, надгосударственным», — добавил он.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям бандеровцев, совершенным в разные годы. Константинов заявил, что Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, Одесса, Донбасс и блокада Крыма — это следствие одной преступной идеологии. * Экстремистская организация, запрещенная в России.





Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе потребовал от международной общественности признать крайний украинский национализм формой нацизма.