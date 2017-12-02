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Лавров: американцы «под шумок» разместили военную технику в Польше и странах Прибалтики

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источник: cdn.iz.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО «под шумок» разместили на территориях Прибалтики и Польши дополнительные военные контингенты и военную технику, используя в качестве предлога проведение военных учений «Запад-2017».

«Под шумок» нашим американским коллегам вместе с натовцами удалось разместить на территориях Прибалтики, Польши дополнительные военные контингенты и военную технику», — заявил глава МИД РФ в интервью белорусскому каналу СТВ.

Он еще раз подчеркнул, что учения были использованы лишь как повод, опасения на их счет «совсем не оправдались».

В 2017 году для совершенствования выучки российскими военными было проведено свыше 3 тыс. тактических и командно-штабных учений, наиболее значимым из которых стало совместное учение ВС РФ и Белоруссии «Запад-2017».

Учения прошли в сентябре, в них приняли участие почти 13 тыс. военнослужащих.

В начале декабря в Калининградской области прошли учения Балтийского флота. Малый ракетный катер «Серпухов» отразил удар условного врага, роль которого разыграли бомбардировщики Су-24.

 

 
Добавил Stopor Stopor 2 часа 2 минуты назад
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