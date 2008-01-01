Главным доказательством вины российских спортсменов были и остаются слова Григория Родченкова — бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории. В России на чиновника-перебежчика, живущего теперь в США и ставшего главным информатором Всемирного антидопингового агентства, заведены два уголовных дела.

С прессой Родченков предпочитает общаться исключительно через своих адвокатов, но в распоряжении «Центрального телевидения» оказались сенсационные откровения беглого чиновника, из которых становится ясно, какова цена его так называемых разоблачений, из-за которых россиян могут лишить Олимпиады.



Кажется, его американская мечта обернулась полным фиаско. В своей съемной квартирке на задворках Лос-Анджелеса главный обличитель российского спорта себе на обед заваривает китайскую лапшу. А ведь, покидая родину, Родченков думал, что за океаном его ждет совсем другая жизнь: фанфары и несметные богатства.



Григорий Родченков: «Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа… Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение».



Еще три года назад Родченков был на хорошем счету в России и дружил с министром спорта.



Григорий Родченков: «С Мутко мы расстались добродушно. Потому что, если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан по моему контракту выплатить мне четыре моих зарплаты. А так как в Минспорте у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня официальная была зарплата 600 000 в месяц».



Пик карьеры Родченкова — подготовка к Играм в Сочи и сама Олимпиада. В это время он активно прорабатывал «план Сочи», о чем отчитывался в своем дневнике. По собственному признанию, это он сделал российских атлетов непобедимыми.



Из дневника Григория Родченкова от 29 января 2014 года: «Нет никакого четкого понимания плана, это просто кошмар. Мутко очень волнуется из-за биатлона, все выходит из-под контроля, полный хаос».



Григорий Родченков: «Борьба с допингом мне совершенно похер. Что меня бесит, — это что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда начинает вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты».



Свой бесславный и скандальный путь на вершину олимпа, а точнее в кресло директора Родченков начал в далеком 1982 году. После окончания химического факультета МГУ он устроился специалистом по выявлению запрещенных препаратов в московский антидопинговый центр. Спустя еще девять лет Родченков нашел работу всей жизни — в столичной антидопинговой лаборатории.



В конце 2000-х он стал полноправным хозяином организации и окончательно потерял бдительность. В 2013 году раздался первый звонок — под арест за незаконный сбыт допинга отправилась сестра Родченкова — Марина. Тогда чиновнику удалось выйти сухим из воды. Но работой его центра заинтересовалось WADA, и в декабре 2013 года агентство попросило лишить Московскую антидопинговую лабораторию аккредитации. До открытия сочинской Олимпиады оставалось два месяца.



Григорий Родченков: «Когда там один козел сказал, что будем менять директора лаборатории — он меня терпеть не мог, — то ему WADA сказало: хорошо, только директора лаборатории будем назначать мы, возможно, он не из России. То есть я, конечно, сукин сын, но я все-таки свой сукин сын».



Из дневника перебежчика все узнают о коктейле Родченкова, которым он сам вроде бы опаивал российских атлетов. Пить это снадобье вовсе не обязательно. Для достижения нужного эффекта достаточно было просто прополоскать этой жидкостью рот.



Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Это уже скорее психиатрическая проблема. Не нужно смотреть эти дневники, чтобы понять, что этому товарищу нужна психиатрическая помощь».



А Родченков и сам этого не скрывает. О своем заточении в психиатрическую лечебницу имени Кащенко он говорит прямо и откровенно.



В ноябре 2015 года WADA обвинило Родченкова в намеренном уничтожении больше 1000 допинг-проб. После этого работа московской лаборатории была остановлена, Родченкова отправили в отставку, и он попытался свести счеты с жизнью. Российские врачи вытащили Родченкова с того света, а когда химик пришел в себя, окончательно решился на эмиграцию.



Находясь под действием программы по защите свидетелей, он не чувствует своей вины перед Россией и по-прежнему из-за океана грозится новым компроматом, обещая похоронить весь российский спорт.



Григорий Родченков: «Вот Мутко говорит: от вас 30 положительных. Да я сделаю так, что у тебя из 20 000 будет одна положительная. Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет!»



Откровения Родченкова о его пребывании в психиатрической больнице и попытке самоубийства — в видеоматериале программы «Центральное телевидение».