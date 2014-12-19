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Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Накануне Киев перечислил МВФ последний платеж за 2017 год — на 169 миллионов долларов. Таким образом, сумма, которую Украина выплатила фонду за год, достигла 1,268 миллиарда долларов.

При этом от МВФ Киев получил лишь один транш на миллиард долларов, он поступил в апреле.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй, на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму один миллиард долларов.

Добавил shaman shaman 2 часа 33 минуты назад
7 комментариев
проблема (2)
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75
[Где сели, там и слезли] Запад дал Украине меньше денег, чем Украина Западу. В Евросоюзе заявляют, что средств для Киева у них нет, а МВФ поможет только после урезания соцрасходов — 19 Декабря 2014
Комментарии участников:
rusinvent
+5
rusinvent, 1 час 44 минуты назад , url

Склько верёвочке ни виться, а конец будет!

blogman
+8
blogman, 1 час 37 минут назад , url

Или я чего то не понимаю, но с кредитами всегда так...

shaman
+3
shaman, 1 час 1 минуту назад , url

Ну а как иначе то? Несмотря на декларируемые цели МВФ о помощи, реальные цели — загнать в кабалу и забрать интересные активы (пассивы) за бесценок :)

Но некоторые упоротые продолжают верить, что им оказывают помощь. Ну что тут скажешь или сделаешь?

blogman
+1
blogman, 46 минут назад , url

Ну я так понимаю из заголовка и текста, что для «Украинские новости» это НОВОСТЬ

shaman
+2
shaman, 42 минуты назад , url

Вероятно, это новость для тех, кто еще пока верит в благие намерения МВФ :)

prisde
+4
prisde, 1 час 13 минут назад , url

в 18, 19, 20 ых еще веселее будет. там выплачивать придется в разы больше, а МВФ не очень спешит все это спонсировать)

Энди Вертнев
+1
Энди Вертнев, 47 минут назад , url

Ну так разве не за это кастрюли выходили на майдан? Что хотели то и получили. Правда заподная помощь такая, кого хошь в гроб загонит.



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