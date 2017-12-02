В России на этой неделе состоялась презентация официальной формы олимпийской сборной России на ОИ-2018 — несмотря на то, что МОК ещё не принял решение, будут ли российские спортсмены вообще допущены до этой Олимпиады, сообщает WSJ. Между тем, как выяснил журналист издания, в коллекции оказались вещи со слоганами, которые высмеивают выдвинутые в их адрес обвинения.



Официальный аккаунт Олимпийского комитета России (ОКР) весьма необычен по сравнению с официальными представительствами других государственных структур в соцсетях: к примеру, там регулярно публикуют фотографии российских спортсменок в бикини, которые часто снабжаются эмодзи, изображающими огонь, пишет The Wall Street Journal. Между тем, подчёркивает обозреватель издания, на этой неделе ОКР соригинальничал пуще прежнего, разместив снимки одежды от дизайнера официальной формы российской Олимпийской сборной со слоганами вроде «Я не употребляю допинг».



Сегодня состоится премьерный показ экипировки Олимпийской команды России и casual-коллекции бренда ZASPORT. pic.twitter.com/VueWs86n5l — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 29 ноября 2017 г.

Как полагает обозреватель издания, эти «странные» твиты, по всей видимости, относятся к выдвинутым против России обвинениям в организации «масштабной государственной допинговой программы» на Олимпийских играх 2014 года в Сочи — и момент для их публикации выбрали «столь же странный». На следующей неделе Международный олимпийский комитет должен будет решить, будут ли наказаны российские спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга, а это во многом должно будет определить тон предстоящей Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, отмечает журналист.

А тем временем в России на этой неделе «в обычном режиме продолжали нагнетать олимпийское великолепие» — в столице страны прошла презентация официальной формы сборной России для «Игр, на которые она может и не поехать», иронизирует обозреватель WSJ. Члены сборной и другие высокие гости, посетившие показ, увидели «гардероб из лыжных курток, спортивных костюмов и треников в красных, белых и синих тонах российского флага». Между тем, как говорится в материале, компания Zasport, создавшая форму, также представила на показе и повседневную спортивную одежду — толстовки с капюшоном, свитера на молнии, сумки-бананки и т.п. — с надписями на русском языке вроде «Радость» и «Счастье».

Правда, на подиуме продемонстрировали далеко не все модели из коллекции Zasport — изображения прочих предметов, на которых красовались заверения в том, что хозяин вещи старается держаться подальше от допинг-препаратов, опубликовал в своём аккаунте в Twitter ОКР, констатирует автор статьи. А в официальном каталоге коллекции журналисту удалось найти «ещё одну толстовку со ссылкой на распространившийся по стране ироничный мем о том, что её жители называют «русофобией» (иррациональный позыв во всём обвинять Россию)», — на ней написано: «Это всё русские!»

По данным WSJ, указанные предметы доступны в продаже уже несколько месяцев. Представители Zasport тем временем заявляют, что, «даже если российские спортсмены поедут в Пхёнчхан», это не будет значить, что они обязательно возьмут с собой «повседневные» вещи из олимпийской коллекции, подчёркивается в статье.