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Разработка боевых железнодорожных комплексов нового поколения прекращена

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Разработка боевых железнодорожных комплексов нового поколения прекращена

Разработка боевых железнодорожных комплексов (БЖРК) нового поколения прекращена. Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу. Об этом сообщил весьма информированный представитель оборонно-промышленного комплекса России.

Еще год назад казалось, что скоро ракетные поезда под именем «Баргузин» начнут становиться в строй РВСН. Напомним хронологию начала и окончания службы отечественного БЖРК стратегического назначения «Молодец». Кстати, совершенно уникального. В США подобного комплекса создать не смогли, хотя попытались сделать это первыми еще в начале 1960-х годов.

Приказ «О создании подвижного боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) с ракетой РТ-23» был подписан 13 января 1969 года. БЖРК должен был составлять основу группировки ответного удара, поскольку обладал повышенной живучестью и с большой вероятностью мог уцелеть после нанесения противником первого удара.

 

источник: cdnimg.rg.ru

 

 

Головным разработчиком назначили КБ «Южное» — это Днепропетровск, нынешний Днепр независимой и враждебной России Украины. Главными конструкторами БЖРК стали академики братья Алексей и Владимир Уткины — выдающиеся создатели советского ракетного оружия.

Для БЖРК спроектировали просто великолепную даже по меркам сегодняшнего дня твердотопливную ракету 15Ж61. Весь ракетный комплекс назвали РТ23 УТТХ. Его летные испытания проходили с 1985 по 1987 год на военном космодроме в Плесецке. Было произведено 32 пуска — все успешные. В ходе испытаний БЖРК прошли по дорогам страны почти полмиллиона километров.

Первый ракетный полк с РТ-23УТТХ встал на боевое дежурство в октябре 1987 года. К началу 1991 года были развернуты три ракетных дивизии боевых железнодорожных комплексов. Еще раньше в США, проведя множество «шпионских» исследований и экспериментов, убедились в том, что уверенно отследить перемещение БРЖК по дорогам СССР и гарантированно их уничтожить — не в состоянии.

И еще до развала Советского Союза после встречи лидеров СССР и Великобритании — Михаила Горбачева с Маргарет Тэтчер были введены ограничения на маршруты патрулирования БЖРК, они стали нести боевое дежурство только в пунктах постоянной дислокации, без выезда на железнодорожную сеть страны. То есть их главное преимущество — мобильность и скрытность обнулились.

 

В январе 1992 года Борис Ельцин и Джордж Буш (старший) подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-2. Согласно его условиям, Россия до 2003 года должна была снять с вооружения и ликвидировать все свои БЖРК — всего 12 поездов с 36 пусковыми установками. Несмотря на выход России из договора СНВ-2 в 2002 году, уничтожение БЖРК не остановили. В начале мая 2005 года тогдашний командующий РВСH генерал-полковник Hиколай Соловцов официально объявил, что БЖРК сняты с боевого дежурства. К 2007 году были утилизированы все поезда и пусковые установки.

Однако уже в сентябре 2009 года командование РВСН высказало мнение, что возможно скоро начнется разработка ракетных поездов нового поколения уже с ракетами российского производства.

Конечно, БЖРК было жалко — это действительно очень мощные и почти неуловимые для любого нашего противника ракетные комплексы стратегического назначения. Но сегодня очевидно, снятие их с вооружения было неизбежно даже и без обременительных условий СНВ-2. Ракеты, выпускавшиеся на Украине и обслуживающиеся украинскими специалистами, в нынешних реалиях нонсенс. Кстати, Киев запретил специалистам «Южмаша» сотрудничать с РВСН России по всем направлениям.

И реинкарнация БЖРК была возможна только с ракетами отечественного производства.

 

В декабре 2011 года командующий РВСН Сергей Каракаев уже почти официально заявил о начале возрождения БЖРК.

А в апреле 2013 года замминистра обороны Юрий Борисов сказал, что Московский институт теплотехники приступает к опытно-конструкторским разработкам, железнодорожных ракетных комплексов нового поколения.

В конце 2014 года командование РВСН еще раз, как сообщалось в СМИ, публично подтвердило, что БЖРК возродятся. Даже появилась информация о том, что в качестве их ракетного вооружения будут использоваться адаптированные баллистические ракеты комплекса «Ярс».

И, наконец, в конце прошлого года было объявлено о том, что прошли успешные бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты для боевого железнодорожного ракетного комплекса. Пуск осуществлялся массогабаритной моделью ракеты «Ярс». Прессу тогда переполнили рассуждения о том, как будет выглядеть будущий российский БЖРК, которому дали имя «Баргузин».

 

Увы, в конце 2017 года выяснилось, что этот «Баргузин» уходит в долгий отстой на запасные пути, так и не став полноценным боевым железнодорожным комплексом. Хотя официально об этом пока не объявлено.

Технически создать российский БЖРК, полностью превосходящий тот, что был спроектирован в СССР, более чем реально. Скорее всего, дело в деньгах. Стратегических ракет для ответного удара у нас хватает. В ВМФ в строй вводятся подводные ракетоносцы нового поколения. РВСН ставит на вооружение «Ярсы». Для ВВС испытываются новые крылатые ракеты со стратегической дальностью полета. И затевать создание еще одной весьма дорогостоящей ракетно-ядерной системы в нынешних экономических условиях неразумно.

Опытно-конструкторские работы по «Баргузину» проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем.

Добавил nikandrovich nikandrovich 3 Декабря
13 комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
shaman
+10
shaman, 3 Декабря , url

Калибров на маленьких лодочках наверное вполне достаточно :) Проще, уже в серии, труднее засечь. Потому и прекратили. Я так думаю.

А может и не прекратили вовсе :) Грамотная деза всегда в цене.

k-s
0
k-s, 3 Декабря , url

Да просто бюджет военным порезали, как раз сейчас программа вооружения до 25 года принимается, вот некритичное и позаморозили.

precedent
0
precedent, 7 часов 57 минут назад , url

Никто его не «резал». Плановое сокращение на 1  процент за три года.  Работы не прекращены, а частично отложены до 2020 года.  С финансированием это не связано. Это связано с развитием логистики. 

k-s
0
k-s, 1 час 28 минут назад , url

Какая еще логистика?

 

Планы закупок по Т-50 сдвинули и уменьшили из-за логистики? Планы закупки всей перспективной бронетехники сдвинули из-за логистики? Нет, это всегда либо «не хватает денег» или «не можем, нам нужно еще 5-7 лет на доводку».

precedent
+1
precedent, 7 часов 25 минут назад , url

Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота», — отметил Путин.

 Сокращение за счёт окончания военной операции в Сирии. 

k-s
0
k-s, 1 час 25 минут назад , url

Это и не является планом по перевооружению, это перспективная разработка, закупки которой до 25 года никто и не предполагал.

precedent
+1
precedent, 6 часов 0 минут назад , url

«Источник» не обладает информацией об этом.  Госпрограмма вооружений на 2018- 2025 гг находится на рассмотрении в Правительстве России до середины месяца.  А затем будет передана В Администрацию Президента РФ. 

star17
0
star17, 3 Декабря , url

«Мускулистые корабли», 100-тонные ракеты и «Баргузин». Рогозин рассказал о развитии российского ОПК. 3 июля 2017 года

www.vesti.ru/doc.html?id=2905752&2905752

precedent
+1
precedent, 7 часов 54 минуты назад , url

А что он не так сказал? Он сказал, что разработан Баргузин будет к 2018. Он уже разработан и испытан. О сроках принятия на вооружение он ничего не говорил. Да и вряд ли такие сроки реально существуют. Можно говорить о диапазоне. 2020-2025 гг

sant
+10
sant, 3 Декабря , url

Статью украинец, видимо, писал. Речь о КБ Южное, что в Украине было в городе Днепропетровске.

Теперь мы сами многое и лучшее делаем — зачем нам поддерживать связи с неадекватными партнёрами?

Юлька с н2
0
Юлька с н2, 8 часов 16 минут назад , url

Статью писал обозреватель Российской Газеты россиянин и русский Сергей Птичкин. Эксперт по российскому оружию. 

Тебе хохлы не снятся еще? Пока только мерещатся везде? :)))

Черт, почему меня не накрывает укромания? Вроде, тоже россиянка. Не те новостные вещества употребляю? 

fStrange
-3
fStrange, 5 часов 25 минут назад , url

Ну хоть от одной бесполезной вундервафли сумели отказаться и то хорошо.

vceok
0
vceok, 4 часа 24 минуты назад , url

Твои хозяева выторговали пару лет спокойной жизни, поэтому и отложили.



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