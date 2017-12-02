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Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны

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Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая в субботу с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник Минобороны, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

 
источник: cdn2.img.ria.ru
 

«Ракета-носитель среднего класса „Союз-2.1б“ в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — сказали в министерстве.

Запуск «Союза» был выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области в 13.43 мск.

«Старт ракеты-носителя „Союз-2.1б“ и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

Контроль за проведением старта и полетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления. Через три минуты после старта, в 13.46 мск, ракета с космическим аппаратом была взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил.

Это четвертый старт ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в 2017 году с космодрома Плесецк. Предыдущий старт был выполнен 22 сентября — «Союз-2.1б» вывел тогда на орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-М». Всего с 2004 года с Плесецка было запущено 32 ракеты-носителя «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1в.



Добавил nikandrovich nikandrovich 3 часа 20 минут назад
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проблема (1)
Комментарии участников:
waplaw
+3
waplaw, 1 час 34 минуты назад , url

Запущенный в субботу ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области космический аппарат Минобороны РФ принят на управление, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и в установленное время принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — сказали в министерстве.

По данным ведомства, «с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально».

«Космическому аппарату присвоен порядковый номер „Космос-2524“, — добавили в ведомстве.



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