Лавров: американцы «под шумок» разместили военную технику в Польше и странах Прибалтики
источник: cdn.iz.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО «под шумок» разместили на территориях Прибалтики и Польши дополнительные военные контингенты и военную технику, используя в качестве предлога проведение военных учений «Запад-2017».
«Под шумок» нашим американским коллегам вместе с натовцами удалось разместить на территориях Прибалтики, Польши дополнительные военные контингенты и военную технику», — заявил глава МИД РФ в интервью белорусскому каналу СТВ.
Он еще раз подчеркнул, что учения были использованы лишь как повод, опасения на их счет «совсем не оправдались».
В 2017 году для совершенствования выучки российскими военными было проведено свыше 3 тыс. тактических и командно-штабных учений, наиболее значимым из которых стало совместное учение ВС РФ и Белоруссии «Запад-2017».
Учения прошли в сентябре, в них приняли участие почти 13 тыс. военнослужащих.
В начале декабря в Калининградской области прошли учения Балтийского флота. Малый ракетный катер «Серпухов» отразил удар условного врага, роль которого разыграли бомбардировщики Су-24.
Войдите или станьте участником, чтобы комментировать