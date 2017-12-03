«Наши решения по иммиграционной политике всегда должны приниматься только американцами и исключительно для американцев. Мы решаем, как нам лучше защищать границы и кого допускать в страну»
И тут *друг и партнер* ЕС о*уело....
США за счет ЕС порешало свои проблемы и хотелки на Ближнем Востоке, практически заставив Европу за свой счет принимать бэжэнцев, получая тем самым кучу неприятностей, а сами закрылись.
Если не понятно
Ты херню не пори здесь: они из ПРО вышли, шовинисты- империалисты, в 2003. Они блокируют российско- китайские ининициативы по запрету гонки вооружения в космосе. Но, плачут, что Россия и Китай не желают быть «мясом», обозвали «Рудольф» и испугались элемента противоспутниковый обороны России
Твои Штаны никак не ратифицируют ДВЗЯИ — о запрете на ядерные испытания.
Они вышли из глобальной программы по климату
«Глобальный игрок», который глобально всех достал.
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