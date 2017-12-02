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Запущенный в субботу ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области космический аппарат Минобороны РФ принят на управление, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.
«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и в установленное время принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — сказали в министерстве.
По данным ведомства, «с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально».
«Космическому аппарату присвоен порядковый номер „Космос-2524“, — добавили в ведомстве.
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