Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный в беседе с RT прокомментировал слова американского посла в России Джона Хантсмана, который заявил, что подвижки в вопросе снятия антироссийских санкций возможны, если удастся найти решение конфликта на Украине.

«Ничего он нового не сказал, а просто повторил позицию Вашингтона. Но урегулирование конфликта зависит не только и не столько от России, а от всех участвующих сторон и прежде всего от Киева. Так что господин Хантсман не по адресу обращается. Россия является всего лишь одним из гарантов Минских соглашений. А участники конфликта — это Украина, ДНР и ЛНР. Поэтому с подобными условиями они могут проходить мимо», — сказал он.

Подлесный также добавил, что ситуация в отношениях России и США не изменится, пока американские политики не прекратят поддерживать исключительно сторону Киева.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что снятие санкций с России зависит от решения конфликта на Украине.

Американский посол назвал условие, от которого зависит снятие санкций с России

источник: polit.info

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что снятие санкций с России зависит от решения конфликта на Украине.