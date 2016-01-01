Это сюда попадает касающаяся нас часть контента, который в общем не меньше посвяшен Украине. Если бы ты проверяла свои утверждения прежде чем бредить, то сошла бы за правдивого разумного комментатора. А так — очередной флуд.
ты же в очередной раз набросил на вентилятор своего лживого говнеца (альтернативную точку зрения), коллега тебе попытался объяснить… Но мы то знаем, что ты знаешь, что спизднул.
Не меня обсуждаем, а новость. :)
Запрещено обсуждать твои комментарии? За это штраф полагается? -если нет, то тогда мне по пенису!
Ты сказать-то что хотел или спросить? :)
имею сказать, ты напоминаешь лишнехромосомного, альтернативно-одарённого любителя политических срачей.
Ок, молодец )
ага! Теперь стой смирно и обтекай молча!
Навальный: Товарищи!
Из зала: Люксембургский волк тебе товарищ!
Навальный: ну какой он волк… он хомячок...
источник: d1o51r9qdgnnlz.cloudfront.net
Волков свою жизнь и гражданство в Люксембурге подробно описывал в своем ЖЖ года 2-3 назад. Шарий наверно прочитал сейчас и решил запилить видос.
Вот хз, чьи хомяки глупее — навального или шария.
Раз слова Шария вы подтвердили фактами, а Волков лепечет без доказательств, то явно хомяки Навального тупые. Или Алексей с партнером их такими представляют.
Спасибо.
Наверное я должен сказать «Есть, товарищ командир». Но нет. Я вам не дневальный.
Шарий никого на несогласованные митинги не водит и даже не приглашает.
А Навальный как раз и приглашает на несогласованные митинги, водит и ещё и денег просит — так что хомячки только у Навального:
источник: i.imgur.com
Навальный — политик. Шарий - видеоблоггер по теме Навального. Сторонники есть у того и другого.
Молодежь сама решит — идти на митинг или нет. Быть там за Шария или Навального. Если митинг несогласованный — так пусть власть согласует, в чем проблема?
Не должно быть этих совковых подходов, что есть только велий Генсек, а остальные враги. Пусть оппозиция сколько угодно митингует и участвует в выборах. Нафиг этому мешать?
Да какой он политик! В лучшем случае грязный утёнок:
источник: im0-tub-ru.yandex.net
а в другом — современный поп Гапон...
В Википедии так написано. Почему меня должно волновать, что для кого-то Навальный поп Гапон, а для кого-то Путин вор. Эти ватно-либеральные ценности не всем подходят. :)
Войдите или станьте участником, чтобы комментировать