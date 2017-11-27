+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (5)
Кухня News2
Комментарии

ДНР направила гуманитарную помощь жителям захваченных украинской армией сел

отметили
31
человек

источник: topwar.ru

Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выделили гуманитарную помощь для жителей населенных пунктов Гладосово и Травневое, которые в ночь на 22 ноября были заняты украинской армией. Об этом в субботу заявил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин.

«Для стабилизации гуманитарной обстановки в пострадавших от военных действий Вооруженных сил Украины населенных пунктах Гладосово и Травневое руководством республики выделена бесплатная помощь ее жителям. Гуманитарную помощь жителям оккупированных поселков в виде запаса угля на зиму и продуктов питания можно получить в ближайшем населенном пункте на территории ДНР — в поселке Гольмовский», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин выразил надежду, что украинские подразделения не станут препятствовать населению в получении помощи, которую сама украинская армия оказать не способна.

В ночь на 22 ноября украинские подразделения захватили поселок Гладосово и село Травневое в так называемой серой зоне под Горловкой. Местным жителям было приказано не покидать дома. Как сообщали в оперативном командовании ДНР, той же ночью в населенные пункты были переброшены минометные орудия, а окрестности были заминированы.

В соответствии с комплексом мер по выполнению минских соглашений, подписанным участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в феврале 2015 года, стороны должны были отвести все свои тяжелые вооружения в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 километров. В сентябре 2015 года участниками контактной группы было выработано дополнение к комплексу мер о создании 30-километровой буферной зоны («серой зоны») путем отвода каждой из сторон легкого вооружения на 15 километров от линии разграничения.

Однако Киев в нарушение минских договоренностей начал осуществлять тактику «ползучего наступления», захватывая населенные пункты в «серой зоне». По данным ДНР и ЛНР, в течение 2015 и 2016 годов украинские военные заняли уже восемь населенных пунктов в буферной зоне: Пищевик, Павлополь, Виноградное, Гнутово, Широкино, Бахмутовка, Жованка, Троицкое.

Добавил waplaw waplaw 4 часа 59 минут назад
24 комментария
проблема (5)
Комментарии участников:
waplaw
+8
waplaw, 4 часа 33 минуты назад , url

waplaw
+8
waplaw, 4 часа 9 минут назад , url

Ты сама прожуй сначала, а то у тебя «Г» лишняя в каждом слове.

Stopor
+9
Stopor, 3 часа 47 минут назад , url

Stopor
+6
Stopor, 3 часа 31 минуту назад , url

С тебя и этого предостаточно. Вся суть кагггтавая.

Юлька с н2
0
Юлька с н2, 3 часа 28 минут назад , url

Переходят на личности только кто? Ты сам учил.

Stopor
+7
Stopor, 3 часа 26 минут назад , url

Тут нет личностей, тут в видео показана суть группы ничтожеств.

Tamriko
+4
Tamriko, 4 часа 26 минут назад , url

Боюсь, что нацики с бандеровцами сожрут эту помощь и даже не поморщатся...((  Ну разве что с тобой, соболезнующей им, поделятся… (.

Tamriko
+12
Tamriko, 4 часа 12 минут назад , url

Вот ты тупишь или как всегда под дурочку косишь? ))) Уголь у них свой, родной, а поделиться помощью, что им недавно была доставлена Россией — так это святое для Донбассцев!  А ты правда не в курсе? )))



Tamriko
+4
Tamriko, 3 часа 35 минут назад , url

Я не-россиянам милостыню не подаю....)))

Tamriko
+7
Tamriko, 2 часа 47 минут назад , url

Живет и делится со своими собратьями! А вам-серунам и американским приспешникам — никогда этого не понять, потому как не дано. А вот лизать их вонючие зады — для вас дело привычное...))) Так что поспешай, а то опоздаешь...)))

Юлька с н2
-2
Юлька с н2, 1 час 4 минуты назад , url

Так кто делится с собратьями? :) Я не делюсь, я из России. И желания делиться нет.

Tamriko
0
Tamriko, 7 минут назад , url

Люля, эх, Люля-Люля… Судя по твоим каментам, ни за что не поверю, что ты россиянка. Россияне — люди добрые и подельчивые, своих в беде не бросают, но «Там, за океаном, там за океаном, там, там-тарам, там-тарам...» Там в основном каждый за себя… или фальшиво (так полагается) абстрактно за страну свою топят (как ты сейчас)… ))).

Так что «Я милого узнаю по походке. Он носит, носит брюки галифе...»! )))

Юлька с н2
-4
Юлька с н2, 1 час 7 минут назад , url

Минусования-плюсования это все хорошо. Но никто не ответил на вопрос:

Откуда у сепаратистов/ополченцев бабло? На этот уголь и продукты. 

Сложный вопрос? Ответить можно без минусований и личных оскорблений?

Tamriko
0
Tamriko, 38 минут назад , url

Ну ттты ттту… т как в первый раз родилась.)))   (я уже прям заикаться начала от смеха) )). Ну прочитай ты еще раз мой тебе первый ответ, не поможет — еще раз, не дойдет — читай много, много, много раз. Пока не включишься...)))

Юлька с н2
-2
Юлька с н2, 16 минут назад , url

Давай еще раз уточним.

Ты написала, что уголь свой, родной в Донбассе. Правильно? Этот уголь шахтеры добывали в шахтах, им заплатили? Да. 

Откуда бабло на шахтеров у сепаратистов/ополченцев? Кто их финансирует?

В России нефть тоже своя, родная. Но ты ни барреля не получишь нахаляву.

Элементарные вещи спрашиваю — никто ответить не может :)



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
22
ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам около Дамаска — 2 часа 3 минуты назад
57
Громкая операция по «освобождению» сел под Горловкой обернулась бегством (ВСУ понесли серьезные потери и отступили из оккупированных населенных пунктов в ДНР) — 2 Декабря
49
[В лес по ягодицы] Житомирские десантники взяли под контроль поселок Донецкой области, фактически лежащий в «яме» и на 280 градусов окруженный военнослужащими армии ДНР — 1 Декабря
67
Россия призвала СБ ООН ввести санкции против тех, кто торгует артефактами с террористами — 1 Декабря
63
Экс-посол США: малыми силами Россия добилась в Сирии большего, чем США в Афганистане — 30 Ноября
72
Лавров посоветовал США признаться в поиске предлога уничтожить КНДР — 30 Ноября
57
ВСУ загнали себя в новый «котёл» на Донбассе — 30 Ноября
57
Россия в СБ ООН потребовала пересмотра трансграничных гуманитарных операций в Сирии — 30 Ноября
50
[Десерт] Прибалтов берут в западную коалицию против ИГИЛ для самой грязной работы: на начальном этапе они «отказались» присоединиться к кампании — 29 Ноября
Лучшее в категории
Лавров посоветовал США признаться в поиске предлога уничтожить КНДР
Минобороны: США изолировали более 50 тысяч человек в Сирии из-за своей базы в Эт-Танфе
Россия призвала СБ ООН ввести санкции против тех, кто торгует артефактами с террористами
"Репортеры без границ" потребовали отмены дискуссии о делах "Белых касок", подозреваемых в связях с терроризмом
Захарченко пообещал ВСУ симметричный ответ на захват двух сёл
Провальное наступление: в утечке информации виновен лично начальник Генштаба Украины
Экс-посол США: малыми силами Россия добилась в Сирии большего, чем США в Афганистане
ТУ-22М3 поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат, сообщили в Минобороны
Россия в СБ ООН потребовала пересмотра трансграничных гуманитарных операций в Сирии
ВСУ загнали себя в новый «котёл» на Донбассе
Громкая операция по «освобождению» сел под Горловкой обернулась бегством (ВСУ понесли серьезные потери и отступили из оккупированных населенных пунктов в ДНР)
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+