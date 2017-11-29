Как стало известно РЕН ТВ, ведущий конструктор «МиГ» Алексей Сметанников найден с перерезанным горлом в одном из помещений завода: предполагается, что полицию и медиков вызвал охранник. По некоторым данным, до прибытия скорой коллеги оказали мужчине первую медицинскую помощь. С ножевым ранением шеи пострадавший был госпитализирован.

Медики диагностировали у него резаную рану передней поверхности шеи с повреждением трахеи и сосудов. По предварительным данным, ему сделали операцию. Сейчас он находится в Боткинской больнице под наблюдением врачей.

Павел Быков, друг госпитализированного ведущего конструктора корпорации МиГ рассказал журналистам о проблемах на заводе.

Напомним, конструктор Алексей Сметанников был найден с перерезанным горлом в одном из помещений завода. По некоторой информации, скорую помощь вызвал охранник.

«Проблемы-то у нас на заводе уже давно. Из-за этих проблем или нет, я сейчас утверждать не берусь, поскольку я с октября не являюсь сотрудником нашего замечательного предприятия. Но как вариант – одна из причин», — заявил, в частности, он.

По его словам, как он понимает, в микояновской фирме производство было одним из последних как самостоятельная единица и его очень долго пытались уничтожить. Он сказал также, что то, как сейчас увольняют сотрудников, – это печально.

Мама ведущего конструктора МиГ, который был найден с перерезанным горлом и госпитализирован, прокомментировала произошедшее.

Женщина узнала о случившемся от журналистов.

«Что случилось, я не могу понять», — сказала, в частности, плачущая мать. – «Он обычный человек, абсолютно обычный».

По ее словам, проблемами он не делился.

Столичные врачи продолжают бороться за жизнь ведущего конструктора авиастроительной корпорации «МиГ». Накануне Алексея Сметанникова нашли на рабочем месте с перерезанным горлом. Коллеги сразу же вызвали скорую, первую помощь мужчине оказал охранник предприятия. А вот родные пострадавшего долгое время не знали о случившемся.

По некоторым данным, конструктор опасался предстоящего сокращения на работе. Сейчас пострадавший в реанимации, врачи провели ему срочную операцию. Однако пока не делают никаких прогнозов.