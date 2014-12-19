МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.



Накануне Киев перечислил МВФ последний платеж за 2017 год — на 169 миллионов долларов. Таким образом, сумма, которую Украина выплатила фонду за год, достигла 1,268 миллиарда долларов.



При этом от МВФ Киев получил лишь один транш на миллиард долларов, он поступил в апреле.



Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй, на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму один миллиард долларов.