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ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам около Дамаска

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ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам около Дамаска

В ночь на субботу, 2 декабря, между населенными пунктами Аль-Кисуа и Сахнайя, примерно в 15 км юго-западней Дамаска, с воздуха был нанесен массированный удар по военным объектам.

Ливанский телеканал «Аль-Манар», принадлежащий «Хизбалле», передает, что удары были нанесены по складам вооружений 1-й дивизии сирийской армии.

По версии арабских СМИ, израильские самолеты проникли в воздушное пространство Сирии через Ливан и разбомбили склады вооружений. Причинен значительный ущерб. Информация о возможных жертвах уточняется.

Между тем, источники в сирийской оппозиции опубликовали в социальных сетях непроверенную информацию о том, что целью авиаудара являлся форпост «Хизбаллы».

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в Дамаске были слышны мощные взрывы, и в нескольких районах города было отключено электричество.

Сирийские СМИ передают, что ПВО контратаковали израильские самолеты. Сведений о потерях нет.

Официальный Иерусалим пока не комментирует этот инцидент.

Несколько недель назад британский телеканал BBC сообщал, что примерно в 15 км к югу от Дамаска иранцы строят военный завод. Был ли атакован и этот объект, пока неясно.

Удары по Сирии в 2013-2017 годах, осуществленные ЦАХАЛом или приписываемые израильской армии

2017 год

2 декабря. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в 15 км юго-западней Дамаска.

1 ноября. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии. Предположительно, были атакованы завод по производству оружия и/или склад вооружений, предназначенных для «Хизбаллы».

21 октября. В ответ на очередной обстрел с сирийской территории ЦАХАЛ нанес удары по трем артиллерийским орудиям армии Сирии.

19 октября. В ответ на падение снаряда на израильской террритории ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Кунейтры.

16 октября. ВВС Израиля уничтожили батарею ЗРК С-200, расположенную к востоку от Дамаска, в ответ на попытку обстрела израильских самолетов, находившихся в воздушном пространстве Ливана.

22 сентября. Сирийские оппозиционные источники сообщили, что израильские ВВС атаковали цель на территории дамасского аэропорта.

19 сентября. Арабские источники сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по четырем целям рядом с военным аэродромом в районе города Хамат.

7 сентября. Атакован объект около города Масьяф. Сирийские оппозиционные источники утверждают, что израильские ВВС уничтожили завод, на котором разрабатывалось химическое и биологическое оружие. Факт удара по военному объекту около Масьяфа подтвержден Дамаском, сообщается о двух погибших военнослужащих и значительных разрушениях.

2 июля. Армия обороны Израиля нанесла удар по артиллерийской позиции правительственной армии Сирии в северной части Голанских высот. Этот удар был ответом на минометный обстрел Голанских высот.

30 июня. ВВС ЦАХАЛа нанесли ответный удар по огневой точке, откуда был произведен минометный обстрел Голанских высот.

28 июня. В ответ на падение минометного снаряда на Голанах ЦАХАЛ обстрелял огневую точку сирийской армии.

26 июня. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по позициям сирийской армии после очередного минометного обстрела израильской территории Голанских высот.

25 июня. В ответ на падение минометных снарядов на израильской территории Голанских высот, ЦАХАЛ нанес серию ударов по позициям армии Асада.

24 июня. В ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот, ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии.

27 мая. Нанесен удар по цели к северу от Кунейтры. Есть убитые. Сирийские оппозиционные СМИ заявляют, что речь идет об атаке израильского БПЛА. «Хизбалла» опровергает.

27 апреля. Мощные взрывы в районе аэропорта Дамаска. Сирийская оппозиция заявляет об очередном ударе ЦАХАЛа. Уничтожены склады «Хизбаллы».

23 апреля. «Аль-Джазира» утверждает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии. Дамаск заявляет о трех убитых боевиках в районе Кунейтры.

21 апреля. ЦАХАЛ нанес удар по позициям сирийской армии в ответ на минометный обстрел израильской территории.

7 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хизбаллы» в горном массиве Каламун, в районе Джаруд аль-Мара, а также около населенного пункта Флита.

6 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хизбаллы» и армии Асада в районе горного массива Каламун и в районе Дараа.

22 марта. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дамаска.

19 марта. По данным арабских СМИ, вечером израильские ВВС нанесли удар по цели около Кунейтры, уничтожив автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки «Силы защиты отечества». Сообщалось также, что поздно вечером были нанесены удары по целям в районе горного массива Каламун, где были атакованы батареи ПВО и позиции «Хизбаллы».

17 марта. ЦАХАЛ сообщает о нанесении ударов по нескольким целям в Сирии. По данным арабских СМИ, целью атаки были склады ракетных вооружений «Хизбаллы». Сирийские ПВО применили против израильских самолетов ЗРК С-200. Одна из сирийских ракет была сбита системой ПРО «Хец». Никто из израильтян не пострадал.

22 февраля. Нанесен воздушный удар по объектам в районе Аль-Ктейфе.

13 января. Нанесен удар по военному аэродрому Меззе и еще нескольким целям в окрестностях Дамаска.

2016 год

7 декабря. Атакован объект в районе военного аэродрома в Дамаске. Согласно сообщениям арабских СМИ, для атаки израильские военные использовали ракеты «земля-земля».

6 декабря. Удар нанесен по объекту «Хизбаллы» в районе города Эз-Забадани.

30 ноября. Атакована колонна грузовиков в районе Дамаска. Удар был нанесен также по укреплению армии Асада в столице Сирии.

28 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали объект организации «Исламское государство» на сирийской территории. Удару подверглось заброшенное здание, ранее принадлежавшее ООН, которое террористы использовали для обстрела военнослужащих ЦАХАЛа.

27 ноября. Израильские военные открыли огонь по целям на сирийской территории после обстрела военнослужащих, патрулировавших границу в юго-восточной части Голанских высот и падения трех минометных снарядов на израильской территории. ВВС ЦАХАЛа уничтожили транспортное средство террористов, обстрелявших солдат, четверо боевиков группировки «Шухада аль-Ярмук» убиты.

9 ноября. ЦАХАЛ атаковал батарею сирийской артиллерии. Удар последовал в ответ на разрыв минометного снаряда на израильской территории.

14 сентября. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели на территории Сирии. Действия израильских ВВС стали реакцией на минометные обстрелы израильской территории.

13 сентября. В ответ на минометный обстрел территории Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по артиллерийской батарее правительственной армии Сирии. ПВО Сирии выпустили две ракеты по израильским самолетам.

10 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали артиллерийские позиции правительственной армии Сирии в ответ на обстрел территории Израиля.

8 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали минометную позицию правительственной армии Сирии. Авиаудар стал реакцией на обстрел территории Израиля.

4 сентября. В ответ на минометный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по территории Сирии. Целью атаки стала огневая точка артиллерии сирийской армии.

22 августа. В ответ на минометный обстрел ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в центральной части Голанских высот.

3 августа. Арабские источники сообщают, что в районе Маарба, к северу от Дамаска, самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по конвою «Хизбаллы», перевозившему оружие.

20 июля. Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что израильские военные самолеты нанесли удар по зданию сирийской полиции в Кунейтре, штабу партии «Баас» и другим целям. ЦАХАЛ не комментирует.

6 июля. Вертолет обстрелял Кунейтру. В публикациях некоторых сирийских СМИ было заявлено, что атака была осуществлена израильскими военными.

4 июля. Израильские военные атаковали позиции сирийской армии неподалеку от израильской границы после обстрела в районе пограничного забора. Информации о причиненном ущербе или жертвах нет. О факте нанесения удара ЦАХАЛ объявил официально.

19 июня. SOHR со ссылкой на сирийскую оппозицию сообщает, что ВВС ЦАХАЛа к западу от Дараа уничтожили установку ПВО, которую боевики «Исламского фронта» захватили у регулярной сирийской армии.

4 июня. Нанесен воздушный удар по базе ПВО в районе Шеншара, к югу от Хомса. СМИ приписали эту атаку израильским ВВС. Дамаск воздержался от комментариев.

11 мая. В районе международного аэропорта Дамаска в результате взрыва убит глава спецслужб «Хизбаллы» Мустафа Бадр ад-Дин. СМИ «Хизбаллы» первоначально обвинили Израиль в осуществлении этой атаки, но позже руководство «Хизбаллы» объявило, что гибель Бадр ад-Дина и его помощников стала следствием артиллерийского обстрела, осуществленного сирийской оппозицией. Военные эксперты выражали сомнение по поводу официальной версии, озвученной «Партией Аллаха».

18 февраля. SOHR сообщает, что израильские военные выпустили три ракеты по цели на шоссе Дамаск-Дараа.

9 февраля. «Аль-Джазира» сообщает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков «Хизбаллы» на шоссе Дамаск-Хомс.

2015 год

26 декабря. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали семь целей в горах Каламун. Утверждается, что удары наносились по объектам боевиков «Хизбаллы».

20 декабря. В районе Джармана (к югу от Дамаска) в результате авиаудара разрушено здание, убиты не менее 9 человек – командиры и боевики «Хизбаллы». Среди убитых Самир Кунтар, руководивший действиями боевиков «Хизбаллы» на сирийской части Голанских высот, и полевой командир Фархан Шаалан.

4 декабря. Воздушный удар по колонне грузовых автомобилей, перевозивших ракеты в районе Аль-Катифы к северу от Дамаска.

29 ноября. Воздушный удар по позициям сирийской армии и «Хизбаллы» в приграничном районе Каламун.

23 ноября. Воздушный удар по смешанному гарнизону «Хизбаллы» и регулярной армии Сирии в районе деревни Рас аль-Маара.

11 ноября. Сирийские и ливанские СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли серию ударов по цели в районе дамасского аэропорта. Предположительно, были уничтожены иранские вооружения, предназначенные для «Хизбаллы».

30 октября. Сирийская оппозиция сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии. Удары наносились по позициям правительственных войск и ливанской террористической группировки «Хизбалла».

21 августа. ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 объектов правительственной армии Сирии, расположенные на Голанских высотах. Это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории.

20 августа. Сирийское государственное новостное агентство SANA поздно вечером в четверг, 20 августа, сообщило о нанесении военно-воздушными силами ЦАХАЛа ударов по территории Сирии. Согласно сообщению, атаке подверглись два административных здания в Кунейтре. Эта операция стала ответом на ракетный обстрел Израиля.

29 июля. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа уничтожили автомобиль с боевиками в районе Кунейтры. Пять боевиков были убиты.

27 апреля. По данным арабских СМИ, ВВС ЦАХАЛа уничтожили к северу от Дамаска склад ракет Scud, предназначенных для «Хизбаллы». На сирийской территории есть убитые и раненые.

26 апреля. Вечером на сирийской территории около израильской границы ударом с воздуха уничтожена группа террористов, закладывавших мину.

25 апреля. По данным арабских СМИ, израильские самолеты бомбили склады с ракетами сирийской армии и ливанской группировки «Хизбалла». Сообщается о гибели одного человека.

2 апреля. Агентство DPA передало, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии под Хомсом.

28 января. Израильские ВВС атаковали артиллерийские позиции сирийской правительственной армии в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории.

18 января. Две ракеты выпущены с воздуха в направлении цели, находившейся в районе Кунейтры. В результате атаки были убиты высокопоставленные командиры «Хизбаллы» и иранские офицеры.

2014 год

7 декабря. Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар конвою «Хизбаллы», перевозившему из Сирии в Ливан партию ракет российского производства, предназначавшуюся для «Хизбаллы». По данным арабских СМИ, жертвами атаки стали двое боевиков «Хизбаллы». Эта информация противоречит заявлению официального Дамаска, согласно которому в результате атаки не было погибших.

24 февраля. Взрыв в районе сирийско-ливанской границы. Целью атаки стал конвой «Хизбаллы», перевозивший из Сирии в Ливан партию ракет класса «земля-земля», способных нести более мощные боеголовки, чем практически все ракеты, имевшиеся в распоряжении шиитской террористической группировки. В результате авианалета были убиты четверо активистов «Хизбаллы».

27 января. Мощный взрыв в районе Латакии. СМИ утверждали, что был взорван склад с ракетами ЗРК С-300 российского производства.

2013 год

31 октября. Под Латакией был взорван склад с оружием, на котором, предположительно, хранились ракеты комплекса SA-3 (по классификации NATO) – он же ракетный комплекс С-125 «Нева» или, в экспортном варианте, «Печора», предназначенный для «Хизбаллы».

21 октября. По данным кувейтского издания «Аль-Джарида», военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в районе сирийско-ливанской границы разбомбили несколько грузовиков, которые везли некие военные грузы для «Хизбаллы». Информация не получила подтверждения из других источников.

5 июля. К востоку от Латакии, в Сирии, ударом с воздуха был уничтожен склад ракетных вооружений (по данным СМИ, там хранились противокорабельные ракеты «Яхонт» российского производства).

5 мая. Нанесена серия ударов с воздуха по военным объектам к северо-западу от Дамаска, в районе Джемайя (по оценкам СМИ, были атакованы более 40 объектов, в том числе штаб 4-й дивизии армии Сирии, подземные бункеры с ракетами Scud, базы 104-й и 105-й бригад и т.д.). Сообщалось также о воздушных ударах по целям в Сирии в ночь на 4 мая.

30 января. В результате авиаудара по целям в Сирии была уничтожена автоколонна, в которой находились ракеты SA-17 («Бук-М1-2»), предназначенные для «Хизбаллы», тогда же был нанесен значительный ущерб центру SSRC, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.

Добавил ramstor ramstor 2 часа 4 минуты назад
14 комментариев
Комментарии участников:
Stopor
+1
Stopor, 2 часа 2 минуты назад , url

Внушительный перечень.

Соновость: https://news2.ru/story/535381/

shaman
+1
shaman, 1 час 31 минуту назад , url

Хотя уже было, но в моей новости (Stopor ссылку дал выше) инфы намного меньше, так что +1 :)

star17
+1
star17, 56 минут назад , url

Может вывести оттуда С-300? Толку от него не видно никакого. 

свидетель из
+1
свидетель из, 43 минуты назад , url

Мудрое решение! Оставить без прикрытия с воздуха Тартус, Латакию и нашу Средиземноморскую эскадру.

star17
0
star17, 38 минут назад , url

Хоть раза нападение отбили? Потери у врага были? 

С таким ПВО он только во вкус входит.

shaman
+1
shaman, 29 минут назад , url

Так а они хоть раз имели наглость и смелость бомбить нас, а не сирийцев? :) Будут борзеть на нас — получат ответку от нас :) Сирийцам тоже надо учиться по целям работать, вот пусть и учатся :)

Потери у врага были, но израиль всегда свистит, что их нет :)) Плавали, знаем :)

свидетель из
+2
свидетель из, 20 минут назад , url

Хорошо, попробую еще раз. С300 и С400 прикрывают в Сирии НАШИ объекты. Прикрывать ВСЮ Сирию никто не собирался.

Кроме того, почитайте по ссылке Лимана — работали «Панцирь» и «Бук». Четыре ракеты выпущено, четыре цели поражены.

KaperDonjon
0
KaperDonjon, 10 минут назад , url

Потери у врага

 Я что-то пропустил и мы начали войну с Израилем?

prisde
+1
prisde, 40 минут назад , url

надо усиливать ПРО, а не ослаблять. но это дорогое удовольствие

prisde
0
prisde, 34 минуты назад , url

Сообщается, что некоторые из израильских ракет были перехвачены сирийской ПВО, выпустившей 4 ракеты «земля-воздух», однако другие смогли достичь цели.

«Панцирь» и «Бук» сбили 3 ракеты и один БЛА ВВС Израиля. 2 ракеты прорвались. 1 погибший.

Источник: m.rusnext.ru/news/1512220135

vmizh
+2
vmizh, 13 минут назад , url

 у сирии нет с300, израиль не атаковал нас. Почита Лиман Лиман может чего и дойдет, хотя — вряд ли

V.I.Baranov
+1
V.I.Baranov, 13 минут назад , url

Ассимитричным ответом накрыть пару аэродромов рядом с Тель-Авивом и сразу все атаки на сирийскую территорию прекратятся! Можно о таком ответе предупредить заранее.



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