Ой, я вас умАляю, какая конкуренция, да и зачем?
Удовольствие и не более:)
Это я новость нашла первой! :)
Я и так выждал, почти 1,5 часа она у меня открытой была, а время запостить небыло :)
;))))
Глаза от цифирЬ разбегаются :)
понятно. смотри долг и ввп, т.е.
Это молчаливое напоминание правительству: нужно жить по средствам»
другими словами, они платят по долгам и не пукают.
А ещё, у НИХ есь волшебный станочек :)
Ну так обычный печатный станок есть в ЦБ всех стран, а у НИХ то он волшебный, пока схемка работает ,)
о, эксперт-экономист подоспел.
но мозгов подумать о том, что долг это все равно бремя и он может диктовать политику типа или они бомбят кого-то чтобы не дать россии / китаю какие-то проекты имплементировать или в перспективе допустить дефолт.
Дефолт невозможен. Фед выкупит облигации на любые суммы. Даже на 10 триллионов, если понадобится. А потом уже будут думать, что с эти делать
да. смотрел этого дядьку еще тогда, может даже немного верил))
А ничего, что америку уже пол мира нахер посылает? :) Дурете, Ын откровенно пендосам член на морду положили и ржут :) (ну, это из самых одиозных)
Европа начинает покрякивать, что вообще ответные санкции к сшп применит, если они будут лезть в газовый рынок со своими ультиматумами.
В Сирии сшп провафлилась по полной.
Монархи С.А. по нефти в РФ поехали договариваться, а не в сшп.
Ну и т.д.
Т.е. — процесс идёт :) Уже отчетливо видный :)
А ничего, что америку уже пол мира нахер посылает? :)
да да, посылают и продолжают вкачивать туда деньги.
Европа начинает покрякивать, что вообще ответные санкции к сшп применит, если они будут лезть в газовый рынок со своими ультиматумами.
вот когда примут, тогда и будет разговор. пока это влажные фантазии.
В Сирии сшп провафлилась по полной.
ууууу, и что, доллар рухнул?
Монархи С.А. по нефти в РФ поехали договариваться, а не в сшп.
это обычный шантаж
Т.е. — процесс идёт :) Уже отчетливо видный :)
да да, видный.
прецедент, перелогинься. ботовод.
да да, посылают и продолжают вкачивать туда деньги.
Ничем не обоснованное утверждение.
вот когда примут, тогда и будет разговор. пока это влажные фантазии.
Так а зачем принимать, если сшп заткнулись и обратку включили? сшп погрозились, им встречно хером помахали с другого берега :) На том все и разошлись, наскок не удался.
ууууу, и что, доллар рухнул?
А что, должен был? :) При чем тут доллар вообще?
это обычный шантаж
1) Кого и чем?
2) Даже если так (хотя не ясно, кого и чем), то конечно этот шантаж не такой демократичный и правильный, как шантаж сшп, поэтому конечно же несчитово :)))
прецедент, перелогинься. ботовод.
Бугага :))))
Ничем не обоснованное утверждение.
очнись уже
источник: smart-lab.ru
в 17 году продолжает.
дальше разговора быть не может. не веришь — интернет есть — проверяй сам.
Ты сам глаза разуй. Вот цифры из ТВОЕЙ же таблицы, по крупным или политически значимым игрокам (а не по Ботсванам всяким, при всем уважении к Ботсване):
Китай
2015 — 1270.5
2016 — 1185.1
сокращение на 85.4 ярда
Япония
2015 — 1197
2016 — 1144
Сокращение на 53 ярда
UK
2015 — 213.1
2016 — 204.8
Сокращение 8.3 ярда
Саудовская Аравия
2015 — 112.8
2016 — 93
Сокращение 19.8 ярда
РФ
2015 — 89.9
2016 — 87.5
Сокращение 2.4 ярда
Турция
2015 — 72.9
2016 — 56.5
Сокращение 16.4 ярда
Норвегия
2015 — 69.4
2016 — 53.7
Сокращение 15.7 ярда
Даже бля Мексика!
2015 — 79.9
2016 — 46.1
Сокращение 33.8 ярда
Объекты политики постепенно перекладывают бумажки США в карманы субъектов. Вот за 15-16 год эти страны скинули долгов США в чужие карманы на 234.8 ярда :)))
Из серьезных стран долю увеличила Германия, да пожалуй, запугиваемая КНДР Ю. Корея, которой без сшп вообще вилы.
И это, прошу заметить, мы еще не видели статистику за 2017 год. Абсолютно уверен, что процесс выхода из бумажек объектами мировой политики ускорился. Другое дело, что самостоятельные держатели тоже не хотят паники, иначе не смогут из этих бумажек выйти без существенных потерь. Потому перекладывают их в чужие карманы в тишине и без суеты.
Так что поздравляю, ты нашел отличное подтверждение моим мыслям :) Спасибо!
но мозгов подумать о том, что долг это все равно бремя и он может диктовать политику
то то я и смотрю, кто то прощает долги, в следствии чего теряется влияние.
это такая супер продвинутая внешняя политика.
ясно всё.
а с чего ты решил что их просто так списывают без каких-то уступок? США тоже дохрена списывают.
ага-ага, заплатили по долгам 10 долларов и в тот же момент заняли 11.
Офигенно платят, чего им тут пукать? Это заемщику бы пукнуть, что чистых денег у него как бы от должника и не поступает, да только как пукнет заемщик, так сразу коррупционером станет или тираном каким.
не платит банкрот, запомни это. про Японию поинтересуйся или Сингапур или Бельгию, где госдолг такой же как у США и смотри Киселёва он тебе всю правду расскажет.
=)
Да да, так в банке и говорить, если приходится перезанять с одной кредитки, чтобы переотдать по другой :) Банк конечно же сразу согласится, что не банкрот, и даст еще денег, чтобы переотдать туда, где было взято, чтобы отдать этому банку :))
А кто сказал «неплатит»? Платит 10 баксов и тут же занимает 11. В итоге просто бесконечно занимает по 1 баксу(долг то растет), между прочим у всех тех, кто их бумажками пользуется.
Одолжи мне 11 ньюсов. Хочу проверить, как твоя схема работает.
Комменты из серии — «У соседа дача сгорела»
неее, это из серии как «там всё плохо и как у нас всё хорошо»
только что то про Японию ни говорят, где долг к ввп составляет 250%. это так, для справки
=))
У кого по твоему этот долг занят?
Дай попробую угадать. У тебя?
Кто не в курсе: сколько верёвочке ни виться, а конец будет… (народная поговорка)
Войдите или станьте участником, чтобы комментировать