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В белой форме? Россию пустят на Олимпиаду, но........ (Стали известны подробности)

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В белой форме? Россию пустят на Олимпиаду, но........ (Стали известны подробности)

Инсайдеры в ряде международных спортивных структур поделились информацией о том, что решение по допуску россиян к Олимпиаде будет озвучено вечером 5 декабря.

Как сообщают спортивные телеграм-каналы, российских спортсменов допустят, но только в нейтральном статусе (то есть без флага, гимна и без обозначений «Россия» на форме и на атрибутике). Формулировки еще будут оттачиваться в ближайшие двое суток с небольшим, но суть уже не изменится.

Не все понятно и с тем, как будет трактоваться понятие «нейтральный статус» в отношении сборных команд – к примеру, фигуристов, керлингистов или российской хоккейной сборной. С высокой степенью вероятности сборная России по хоккею будет выступать в некой белой форме, без какой-либо символики, без надписей «Россия» и т.п.

Сообщается, что глава ИИХФ Рене Фазель категорически не согласен с этим решением, но ряд высокопоставленных фигур в мировом спорте считают подобный выход разумным компромиссом.

«Советский спорт» будет сообщать все подробности по мере их поступления.

Добавил nikandrovich nikandrovich 3 часа 43 минуты назад
15 комментариев
проблема (2)
Комментарии участников:
nikandrovich
+15
nikandrovich, 3 часа 43 минуты назад , url


waplaw
+13
waplaw, 2 часа 58 минут назад , url

Поступило не официальное предложение от российских погранцов. Впускать членов МОК на российскую территорию исключительно с голым задом. Зад разрешается прикрыть звездно-полосатым флагом.

suare
+6
suare, 2 часа 47 минут назад , url

В следующем году на Чемпионате мира по футболу России могут ответить теми же словами: позорная Олимпиада в обмен на унизительный Чемпионат.

Невозможно быть слегка беременной. А на спортивные состязания российские атлеты под нейтральными флагами,  без гимна и имени Родины на груди,  в арестантской робе международных спортивных акул уже ездили. 

Легко.

Бойкот -  дело обоюдоострое,  как,  например,  выход из соглашения по климату, ЮНЕСКО или договора о миграционных процессах. Даже Израиль может себе это позволить,  не говоря уже о США и Китае.

Чтобы послать на хуй,  этот хуй между ног надо ещё иметь и желательно вместе со стальными яйцами,  а не так… чтобы только пописать. 

suare
+6
suare, 2 часа 23 минуты назад , url

Невозможно быть слегка беременной

 Это я к тому,  что нашим спортивным функционерам надо,  образно выражаясь,  либо крестики поснимать, либо обрезание сделать,  т. е.  либо перейти на семечки и квас,  либо продолжать жрать поп-корн и кока-колу.

Впрочем,  спортсменам давным-давно пора сделать то же самое и не строить из себя граждан мира и вселенной.

Не хочешь выступать как гражданин России — «Ехай на хуй».

С нами или против нас. Третьего не дано.

Всё еще впереди
+8
Всё еще впереди, 3 часа 2 минуты назад , url

Есть только один достойный выход — провести для Российских спортсменов альтернативные Зимние Олимпийские Игры. Флаг и гимн — святое. Если Россия пойдет на уступки этим пидарсам, никогда не пойму своего Президента!

nikandrovich
+6
nikandrovich, 2 часа 52 минуты назад , url

Если их условия подтвердятся, то Россия 100 пудов, откажется от Олимпиады

suare
+4
suare, 2 часа 42 минуты назад , url

Поживем — увидим. Ждать осталось совсем недолго. Всего-то до 5-го декабря.  Посмотрим,  какие песни запоют 6-го. 

Anton-f
0
Anton-f, 4 минуты назад , url

Россия 100 пудов, откажется от Олимпиады

 Хотелось бы верить.

suare
+6
suare, 2 часа 39 минут назад , url

Ну,  тогда и Чемпионат мира по футболу в 2018 году придется проводить альтернативный.

Спорт — одна большая дружная семья. Мафиозная.

И, судя по всему,  российский спорт кто-то хочет примерно наказать,  чтобы другим неповадно было рот разевать и вякать не по делу.

С международными наукой,  искусством,  шоу-бизнесом и прочими институтами,  где главную скрипку играют деньги англосаксов — та же история.

Через эти институты Россию и гнобят. 

Anton-f
0
Anton-f, 2 минуты назад , url

Ну, тогда и Чемпионат мира по футболу в 2018 году придется проводить альтернативный.

Если бы такая семья все контролировала, Россия бы и не получила даже чемпионат.

Для футболистов всего мира это важно, не поймут.

Алексей3333
+2
Алексей3333, 58 минут назад , url

А часовню тоже президент развалил?

партизан
0
партизан, 56 минут назад , url

 резкие действия могут привести к отмене чм 2018?

Anton-f
0
Anton-f, 2 минуты назад , url

крайне маловероятно

замены не будет уже, а отмены чемпионата мир не поймет

vmizh
+3
vmizh, 55 минут назад , url

Бойкота ОИ мало, необходимо разорвать все отношения с вадой, всех ее чиновников иризнать персонами нон грата на территории РФ. Любая деятельность вады также запретить в РФ.

Также выйти из МОК и начать работать над созданием альтернативных ОИ. Например постоянных в Греции

Anton-f
0
Anton-f, меньше минуты назад , url

Тогда уж продолжайте — всех деятелей-вредителей найти, затем отправить в Магадан на химические производства.



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