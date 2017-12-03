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Комментарии

США вышли из глобального договора о миграции

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Власти Соединенных Штатов заявили о несоответствии глобального договора о миграции национальным интересам и отказались от участия в нем. Соответствующее решение было объявлено постоянным представительством США при ООН.

«Сегодня миссия США при ООН проинформировала генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции», — указано в сообщении.

Представители Вашингтона подчеркивают, что многие положения договора не отвечают миграционной политике США и принципам администрации президента Дональда Трампа.

«Наши решения по иммиграционной политике всегда должны приниматься только американцами и исключительно для американцев. Мы решаем, как нам лучше защищать границы и кого допускать в страну», — прокомментировала решение постпред США при ООН Никки Хейли.

Вашингтон присоединился к процессу разработки договора в 2016 году, когда страну возглавлял предыдущий президент Барак Обама.

14 ноября Апелляционный суд девятого округа США вынес решение о частичном вступлении в силу миграционного указа президента США Дональда Трампа — законным признан запрет на въезд в страну граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.

Добавил precedent precedent 5 часов 18 минут назад
5 комментариев
проблема (4)
Комментарии участников:
djamix
+4
djamix, 4 часа 13 минут назад , url

«Наши решения по иммиграционной политике всегда должны приниматься только американцами и исключительно для американцев. Мы решаем, как нам лучше защищать границы и кого допускать в страну»

 

И тут *друг и партнер* ЕС о*уело....

djamix
+4
djamix, 3 часа 51 минуту назад , url

США за счет ЕС порешало свои проблемы и хотелки на Ближнем Востоке, практически заставив Европу за свой счет принимать бэжэнцев, получая тем самым кучу неприятностей, а сами закрылись.

precedent
+2
precedent, 1 час 41 минуту назад , url

Если не понятно 

Ты херню не пори здесь: они из ПРО вышли, шовинисты- империалисты, в 2003. Они блокируют российско- китайские ининициативы по запрету гонки вооружения в космосе. Но, плачут, что Россия и Китай не желают быть «мясом», обозвали «Рудольф» и испугались элемента противоспутниковый обороны России

Твои Штаны никак не ратифицируют ДВЗЯИ — о запрете на ядерные испытания.

Они вышли из глобальной программы по климату

«Глобальный игрок», который глобально всех достал.



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