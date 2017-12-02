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Комментарии

В Нью-Йорке снова запустили табло со счетчиком госдолга США

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В районе Таймс-сквер вновь появилось табло, напоминающее прохожим об объеме государственного долга США, сообщает The Wall Street Journal.

 
источник: cdn4.img.ria.ru
 

На экране высвечивается 14-значная сумма: США должны своим кредиторам более 20 триллионов долларов, каждая семья по отдельности — более 242 тысяч.

Полгода назад девелоперская компания Durst Organization потратила 160 тысяч на «обновление» табло, однако его «слегка устаревший» вид решили не трогать. По словам председателя компании Дугласа Дерста, эта «старина» напоминает людям о том, что проблема госдолга актуальна уже достаточно долгое время.

«Это молчаливое напоминание правительству: нужно жить по средствам», — отметил Дерст.

В компании не ожидают, что ситуация радикально изменится при администрации президента Дональда Трампа, который однажды назвал себя «королем долга» и признался, что «сделал состояние на кредитах».

Табличка впервые появилась на улицах Нью-Йорка в 1989 году. Идея создать счетчик принадлежит отцу Дугласа Дерста — Сеймуру. До установки устройства он ежегодно рассылал сенаторам новогодние поздравления, в которых напоминал об их «доле» в структуре государственного долга США. Тогда госдолг составлял всего 2,7 триллиона долларов, отмечает издание.



Добавил nikandrovich nikandrovich 4 часа 3 минуты назад
38 комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
Stopor
+6
Stopor, 3 часа 55 минут назад , url

ззз-з-зла не хватает. Снова на секунды опередил. (())

vmizh
+3
vmizh, 3 часа 53 минуты назад , url

конкуренция :)

nikandrovich
+8
nikandrovich, 3 часа 51 минуту назад , url

Ой, я вас умАляю, какая конкуренция, да и зачем?

Удовольствие и не более:)



Юлька с н2
0
Юлька с н2, 2 часа 42 минуты назад , url

Это я новость нашла первой! :)

nikandrovich
+2
nikandrovich, 3 часа 50 минут назад , url

Я и так выждал, почти 1,5 часа она у меня открытой была, а время запостить небыло :)

Stopor
+3
Stopor, 3 часа 43 минуты назад , url

На прогулке был. Неудобно со смартфона.

nikandrovich
+1
nikandrovich, 3 часа 32 минуты назад , url

;))))

v8
+2
v8, 3 часа 51 минуту назад , url

webdiscover.ru/v/22301

nikandrovich
+4
nikandrovich, 3 часа 48 минут назад , url

Глаза от цифирЬ разбегаются :)

v8
-1
v8, 3 часа 42 минуты назад , url

понятно. смотри долг и ввп, т.е.

Это молчаливое напоминание правительству: нужно жить по средствам»

 другими словами, они платят по долгам и не пукают. 

nikandrovich
+6
nikandrovich, 3 часа 30 минут назад , url

А ещё, у НИХ есь волшебный станочек :)

v8
-2
v8, 3 часа 20 минут назад , url

у нашего ЦБ тоже есть станок

Tade7am
+4
Tade7am, 2 часа 38 минут назад , url

Ну так обычный печатный станок есть в ЦБ всех стран, а у НИХ то он волшебный, пока схемка работает ,)

v8
-1
v8, 1 час 56 минут назад , url

какая схемка?

precedent
+1
precedent, 1 час 53 минуты назад , url

www.vestifinance.ru/articles/94476

istinspring
+4
istinspring, 3 часа 30 минут назад , url

о, эксперт-экономист подоспел.

но мозгов подумать о том, что долг это все равно бремя и он может диктовать политику типа или они бомбят кого-то чтобы не дать россии / китаю какие-то проекты имплементировать или в перспективе допустить дефолт.

prisde
0
prisde, 3 часа 2 минуты назад , url

Дефолт невозможен. Фед выкупит облигации на любые суммы. Даже на 10 триллионов, если понадобится. А потом уже будут думать, что с эти делать

v8
+3
v8, 2 часа 55 минут назад , url

а ха ха

prisde
0
prisde, 2 часа 48 минут назад , url

да. смотрел этого дядьку еще тогда, может даже немного верил))

v8
0
v8, 2 часа 45 минут назад , url

это еще тот сказочник, теперь он в роснефти вроде =)

shaman
-1
shaman, 1 час 53 минуты назад , url

А ничего, что америку уже пол мира нахер посылает? :) Дурете, Ын откровенно пендосам член на морду положили и ржут :) (ну, это из самых одиозных)
Европа начинает покрякивать, что вообще ответные санкции к сшп применит, если они будут лезть в газовый рынок со своими ультиматумами.
В Сирии сшп провафлилась по полной.
Монархи С.А. по нефти в РФ поехали договариваться, а не в сшп.
Ну и т.д.
Т.е. — процесс идёт :) Уже отчетливо видный :)

v8
-1
v8, 1 час 41 минуту назад , url

А ничего, что америку уже пол мира нахер посылает? :)

 да да, посылают и продолжают вкачивать туда деньги.

Европа начинает покрякивать, что вообще ответные санкции к сшп применит, если они будут лезть в газовый рынок со своими ультиматумами.

 вот когда примут, тогда и будет разговор. пока это влажные фантазии.

В Сирии сшп провафлилась по полной.

 ууууу, и что, доллар рухнул?

Монархи С.А. по нефти в РФ поехали договариваться, а не в сшп.

 это обычный шантаж

Т.е. — процесс идёт :) Уже отчетливо видный :)

 да да, видный.

прецедент, перелогинься. ботовод.

shaman
+1
shaman, 1 час 32 минуты назад , url

да да, посылают и продолжают вкачивать туда деньги.

Ничем не обоснованное утверждение.

вот когда примут, тогда и будет разговор. пока это влажные фантазии.

Так а зачем принимать, если сшп заткнулись и обратку включили? сшп погрозились, им встречно хером помахали с другого берега :) На том все и разошлись, наскок не удался.

ууууу, и что, доллар рухнул?

 А что, должен был? :) При чем тут доллар вообще?

это обычный шантаж

1) Кого и чем?
2) Даже если так (хотя не ясно, кого и чем), то конечно этот шантаж не такой демократичный и правильный, как шантаж сшп, поэтому конечно же несчитово :)))

прецедент, перелогинься. ботовод.

 Бугага :))))

v8
0
v8, 53 минуты назад , url

Ничем не обоснованное утверждение.

 очнись уже

источник: smart-lab.ru

в 17 году продолжает.

дальше разговора быть не может. не веришь — интернет есть — проверяй сам.

shaman
+1
shaman, 33 минуты назад , url

Ты сам глаза разуй. Вот цифры из ТВОЕЙ же таблицы, по крупным или политически значимым игрокам (а не по Ботсванам всяким, при всем уважении к Ботсване):

Китай
2015 — 1270.5
2016 — 1185.1
сокращение на 85.4 ярда

Япония
2015 — 1197
2016 — 1144
Сокращение на 53 ярда

UK
2015 — 213.1
2016 — 204.8
Сокращение 8.3 ярда

Саудовская Аравия
2015 — 112.8
2016 — 93
Сокращение 19.8 ярда

РФ
2015 — 89.9
2016 — 87.5
Сокращение 2.4 ярда

Турция
2015 — 72.9
2016 — 56.5
Сокращение 16.4 ярда

Норвегия
2015 — 69.4
2016 — 53.7
Сокращение 15.7 ярда

Даже бля Мексика!
2015 — 79.9
2016 — 46.1
Сокращение 33.8 ярда

Объекты политики постепенно перекладывают бумажки США в карманы субъектов. Вот за 15-16 год эти страны скинули долгов США в чужие карманы на 234.8 ярда :)))

Из серьезных стран долю увеличила Германия, да пожалуй, запугиваемая КНДР Ю. Корея, которой без сшп вообще вилы.

И это, прошу заметить, мы еще не видели статистику за 2017 год. Абсолютно уверен, что процесс выхода из бумажек объектами мировой политики ускорился. Другое дело, что самостоятельные держатели тоже не хотят паники, иначе не смогут из этих бумажек выйти без существенных потерь. Потому перекладывают их в чужие карманы в тишине и без суеты.

Так что поздравляю, ты нашел отличное подтверждение моим мыслям :) Спасибо!

magmaster
+2
magmaster, 2 часа 34 минуты назад , url

А кто нибудь поверил бы в 80х, что СССР скоро небудет?

v8
-1
v8, 1 час 47 минут назад , url

но мозгов подумать о том, что долг это все равно бремя и он может диктовать политику

 то то я и смотрю, кто то прощает долги, в следствии чего теряется влияние.

это такая супер продвинутая внешняя политика. 

ясно всё.

istinspring
+1
istinspring, 48 минут назад , url

а с чего ты решил что их просто так списывают без каких-то уступок? США тоже дохрена списывают.

KaperDonjon
+2
KaperDonjon, 2 часа 7 минут назад , url

ага-ага, заплатили по долгам 10 долларов и в тот же момент заняли 11.

Офигенно платят, чего им тут пукать? Это заемщику бы пукнуть, что чистых денег у него как бы от должника и не поступает, да только как пукнет заемщик, так сразу коррупционером станет или тираном каким.

v8
0
v8, 1 час 59 минут назад , url

не платит банкрот, запомни это. про Японию поинтересуйся или Сингапур или Бельгию, где госдолг такой же как у США и смотри Киселёва он тебе всю правду расскажет.

=)

shaman
0
shaman, 1 час 56 минут назад , url

Да да, так в банке и говорить, если приходится перезанять с одной кредитки, чтобы переотдать по другой :) Банк конечно же сразу согласится, что не банкрот, и даст еще денег, чтобы переотдать туда, где было взято, чтобы отдать этому банку :))

KaperDonjon
0
KaperDonjon, 1 час 42 минуты назад , url

А кто сказал «неплатит»? Платит 10 баксов и тут же занимает 11. В итоге просто бесконечно занимает по 1 баксу(долг то растет), между прочим у всех тех, кто их бумажками пользуется.

Юлька с н2
0
Юлька с н2, 1 час 41 минуту назад , url

Одолжи мне 11 ньюсов. Хочу проверить, как твоя схема работает.

4toSnamiStalo
-1
4toSnamiStalo, 2 часа 45 минут назад , url

Комменты из серии — «У соседа дача сгорела»

v8
-1
v8, 2 часа 23 минуты назад , url

неее, это из серии как «там всё плохо и как у нас всё хорошо»

только что то про Японию ни говорят, где долг к ввп составляет 250%. это  так, для справки

 =))

ru.tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp

KaperDonjon
+1
KaperDonjon, 1 час 38 минут назад , url

У кого по твоему этот долг занят?

4toSnamiStalo
-1
4toSnamiStalo, 32 минуты назад , url

Дай попробую угадать. У тебя?

rusinvent
+2
rusinvent, 2 часа 7 минут назад , url

Кто не в курсе: сколько верёвочке ни виться, а конец будет… (народная поговорка)



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