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Американист об условии для снятия санкций США с России: Хантсман не по адресу обращается(Ранее американский посол назвал условие, от которого зависит снятие санкций с России)

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Американист об условии для снятия санкций США с России: Хантсман не по адресу обращается(Ранее американский посол назвал условие, от которого зависит снятие санкций с России)
Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный в беседе с RT прокомментировал слова американского посла в России Джона Хантсмана, который заявил, что подвижки в вопросе снятия антироссийских санкций возможны, если удастся найти решение конфликта на Украине.

«Ничего он нового не сказал, а просто повторил позицию Вашингтона. Но урегулирование конфликта зависит не только и не столько от России, а от всех участвующих сторон и прежде всего от Киева. Так что господин Хантсман не по адресу обращается. Россия является всего лишь одним из гарантов Минских соглашений. А участники конфликта — это Украина, ДНР и ЛНР. Поэтому с подобными условиями они могут проходить мимо», — сказал он.

Подлесный также добавил, что ситуация в отношениях России и США не изменится, пока американские политики не прекратят поддерживать исключительно сторону Киева.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что снятие санкций с России зависит от решения конфликта на Украине.

 

Американский посол назвал условие, от которого зависит снятие санкций с России

 

источник: polit.info

 

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что снятие санкций с России зависит от решения конфликта на Украине.

«Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Я думаю, нам нужно обратиться к истории этой проблемы и понять, почему наши отношения находятся там, где находятся. Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно: прийти к договорённости, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат», — сказал Хантсман в интервью каналу «Санкт-Петербург».

Посол также отметил, что США надеются, что решение вопроса санкций вскоре будет найдено.

Добавил nikandrovich nikandrovich 4 часа 10 минут назад
2 комментария
проблема (3)
Комментарии участников:
Tamriko
+6
Tamriko, 3 часа 40 минут назад , url

Аааа… Новенький? Не в курсах еще по поводу «обеих сторон»? Ну пусть идет и учит матчасть...)))

Stopor
+1
Stopor, 3 часа 13 минут назад , url

убедителная просьба расставлять скобки по правилам русского языка: снаружи через пробел, внутри без пробелов.



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