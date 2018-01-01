Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный в беседе с RT прокомментировал слова американского посла в России Джона Хантсмана, который заявил, что подвижки в вопросе снятия антироссийских санкций возможны, если удастся найти решение конфликта на Украине.
«Ничего он нового не сказал, а просто повторил позицию Вашингтона. Но урегулирование конфликта зависит не только и не столько от России, а от всех участвующих сторон и прежде всего от Киева. Так что господин Хантсман не по адресу обращается. Россия является всего лишь одним из гарантов Минских соглашений. А участники конфликта — это Украина, ДНР и ЛНР. Поэтому с подобными условиями они могут проходить мимо», — сказал он.
Подлесный также добавил, что ситуация в отношениях России и США не изменится, пока американские политики не прекратят поддерживать исключительно сторону Киева.
Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что снятие санкций с России зависит от решения конфликта на Украине.
Американский посол назвал условие, от которого зависит снятие санкций с России
источник: polit.info
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что снятие санкций с России зависит от решения конфликта на Украине.
«Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Я думаю, нам нужно обратиться к истории этой проблемы и понять, почему наши отношения находятся там, где находятся. Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно: прийти к договорённости, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат», — сказал Хантсман в интервью каналу «Санкт-Петербург».
Посол также отметил, что США надеются, что решение вопроса санкций вскоре будет найдено.