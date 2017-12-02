«Ракета-носитель среднего класса „Союз-2.1б“ в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — сказали в министерстве.

Запуск «Союза» был выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области в 13.43 мск.

«Старт ракеты-носителя „Союз-2.1б“ и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

Контроль за проведением старта и полетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления. Через три минуты после старта, в 13.46 мск, ракета с космическим аппаратом была взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил.

Это четвертый старт ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в 2017 году с космодрома Плесецк. Предыдущий старт был выполнен 22 сентября — «Союз-2.1б» вывел тогда на орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-М». Всего с 2004 года с Плесецка было запущено 32 ракеты-носителя «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1в.