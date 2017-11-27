Ты сама прожуй сначала, а то у тебя «Г» лишняя в каждом слове.
Переходят на личности только кто? Ты сам учил.
Тут нет личностей, тут в видео показана суть группы ничтожеств.
Боюсь, что нацики с бандеровцами сожрут эту помощь и даже не поморщатся...(( Ну разве что с тобой, соболезнующей им, поделятся… (.
Вот ты тупишь или как всегда под дурочку косишь? ))) Уголь у них свой, родной, а поделиться помощью, что им недавно была доставлена Россией — так это святое для Донбассцев! А ты правда не в курсе? )))
Живет и делится со своими собратьями! А вам-серунам и американским приспешникам — никогда этого не понять, потому как не дано. А вот лизать их вонючие зады — для вас дело привычное...))) Так что поспешай, а то опоздаешь...)))
Так кто делится с собратьями? :) Я не делюсь, я из России. И желания делиться нет.
Люля, эх, Люля-Люля… Судя по твоим каментам, ни за что не поверю, что ты россиянка. Россияне — люди добрые и подельчивые, своих в беде не бросают, но «Там, за океаном, там за океаном, там, там-тарам, там-тарам...» Там в основном каждый за себя… или фальшиво (так полагается) абстрактно за страну свою топят (как ты сейчас)… ))).
Так что «Я милого узнаю по походке. Он носит, носит брюки галифе...»! )))
Минусования-плюсования это все хорошо. Но никто не ответил на вопрос:
Откуда у сепаратистов/ополченцев бабло? На этот уголь и продукты.
Сложный вопрос? Ответить можно без минусований и личных оскорблений?
Ну ттты ттту… т как в первый раз родилась.))) (я уже прям заикаться начала от смеха) )). Ну прочитай ты еще раз мой тебе первый ответ, не поможет — еще раз, не дойдет — читай много, много, много раз. Пока не включишься...)))
Давай еще раз уточним.
Ты написала, что уголь свой, родной в Донбассе. Правильно? Этот уголь шахтеры добывали в шахтах, им заплатили? Да.
Откуда бабло на шахтеров у сепаратистов/ополченцев? Кто их финансирует?
В России нефть тоже своя, родная. Но ты ни барреля не получишь нахаляву.
Элементарные вещи спрашиваю — никто ответить не может :)
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