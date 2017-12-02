В составе российской команды были заявлены Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова (запасная). Россиянки показали результат 1 минута 24,85 секунды, что является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение также принадлежало россиянкам — 1.26,62. Второе место заняла сборная Норвегии, третье — команда Китая.

Россиянки одержали вторую победу в данной дисциплине в текущем сезоне, ранее на первом этапе в голландском Херенвене российские конькобежки показали результат 1 минута 26,62 секунды. После трех этапов россиянки занимают второе место в общем зачете, набрав 200 баллов. Лидируют норвежки (240 баллов), третье место занимает команда Южной Кореи (170).

Этап Кубка мира в Калгари завершится в воскресенье. Следующий этап пройдет в американском Солт-Лейк-Сити 8-10 декабря.

Ранее Фаткулина в числе других российских спортсменов была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпийских игр, ее результат на Играх в Сочи был аннулирован. На Олимпиаде-2014 Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 м. На данный момент МОК аннулировал результаты и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах 25 российских спортсменов.