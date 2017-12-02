источник: cdn.iz.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО «под шумок» разместили на территориях Прибалтики и Польши дополнительные военные контингенты и военную технику, используя в качестве предлога проведение военных учений «Запад-2017».

«Под шумок» нашим американским коллегам вместе с натовцами удалось разместить на территориях Прибалтики, Польши дополнительные военные контингенты и военную технику», — заявил глава МИД РФ в интервью белорусскому каналу СТВ.

Он еще раз подчеркнул, что учения были использованы лишь как повод, опасения на их счет «совсем не оправдались».