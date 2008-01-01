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Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет [Эксклюзив]

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Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет [Эксклюзив]

Главным доказательством вины российских спортсменов были и остаются слова Григория Родченкова — бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории. В России на чиновника-перебежчика, живущего теперь в США и ставшего главным информатором Всемирного антидопингового агентства, заведены два уголовных дела.

 

С прессой Родченков предпочитает общаться исключительно через своих адвокатов, но в распоряжении «Центрального телевидения» оказались сенсационные откровения беглого чиновника, из которых становится ясно, какова цена его так называемых разоблачений, из-за которых россиян могут лишить Олимпиады.

Кажется, его американская мечта обернулась полным фиаско. В своей съемной квартирке на задворках Лос-Анджелеса главный обличитель российского спорта себе на обед заваривает китайскую лапшу. А ведь, покидая родину, Родченков думал, что за океаном его ждет совсем другая жизнь: фанфары и несметные богатства.

Григорий Родченков: «Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа… Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение».

Еще три года назад Родченков был на хорошем счету в России и дружил с министром спорта.

Григорий Родченков: «С Мутко мы расстались добродушно. Потому что, если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан по моему контракту выплатить мне четыре моих зарплаты. А так как в Минспорте у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня официальная была зарплата 600 000 в месяц».

Пик карьеры Родченкова — подготовка к Играм в Сочи и сама Олимпиада. В это время он активно прорабатывал «план Сочи», о чем отчитывался в своем дневнике. По собственному признанию, это он сделал российских атлетов непобедимыми.

Из дневника Григория Родченкова от 29 января 2014 года: «Нет никакого четкого понимания плана, это просто кошмар. Мутко очень волнуется из-за биатлона, все выходит из-под контроля, полный хаос».

Григорий Родченков: «Борьба с допингом мне совершенно похер. Что меня бесит, — это что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда начинает вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты».

Свой бесславный и скандальный путь на вершину олимпа, а точнее в кресло директора Родченков начал в далеком 1982 году. После окончания химического факультета МГУ он устроился специалистом по выявлению запрещенных препаратов в московский антидопинговый центр. Спустя еще девять лет Родченков нашел работу всей жизни — в столичной антидопинговой лаборатории.

В конце 2000-х он стал полноправным хозяином организации и окончательно потерял бдительность. В 2013 году раздался первый звонок — под арест за незаконный сбыт допинга отправилась сестра Родченкова — Марина. Тогда чиновнику удалось выйти сухим из воды. Но работой его центра заинтересовалось WADA, и в декабре 2013 года агентство попросило лишить Московскую антидопинговую лабораторию аккредитации. До открытия сочинской Олимпиады оставалось два месяца.

Григорий Родченков: «Когда там один козел сказал, что будем менять директора лаборатории — он меня терпеть не мог, — то ему WADA сказало: хорошо, только директора лаборатории будем назначать мы, возможно, он не из России. То есть я, конечно, сукин сын, но я все-таки свой сукин сын».

Из дневника перебежчика все узнают о коктейле Родченкова, которым он сам вроде бы опаивал российских атлетов. Пить это снадобье вовсе не обязательно. Для достижения нужного эффекта достаточно было просто прополоскать этой жидкостью рот.

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Это уже скорее психиатрическая проблема. Не нужно смотреть эти дневники, чтобы понять, что этому товарищу нужна психиатрическая помощь».

А Родченков и сам этого не скрывает. О своем заточении в психиатрическую лечебницу имени Кащенко он говорит прямо и откровенно.

В ноябре 2015 года WADA обвинило Родченкова в намеренном уничтожении больше 1000 допинг-проб. После этого работа московской лаборатории была остановлена, Родченкова отправили в отставку, и он попытался свести счеты с жизнью. Российские врачи вытащили Родченкова с того света, а когда химик пришел в себя, окончательно решился на эмиграцию.

Находясь под действием программы по защите свидетелей, он не чувствует своей вины перед Россией и по-прежнему из-за океана грозится новым компроматом, обещая похоронить весь российский спорт.

Григорий Родченков: «Вот Мутко говорит: от вас 30 положительных. Да я сделаю так, что у тебя из 20 000 будет одна положительная. Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет!»

Откровения Родченкова о его пребывании в психиатрической больнице и попытке самоубийства — в видеоматериале программы «Центральное телевидение».

 

 

  
 
Добавил nikandrovich nikandrovich 4 часа 7 минут назад
18 комментариев
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Комментарии участников:
v8
+1
v8, 3 часа 57 минут назад , url

Еще три года назад Родченков был на хорошем счету в России и дружил с министром спорта.

 источник: rugeroi.ru

nikandrovich
+9
nikandrovich, 3 часа 53 минуты назад , url

Пустой коммент,  а была бы фотка их двоём в подтверждении,  но проще найти муДКО с козой (



Tamriko
-1
Tamriko, 2 часа 51 минуту назад , url

И носит же Земля такую шельму-Родченкова на себе!...(((

vmizh
+3
vmizh, 2 часа 41 минуту назад , url

Очередной дурак сдал западные планы.

ЗЫ. Мудко надо увольнять и начать создавать новое внеполитическое спортивное движение

Barban
0
Barban, 49 минут назад , url

Слишком много знает, как и все они там. Круговая порука.

Почему Путину не дают уйти забавляться с тигриками на покое?
Слишком много знает!

02sparco
0
02sparco, 1 час 26 минут назад , url

а после 5 лет что будет?))))

oleg_ws
0
oleg_ws, 1 час 2 минуты назад , url

Как что? Настанет очередь уничтожить олимпийский спорт в других странах, а затем и мировой

shaman
+4
shaman, 1 час 8 минут назад , url

Юлия Латынина говорила.

Не, ну раз латынина, тогда конечно.
:))))))))))

nikandrovich
+1
nikandrovich, 55 минут назад , url

С языка снял:)

Юлька с н2
0
Юлька с н2, 41 минуту назад , url

Так ты еще и минусуешь людей со спизженного аккаунта? :) Я думала, просто новости добавляешь и каменты, не?

shaman
0
shaman, 31 минуту назад , url

За откровенные глупости, вранье и подтасовки — минусую естественно, а ты что ждал(о, а)?
Но Барбана не минусовал — убедись здесь news2.ru/profile/shaman/activity/ и успокойся :)

Юлька с н2
0
Юлька с н2, 19 минут назад , url

Своровать аккаунт и кого-то минусовать за глупости, вранье и подтасовки? Типа свой кодекс чести?

shaman
0
shaman, 15 минут назад , url

Лолшто? :))
Ну так что, с минусом в адрес Барбана опять накладочка, не я минусанул? :)) На этот счет успокоилась?
Всё как всегда, сначала обвинить на ровном месте, потом увести базар в другую сторону :)
Выпады про аккаунт я уже комментировал, более — не вижу смысла это делать, это тобой используется просто для обоснования твоих же нелепых промахов :) Гуляй :)

manson
+1
manson, 45 минут назад , url

Разве можно слушать слова человека, который слушает Юлию Латынину? Не позорься хоть

Юлька с н2
0
Юлька с н2, 42 минуты назад , url

Извините, я вас минуснула. Промахнулась кнопкой, хотела поставить плюс.

Barban
0
Barban, 33 минуты назад , url
С вас палка колбасы.
shaman
0
shaman, 15 минут назад , url

Смотри, попросит встречно палку чая, что делать будешь? :)



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