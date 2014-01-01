Бойкотировать ОИ.— Хрюн Моржов (@HrunMorgov) 3 декабря 2017 г.
А на открытие, вместо нашей сборной, прислать фонограмму композиции Шнура «Ехай на хуй!» https://t.co/MzUNCCVtwT
Поступило не официальное предложение от российских погранцов. Впускать членов МОК на российскую территорию исключительно с голым задом. Зад разрешается прикрыть звездно-полосатым флагом.
В следующем году на Чемпионате мира по футболу России могут ответить теми же словами: позорная Олимпиада в обмен на унизительный Чемпионат.
Невозможно быть слегка беременной. А на спортивные состязания российские атлеты под нейтральными флагами, без гимна и имени Родины на груди, в арестантской робе международных спортивных акул уже ездили.
Легко.
Бойкот - дело обоюдоострое, как, например, выход из соглашения по климату, ЮНЕСКО или договора о миграционных процессах. Даже Израиль может себе это позволить, не говоря уже о США и Китае.
Чтобы послать на хуй, этот хуй между ног надо ещё иметь и желательно вместе со стальными яйцами, а не так… чтобы только пописать.
Невозможно быть слегка беременной
Это я к тому, что нашим спортивным функционерам надо, образно выражаясь, либо крестики поснимать, либо обрезание сделать, т. е. либо перейти на семечки и квас, либо продолжать жрать поп-корн и кока-колу.
Впрочем, спортсменам давным-давно пора сделать то же самое и не строить из себя граждан мира и вселенной.
Не хочешь выступать как гражданин России — «Ехай на хуй».
С нами или против нас. Третьего не дано.
Есть только один достойный выход — провести для Российских спортсменов альтернативные Зимние Олимпийские Игры. Флаг и гимн — святое. Если Россия пойдет на уступки этим пидарсам, никогда не пойму своего Президента!
Если их условия подтвердятся, то Россия 100 пудов, откажется от Олимпиады
Поживем — увидим. Ждать осталось совсем недолго. Всего-то до 5-го декабря. Посмотрим, какие песни запоют 6-го.
Ну, тогда и Чемпионат мира по футболу в 2018 году придется проводить альтернативный.
Спорт — одна большая дружная семья. Мафиозная.
И, судя по всему, российский спорт кто-то хочет примерно наказать, чтобы другим неповадно было рот разевать и вякать не по делу.
С международными наукой, искусством, шоу-бизнесом и прочими институтами, где главную скрипку играют деньги англосаксов — та же история.
Через эти институты Россию и гнобят.
Ну, тогда и Чемпионат мира по футболу в 2018 году придется проводить альтернативный.
Если бы такая семья все контролировала, Россия бы и не получила даже чемпионат.
Для футболистов всего мира это важно, не поймут.
А часовню тоже президент развалил?
крайне маловероятно
замены не будет уже, а отмены чемпионата мир не поймет
Бойкота ОИ мало, необходимо разорвать все отношения с вадой, всех ее чиновников иризнать персонами нон грата на территории РФ. Любая деятельность вады также запретить в РФ.
Также выйти из МОК и начать работать над созданием альтернативных ОИ. Например постоянных в Греции
Тогда уж продолжайте — всех деятелей-вредителей найти, затем отправить в Магадан на химические производства.
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