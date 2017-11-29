+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (5)
Кухня News2
Комментарии

Ведущий конструктор "МиГ" найден с перерезанным горлом

отметили
30
человек

Как стало известно РЕН ТВ, ведущий конструктор «МиГ» Алексей Сметанников найден с перерезанным горлом в одном из помещений завода: предполагается, что полицию и медиков вызвал охранник. По некоторым данным, до прибытия скорой коллеги оказали мужчине первую медицинскую помощь. С ножевым ранением шеи пострадавший был госпитализирован.

Медики диагностировали у него резаную рану передней поверхности шеи с повреждением трахеи и сосудов. По предварительным данным, ему сделали операцию. Сейчас он находится в Боткинской больнице под наблюдением врачей.

 

Павел Быков, друг госпитализированного ведущего конструктора корпорации МиГ рассказал журналистам о проблемах на заводе.

Напомним, конструктор Алексей Сметанников был найден с перерезанным горлом в одном из помещений завода. По некоторой информации, скорую помощь вызвал охранник.

«Проблемы-то у нас на заводе уже давно. Из-за этих проблем или нет, я сейчас утверждать не берусь, поскольку я с октября не являюсь сотрудником нашего замечательного предприятия. Но как вариант – одна из причин», — заявил, в частности, он.

По его словам, как он понимает, в микояновской фирме производство было одним из последних как самостоятельная единица и его очень долго пытались уничтожить. Он сказал также, что то, как сейчас увольняют сотрудников, – это печально.

Мама ведущего конструктора МиГ, который был найден с перерезанным горлом и госпитализирован, прокомментировала произошедшее.

Женщина узнала о случившемся от журналистов.

«Что случилось, я не могу понять», — сказала, в частности, плачущая мать. – «Он обычный человек, абсолютно обычный».

По ее словам, проблемами он не делился.

Столичные врачи продолжают бороться за жизнь ведущего конструктора авиастроительной корпорации «МиГ». Накануне Алексея Сметанникова нашли на рабочем месте с перерезанным горлом. Коллеги сразу же вызвали скорую, первую помощь мужчине оказал охранник предприятия. А вот родные пострадавшего долгое время не знали о случившемся.

По некоторым данным, конструктор опасался предстоящего сокращения на работе. Сейчас пострадавший в реанимации, врачи провели ему срочную операцию. Однако пока не делают никаких прогнозов.

Добавил waplaw waplaw 4 часа 19 минут назад
11 комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
oleg_ws
+5
oleg_ws, 4 часа 14 минут назад , url

Хорошо хоть Боткинская больница в 2-х шагах от МИГа

shaman
+1
shaman, 4 часа 4 минуты назад , url

21
news2.ru/story/535209/ — уже было, извини :)

waplaw
+6
waplaw, 3 часа 23 минуты назад , url

Вы строчите новости как испорченный пулемет))

Обратите внимание на традиции участников. Сделайте выводы и цены вам не будет))

Без ключевых слов ваши копипасты поисковик не видит.

shaman
+3
shaman, 3 часа 20 минут назад , url

Ок, прислушаюсь :)

manson
+2
manson, 3 часа 44 минуты назад , url

суки мышары, никак не успокоятся, все им уничтожить хочется. 

fStrange
-4
fStrange, 2 часа 48 минут назад , url

90-е

precedent
0
precedent, 1 час 19 минут назад , url

Уже несколько дней прошло с момента первых новостей о событии.   Хоть бы свежее по теме постили.   Это проблема здесь. А в 90-х хотели бы остаться Вы, поскольку не застали толком. И не понимаете этого выражения.  

02sparco
-3
02sparco, 2 часа 20 минут назад , url

37-й))) 

Barban
0
Barban, 1 час 46 минут назад , url

А вот маршал Ахромеев, еще в 91-м понял, что так все будет

rusinvent
+1
rusinvent, 1 час 46 минут назад , url

Может теперь ФСБ и правительство на МиГе появятся? Или уже было решение МиГ закрыть и оставить только Су?

precedent
+1
precedent, 1 час 21 минуту назад , url

ФСБ — то, несчастная, причём? 

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», которая входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК), планирует сократить 1 тыс. сотрудников. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник, близкий к ОАК. «Летом этого года уже были уволены 200 сотрудников опытного производства, в ближайшее время сокращение ожидает еще 500 человек как административного персонала, так и сотрудников инженерного центра ОКБ имени «Микояна». Еще 500 уволят в 2018 году»,— рассказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, сокращения штата сотрудников связаны с нехваткой заказов в корпорации МиГ. «Сейчас они доделают самолеты Египту, но среднесрочные перспективы у компании неважные», — пояснил он. При этом в основном будут уволены сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста, уточнил собеседник.

Позже в самой корпорации МиГ подтвердили агентству сокращение штата. «Была проведена оптимизация штата работников, которая в 2017 году составила менее 5,4% от общего числа сотрудников МиГ», — рассказали в компании. При этом о переводе производственных мощностей из Москвы на другие площадки и создание новых рабочих мест под новые проекты

Как ранее сообщал «Ъ», в конце ноября был подготовлен проект президентского указа о включении ОАК, куда входит МиГ, в состав госкорпорации «Ростех». Идею активно продвигает глава Минпромторга Денис Мантуров, который считает логичным консолидировать все авиастроительные активы в рамках одного холдинга.



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
56
В Башкирии уволили полицейского, подарившего жене элитную иномарку — 1 Декабря
56
ВМС Аргентины прекращают операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки — 1 Декабря
46
В Никополе мужчина взорвал гранаты на заседании суда 18+ 5 — 1 Декабря
85
Запущенный с космодрома "Восточный" спутник упал в Атлантический океан — 28 Ноября
42
На станции метро в Лондоне прогремели выстрелы — 25 Ноября
54
Чубайс отказался назвать местонахождение разыскиваемого экс-менеджера "Роснано" Малышева, а обвиняемого в растрате Меламеда назвал одним из лучших специалистов в РФ 2 — 24 Ноября
44
В Аргентину направлены водолазы ВМФ РФ 2 — 24 Ноября
48
Россия направляет гидрографическое судно "Янтарь" с двумя глубоководными аппаратами для помощи Аргентине — 23 Ноября
50
В Петербурге скончался легендарный Петруха из «Белого солнца пустыни» — 23 Ноября
Лучшее в категории
Запущенный с космодрома "Восточный" спутник упал в Атлантический океан
ВМС Аргентины прекращают операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки
В Башкирии уволили полицейского, подарившего жене элитную иномарку
В Никополе мужчина взорвал гранаты на заседании суда 18+
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+