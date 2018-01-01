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"Русские с нас смеются": Кива жестко высказался по строительству Керченского моста

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Украине стоит полностью прекратить любые экономические связи с Российской Федерацией, а не надеяться на санкции Запада.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-советник главы МВД Илья Кива, комментируя заявление министра инфраструктуры о необходимости ужесточения санкций из-за строительства Керченского моста.

 

источник: ud-ufa.ru

 

«Омелян просит, чтобы усилили санкции наши западные партнеры. Не устали ли вы выпрашивать у Запада позиции? Не стоит ли нам задуматься о единой государственной проукраинской позиции? Не стоит ли пересмотреть внешнеэкономические взаимоотношения с Россией? Может это даст возможность повлиять на сложившуюся ситуацию и войну. Я хочу сказать, что русские с нас смеются. Они говорят: „Вы здесь солдат в землю ложите, но в ста километрах вам это не мешает вести с нами торгово-экономические отношения“, — отметил он.

 

По словам Кивы, украинским властям больше нужно сосредоточиться на наведении порядка внутри страны.

»Нас должны волновать не те процессы, которые происходят в России, а те, которые связаны с обороноспособностью страны, наведением порядка в стране. Мы легко и живо даем советы всем вокруг, но у себя внутри порядка навести не можем. Омеляну стоит заняться теми же дорогами и выполнением его основных функций и задач. В данном случае он начинает перепрыгивать на задачи МИДа. Пусть дипломаты определяют стратегию, но точно не министр инфраструктуры", считает политик.

При этом бывший советник министра внутренних дел подчеркнул, что выступает за скорейшее освобождение оккупированных территорий и возврат Крыма.

«На самом деле для меня любое ослабление позиции противника – это приближение победы моей страны. Моя четкая однозначная позиция не менялась со дня нарушения государственной границы Украины. Сегодня наша задача приложить все усилия для того, чтобы эту границу мы закрыли и вернули аннексированную территорию», — заключил Кива.

Добавил nikandrovich nikandrovich 4 часа 8 минут назад
2 комментария
Комментарии участников:
Flinky
+8
Flinky, 3 часа 47 минут назад , url

Ойбля, да сделайте это уже побыстрее. Мы ещё сильнее посмеёмся.

shaman
+4
shaman, 3 часа 47 минут назад , url

Украине стоит полностью прекратить любые экономические связи с Российской Федерацией, а не надеяться на санкции Запада.

А что, 404 хотела сохранить экономические связи с РФ, но при этом чтобы против РФ ввели санкции? :))) Шедеврально :)



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