Власти Соединенных Штатов заявили о несоответствии глобального договора о миграции национальным интересам и отказались от участия в нем. Соответствующее решение было объявлено постоянным представительством США при ООН.

«Сегодня миссия США при ООН проинформировала генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции», — указано в сообщении.

Представители Вашингтона подчеркивают, что многие положения договора не отвечают миграционной политике США и принципам администрации президента Дональда Трампа.

«Наши решения по иммиграционной политике всегда должны приниматься только американцами и исключительно для американцев. Мы решаем, как нам лучше защищать границы и кого допускать в страну», — прокомментировала решение постпред США при ООН Никки Хейли.

Вашингтон присоединился к процессу разработки договора в 2016 году, когда страну возглавлял предыдущий президент Барак Обама.

14 ноября Апелляционный суд девятого округа США вынес решение о частичном вступлении в силу миграционного указа президента США Дональда Трампа — законным признан запрет на въезд в страну граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.