На экране высвечивается 14-значная сумма: США должны своим кредиторам более 20 триллионов долларов, каждая семья по отдельности — более 242 тысяч.

Полгода назад девелоперская компания Durst Organization потратила 160 тысяч на «обновление» табло, однако его «слегка устаревший» вид решили не трогать. По словам председателя компании Дугласа Дерста, эта «старина» напоминает людям о том, что проблема госдолга актуальна уже достаточно долгое время.

«Это молчаливое напоминание правительству: нужно жить по средствам», — отметил Дерст.