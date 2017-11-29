Вы строчите новости как испорченный пулемет))
Обратите внимание на традиции участников. Сделайте выводы и цены вам не будет))
Без ключевых слов ваши копипасты поисковик не видит.
суки мышары, никак не успокоятся, все им уничтожить хочется.
Уже несколько дней прошло с момента первых новостей о событии. Хоть бы свежее по теме постили. Это проблема здесь. А в 90-х хотели бы остаться Вы, поскольку не застали толком. И не понимаете этого выражения.
Может теперь ФСБ и правительство на МиГе появятся? Или уже было решение МиГ закрыть и оставить только Су?
ФСБ — то, несчастная, причём?
Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», которая входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК), планирует сократить 1 тыс. сотрудников. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник, близкий к ОАК. «Летом этого года уже были уволены 200 сотрудников опытного производства, в ближайшее время сокращение ожидает еще 500 человек как административного персонала, так и сотрудников инженерного центра ОКБ имени «Микояна». Еще 500 уволят в 2018 году»,— рассказал собеседник агентства.
По словам источника агентства, сокращения штата сотрудников связаны с нехваткой заказов в корпорации МиГ. «Сейчас они доделают самолеты Египту, но среднесрочные перспективы у компании неважные», — пояснил он. При этом в основном будут уволены сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста, уточнил собеседник.
Позже в самой корпорации МиГ подтвердили агентству сокращение штата. «Была проведена оптимизация штата работников, которая в 2017 году составила менее 5,4% от общего числа сотрудников МиГ», — рассказали в компании. При этом о переводе производственных мощностей из Москвы на другие площадки и создание новых рабочих мест под новые проекты
Как ранее сообщал «Ъ», в конце ноября был подготовлен проект президентского указа о включении ОАК, куда входит МиГ, в состав госкорпорации «Ростех». Идею активно продвигает глава Минпромторга Денис Мантуров, который считает логичным консолидировать все авиастроительные активы в рамках одного холдинга.
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