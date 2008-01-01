Президент РФ Владимир Путин внес в субботу на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в состав Вооруженных сил РФ. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Документ был подписан в Москве 31 марта. Как пояснял тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу, соглашение «повлияет на дальнейшее укрепление безопасности в этом регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году».

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Министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев со своей стороны заявлял, что подписание соглашения имеет важное значение для Южной Осетии. По его словам, при подготовке документа с российскими коллегами «была проведена большая продуктивная работа, найдены компромиссы по всем вопросам». Южная Осетия рассчитывает этим соглашением «еще более укрепить оборону и безопасность государства, создать предпосылки активного взаимодействия оборонных ведомств государств», подчеркивал он.

Министр обороны республики рассказал, что для граждан Южной Осетии, имеющих российское гражданство, создаются условия для прохождения военной службы на военной базе, дислоцированной на территории республики. При этом на них будут распространятся все гарантии и льготы, предоставляемые российским военнослужащим, отметил он, добавив, что для республики важно, «что соглашение имеет не только военно-политическое, но и большое социально-экономическое значение».