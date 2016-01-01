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GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (4)
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Комментарии

Баба Базарная

отметили
25
человек

Добавил Stopor Stopor 2 часа 47 минут назад
19 комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
Stopor
+7
Stopor, 1 час 48 минут назад , url

Это сюда попадает касающаяся нас часть контента, который в общем не меньше посвяшен Украине. Если бы ты проверяла свои утверждения прежде чем бредить, то сошла бы за правдивого разумного комментатора. А так — очередной флуд.



Don Chipsone
+3
Don Chipsone, 46 минут назад , url

ты же в очередной раз набросил на вентилятор своего лживого говнеца (альтернативную точку зрения), коллега тебе попытался объяснить… Но мы то знаем, что ты знаешь, что спизднул.

Юлька с н2
-2
Юлька с н2, 32 минуты назад , url

Не меня обсуждаем, а новость. :)

Don Chipsone
0
Don Chipsone, 18 минут назад , url

Запрещено обсуждать твои комментарии? За это штраф полагается? -если нет, то тогда мне по пенису!

Юлька с н2
0
Юлька с н2, 16 минут назад , url

Ты сказать-то что хотел или спросить? :) 

Don Chipsone
0
Don Chipsone, 11 минут назад , url

имею сказать, ты напоминаешь лишнехромосомного, альтернативно-одарённого любителя политических срачей.

Юлька с н2
+1
Юлька с н2, 8 минут назад , url

Ок, молодец )

Don Chipsone
0
Don Chipsone, 7 минут назад , url

ага! Теперь стой смирно и обтекай молча!

sant
+5
sant, 1 час 52 минуты назад , url

Навальный: Товарищи!

Из зала: Люксембургский волк тебе товарищ!

Навальный: ну какой он волк… он хомячок...

источник: d1o51r9qdgnnlz.cloudfront.net

Юлька с н2
-4
Юлька с н2, 1 час 46 минут назад , url

Волков свою жизнь и гражданство в Люксембурге подробно описывал в своем ЖЖ года 2-3 назад. Шарий наверно прочитал сейчас и решил запилить видос.

Вот хз, чьи хомяки глупее — навального или шария. 

sergejru
+5
sergejru, 1 час 32 минуты назад , url

Раз слова Шария вы подтвердили фактами, а Волков лепечет без доказательств, то явно хомяки Навального тупые. Или Алексей с партнером их такими представляют.

Спасибо. 

sergejru
+2
sergejru, 1 час 28 минут назад , url

Наверное я должен сказать «Есть, товарищ командир». Но нет. Я вам не дневальный. 

sant
+4
sant, 59 минут назад , url

Шарий никого на несогласованные митинги не водит и даже не приглашает.

А Навальный как раз и приглашает на несогласованные митинги, водит и ещё и денег просит — так что хомячки только у Навального:

источник: i.imgur.com

Юлька с н2
-3
Юлька с н2, 44 минуты назад , url

Навальный — политик. Шарий - видеоблоггер по теме Навального. Сторонники есть у того и другого. 

Молодежь сама решит — идти на митинг или нет. Быть там за Шария или Навального. Если митинг несогласованный — так пусть власть согласует, в чем проблема?

Не должно быть этих совковых подходов, что есть только велий Генсек, а остальные враги. Пусть оппозиция сколько угодно митингует и участвует в выборах. Нафиг этому мешать? 

sant
+4
sant, 31 минуту назад , url

Да какой он политик! В лучшем случае грязный утёнок:

источник: im0-tub-ru.yandex.net

а в другом — современный поп Гапон...

Юлька с н2
-2
Юлька с н2, 20 минут назад , url

В Википедии так написано. Почему меня должно волновать, что для кого-то Навальный поп Гапон, а для кого-то Путин вор. Эти ватно-либеральные ценности не всем подходят. :)



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