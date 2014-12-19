Комментарии участников:
Ну а как иначе то? Несмотря на декларируемые цели МВФ о помощи, реальные цели — загнать в кабалу и забрать интересные активы (пассивы) за бесценок :)
Но некоторые упоротые продолжают верить, что им оказывают помощь. Ну что тут скажешь или сделаешь?
Ну я так понимаю из заголовка и текста, что для «Украинские новости» это НОВОСТЬ
Вероятно, это новость для тех, кто еще пока верит в благие намерения МВФ :)
в 18, 19, 20 ых еще веселее будет. там выплачивать придется в разы больше, а МВФ не очень спешит все это спонсировать)
+1
Ну так разве не за это кастрюли выходили на майдан? Что хотели то и получили. Правда заподная помощь такая, кого хошь в гроб загонит.
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