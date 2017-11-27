источник: topwar.ru

Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выделили гуманитарную помощь для жителей населенных пунктов Гладосово и Травневое, которые в ночь на 22 ноября были заняты украинской армией. Об этом в субботу заявил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин.



«Для стабилизации гуманитарной обстановки в пострадавших от военных действий Вооруженных сил Украины населенных пунктах Гладосово и Травневое руководством республики выделена бесплатная помощь ее жителям. Гуманитарную помощь жителям оккупированных поселков в виде запаса угля на зиму и продуктов питания можно получить в ближайшем населенном пункте на территории ДНР — в поселке Гольмовский», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин выразил надежду, что украинские подразделения не станут препятствовать населению в получении помощи, которую сама украинская армия оказать не способна.

В ночь на 22 ноября украинские подразделения захватили поселок Гладосово и село Травневое в так называемой серой зоне под Горловкой. Местным жителям было приказано не покидать дома. Как сообщали в оперативном командовании ДНР, той же ночью в населенные пункты были переброшены минометные орудия, а окрестности были заминированы.

В соответствии с комплексом мер по выполнению минских соглашений, подписанным участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в феврале 2015 года, стороны должны были отвести все свои тяжелые вооружения в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 километров. В сентябре 2015 года участниками контактной группы было выработано дополнение к комплексу мер о создании 30-километровой буферной зоны («серой зоны») путем отвода каждой из сторон легкого вооружения на 15 километров от линии разграничения.

Однако Киев в нарушение минских договоренностей начал осуществлять тактику «ползучего наступления», захватывая населенные пункты в «серой зоне». По данным ДНР и ЛНР, в течение 2015 и 2016 годов украинские военные заняли уже восемь населенных пунктов в буферной зоне: Пищевик, Павлополь, Виноградное, Гнутово, Широкино, Бахмутовка, Жованка, Троицкое.